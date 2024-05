Thị trường ngày 21/5: Giá dầu giảm, vàng đạt mức cao kỷ lục và đồng vượt ngưỡng 11.000 USD/tấn

Giá dầu giảm

Giá dầu giảm ít hơn 1%, khi các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết, cần thêm các dấu hiệu cho thấy lạm phát giảm trước khi ngân hàng trung ương bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/5, dầu thô Brent giảm 27 US cent tương đương 0,3% xuống 83,71 USD/thùng và dầu Tây Texas WTI giảm 26 US cent tương đương 0,3% xuống 79,8 USD/thùng.

Lãi suất thấp sẽ làm giảm chi phí vay cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu.

Số liệu cho thấy xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia tăng tháng thứ 2 liên tiếp trong tháng 3/2014 và đạt mức cao nhất 9 tháng.

Nga vẫn là nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Trung Quốc trong tháng 4/2024 – tháng thứ 12 liên tiếp, tăng 30% so với cùng tháng năm ngoái, trong khi nguồn cung từ Saudi Arabia giảm 25% do giá dầu cao hơn.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ cao nhất 4 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 5% lên mức cao nhất 4 tháng, do sản lượng giảm và lượng khí chuyển đến các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn New York tăng 12,5 US cent tương đương 4,8% lên 2,751 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 17/1/2024.

Giá vàng tăng cao kỷ lục, bạc cao nhất hơn 11 năm, bạch kim cao nhất 1 năm

Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục, do 1 loạt các yếu tố từ kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ, các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc, đến căng thẳng địa chính trị đã thúc đẩy nhu cầu vàng. Giá bạc cũng tăng lên mức cao nhất hơn 11 năm.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,9% lên 2.435,96 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.449,89 USD/ounce trong đầu phiên giao dịch. Vàng kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn New York tăng 0,9% lên 2.438,5 USD/ounce.

Số liệu tuần trước cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tháng 4/2024, cho thấy lạm phát vẫn tiếp tục xu hướng giảm, thúc đẩy kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2024. Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng thỏi.

Giá bạc tăng 2,2% lên 32,17 USD/ounce sau khi đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Giá bạch kim giảm 2,5% xuống 1.053,43 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2023.

Giá đồng vượt ngưỡng 11.000 USD/tấn

Giá đồng tăng lên mức cao kỷ lục do hoạt động đẩy mạnh mua vào.

Giá đồng trên sàn London tăng 2,1% lên 10.897 USD/tấn, sau khi đạt mức cao kỷ lục 11.104,5 USD/tấn. Tính từ đầu năm đến nay, giá đồng tăng 30%.

Giá quặng sắt cao nhất 3 tháng, thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng lên mức cao nhất 3 tháng, khi các thương nhân hưởng ứng các biện pháp hỗ trợ mới nhất của Trung Quốc đối với lĩnh vực bất động sản – tiêu thụ một lượng lớn quặng sắt bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Đại Liên tăng 1,1% lên 894,5 CNY (123,72 USD)/tấn. Trước đó trong phiên, giá quặng sắt tăng 2,4% lên 906 CNY/tấn – cao nhất kể từ ngày 20/2/2024.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn Singapore tăng 1,4% lên 119 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,7% lên 3.735 CNY/tấn, thép cuộn cán nóng tăng 0,5% lên 3.865 CNY/tấn, thép cuộn tăng 1,8% lên 4.006 CNY/tấn và thép không gỉ tăng 1,4% lên 14.455 CNY/tấn.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng hơn 2%

Giá cao su tại Nhật Bản tăng hơn 2%, trong bối cảnh giá dầu tăng cao và lo ngại về nguồn cung.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn Osaka (OSE) tăng 6,9 JPY tương đương 2,14% lên 328,9 JPY (2,11 USD)/kg – cao nhất kể từ ngày 10/4/2014.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Thượng Hải tăng 180 CNY lên 14.865 CNY (2.055,99 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn Singapore tăng 0,83% lên 169,9 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn ICE thay đổi nhẹ ở mức 2,067 USD/lb.

Trong khi đó, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn London giảm 19 USD tương đương 0,5% xuống 3.499 USD/tấn.

Sản lượng cà phê Indonesia – một trong 5 nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới – sẽ tăng mạnh trong vụ thu hoạch 2024/25 (từ tháng 4/2024 đến tháng 5/2025) so với niên vụ 2023/24.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn ICE tăng 0,55 US cent tương đương 3% lên 18,68 US cent/lb, hồi phục từ mức thấp nhất 18 tháng (17,95 US cent/lb).

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn London tăng 3% lên 550,8 USD/tấn.

Giá lúa mì, ngô và đậu tương tăng

Giá lúa mì tại Mỹ tăng 6% - phiên tăng mạnh nhất kể từ cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 37-1/2 US cent lên 6,88-3/4 USD/bushel – gần mức cao nhất 10 tháng (6,97 USD/bushel) trong tuần trước đó. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 8 US cent lên 4,6-1/2 USD/bushel và giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 20 US cent lên 12,48 USD/bushel.

Nga – nước cung cấp lúa mì lớn nhất thế giới, giá lúa mì 12,5% protein, FOB giao tháng 6/2024 trong tuần trước tăng lên 239 USD/tấn, so với mức 221 USD/tấn tuần trước đó, công ty tư vấn IKAR cho biết.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 21/5