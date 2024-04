Thị trường ngày 26/4: Giá dầu, vàng, đồng, sắt thép và cà phê đồng loạt tăng, gạo Ấn Độ thấp nhất 3 tháng

Giá dầu tăng

Giá dầu tăng, do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông và bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ về nền kinh tế đang hoạt động tốt.

Chốt phiên giao dịch ngày 25/4, dầu thô Brent tăng 99 US cent tương đương 1,1% lên 89,01 USD/thùng và dầu Tây Texas WTI tăng 76 US cent tương đương 0,9% lên 83,57 USD/thùng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Janet Yellen cho biết, tăng trưởng kinh tế của nước này mạnh hơn so với dự đoán bởi số liệu hàng quý thấp hơn so với dự kiến.

Ngoài ra, giá dầu tăng được hỗ trợ bởi tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước bất ngờ giảm mạnh, trong khi xuất khẩu tăng, EIA cho biết.

Mối lo ngại nhu cầu nhiên liệu của Mỹ tăng, trong bối cảnh các dấu hiệu hoạt động kinh doanh của Mỹ trong tháng 4/2024 giảm, số liệu việc làm và lạm phát cao hơn so với dự kiến, điều đó có nghĩa là Fed có nhiều khả năng trì hoãn cắt giảm lãi suất dự kiến.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tiếp đà giảm

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm, sau khi chạm mức thấp nhất 1 tháng, chịu áp lực bởi số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy rằng tồn trữ trong tuần trước cao hơn so với dự kiến.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn New York giảm 1,5 US cent tương đương 0,9% xuống 1,64 USD/mmBTU.

Giá vàng tăng

Giá vàng tăng, do đồng USD suy yếu, ngay cả khi lợi suất kho bạc Mỹ tăng sau số liệu kinh tế cho thấy dấu hiệu lạm phát kéo dài, làm giảm bớt kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,8% lên 2.333,79 USD/ounce. Tuy nhiên, tính đến nay giá vàng giảm gần 100 USD/ounce kể từ mức cao kỷ lục 2.431,29 USD/ounce hôm 12/4/2024. Vàng kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn New York tăng 0,2% lên 2.342,5 USD/ounce.

Đồng USD giảm, sau số liệu cho thấy rằng tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong quý 1/2024 chậm hơn so với dự kiến, song lạm phát gia tăng cho thấy Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trước tháng 9/2024.

Giá đồng tiếp đà tăng

Giá đồng tăng do hoạt động đẩy mạnh mua vào và đồng USD suy yếu.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1% lên 9.869 USD/tấn – tiến gần hơn đến mức cao đỉnh điểm 2 năm (9.988 USD/tấn) trong phiên ngày 22/4/2024.

Tính từ đầu tháng đến nay giá đồng tăng 11% và từ đầu năm đến nay tăng 15%.

Giá đồng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, khiến đồng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Các nhà phân tích thuộc Goldman Sachs dự báo thị trường đồng tinh chế toàn cầu trong năm 2024 sẽ thiếu hụt 428.000 tấn và dự kiến giá đồng tại London sẽ đạt 12.000 USD/tấn trong 12 tháng tới.

Giá quặng sắt và thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng phiên thứ 2 liên tiếp, được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – tăng, song hoạt động bán ra chốt lời đã hạn chế đà tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Đại Liên tăng 1,03% lên 879,5 CNY (121,36 USD)/tấn, sau khi tăng hơn 3% trong phiên trước đó.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Singapore giảm 0,36% xuống 117,5 USD/tấn. Trong phiên trước đó, giá quặng sắt tăng hơn 5%.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,03%, thép cuộn cán nóng tăng 0,08%, thép cuộn tăng 0,26% và thép không gỉ tăng 1,16%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 3 liên tiếp xuống mức thấp nhất 7 tuần, theo xu hướng giá cao su tại Thượng Hải giảm, trong bối cảnh triển vọng nhu cầu thấp và sản lượng lốp xe tại Trung Quốc giảm trước kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn Osaka (OSE) giảm 3,4 JPY tương đương 1,11% xuống 302,1 JPY (1,94 USD)/kg – thấp nhất kể từ ngày 8/3/2024.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 170 CNY xuống 14.045 CNY (1.938,07 USD)/tấn.

Beite Futures có trụ sở tại Trung Quốc cho biết, một số nhà sản xuất lốp xe đã giảm sản lượng để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Lao động sắp tới.

Hoạt động kinh doanh tại Mỹ trong tháng 4/2024 giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng do nhu cầu yếu.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Singapore giảm 1% xuống 158,8 US cent/kg.

Giá cà phê đồng loạt tăng tại Việt Nam, Indonesia, London và New York

Giá cà phê lần đầu tiên tại Việt Nam vượt ngưỡng 1.000 USD/tấn, trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung vụ mùa tới do thiếu nước tưới, trong khi Indonesia dự kiến sẽ thu hoạch cà phê vào tháng 6/2024.

Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) chào bán ở mức cộng 1.105-1.100 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn London. Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 128.200-129.500 VND (5,06-5,11 USD)/kg, tăng so với 105.000-105.900 VND/kg 1 tuần trước đó.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức cộng 600 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn London, tăng so với mức cộng 550 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Tại New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 1% lên 2,281 USD/lb.

Tại London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 38 USD tương đương 0,9% lên 4.304 USD/tấn, sau khi đạt mức cao kỷ lục 4.338 USD/tấn.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn ICE giảm 0,52 US cent tương đương 2,6% xuống 19,48 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn London giảm 2,3% xuống 563,6 USD/tấn.

Giá lúa mì và ngô tăng, đậu tương giảm

Giá lúa mì tại Mỹ tăng phiên thứ 2 liên tiếp, do lo ngại điều kiện thời tiết khô kéo dài tại nước xuất khẩu hàng đầu – Nga.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 7-1/2 US cent lên 6,2-1/2 USD/bushel, sau khi đạt mức cao kỷ lục kể từ ngày 26/1/2024 (6,23-1/2 USD/bushel). Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 3-1/2 US cent lên 4,52 USD/bushel, trong khi đó giá đậu tương giao cùng kỳ hạn giảm 1-3/4 US cent xuống 11,79-3/4 USD/bushel.

Giá gạo Ấn Độ thấp nhất 3 tháng, không thay đổi tại Việt Nam và Thái Lan

Giá xuất khẩu gạo của nước xuất khẩu hàng đầu - Ấn Độ - giảm xuống mức thấp nhất hơn 3 tháng, do nhu cầu giảm và nguồn cung dồi dào, trong khi đó giá gạo Thái Lan không có nhiều thay đổi.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 528-536 USD/tấn, so với 538-546 USD/tấn 1 tuần trước đó và đạt mức cao kỷ lục 560 USD/tấn trong tháng trước đó.

New Delhi áp thuế xuất khẩu 20% đối với gạo đồ xuất khẩu trong tháng 8/2023, để kiểm soát giá gạo nội địa.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 575-580 USD/tấn, không thay đổi so với 1 tuần trước đó.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm ở mức 580-585 USD/tấn, không thay đổi so với 585 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Giá dầu cọ thấp nhất 2 tháng

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng, trong bối cảnh giá dầu thực vật khác giảm và sản lượng dự kiến tại các nước sản xuất dầu cọ chủ yếu tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn Bursa Malaysia giảm 68 ringgit tương đương 1,73% xuống 3.874 ringgit (811,48 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 27/2/2024.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 26/ 4