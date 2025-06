Thị trường ngày 21/6: Giá dầu, cao su, cà phê, ngô, đậu tương đồng loạt giảm

Ảnh minh họa

Dầu giảm do các lệnh trừng phạt của Mỹ làm giảm lo sợ về leo thang chiến tranh ở Iran

Giá dầu giảm do Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới liên quan tới Iran, đánh dấu một cách tiếp cận ngoại giao dấy lên hy vọng về một thỏa thuận đàm phán, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể mất hai tuần để quyết định sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột Israel-Iran.

Chốt phiên 20/6, dầu thô Brent giảm 1,84 USD hay 2,33% xuống 77,01 USD/thùng. Dầu WTI giảm 0,21 USD hay 0,28% xuống 74,93 USD/thùng.

Tính chung cả tuần dầu Brent tăng 3,6%, trong khi dầu WTI tăng 2,7%.

Chính quyền của ông Trump đã công bố các lệnh trừng phạt mới liên quan tới Iran. Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính các lệnh trừng phạt này nhắm vào ít nhất 20 tổ chức, 5 cá nhân và 3 tàu.

Giá dầu tăng gần 3% vào thứ năm sau khi Israel ném bom các mục tiêu hạt nhân ở Iran, trong khi Iran - nhà sản xuất lớn thứ ba của OPEC - bắn tên lửa và máy bay không người lái vào Israel. Không bên nào cho thấy dấu hiệu lùi bước trong cuộc chiến kéo dài một tuần.

Giá dầu Brent giảm sau khi Nhà Trắng cho biết Trump sẽ quyết định liệu Mỹ có tham gia vào cuộc xung đột Israel - Iran hay không trong hai tuần tới.

Iran trước đây đã đe dọa đóng eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng cho hoạt động xuất khẩu dầu của Trung Đông.

Giovanni Staunovo, một nhà phân tích tại UBS, cho biết hoạt động xuất khẩu dầu cho đến nay vẫn chưa bị gián đoạn và không thiếu nguồn cung.

Việc leo thang xung đột theo hướng Israel tấn công cơ sở hạ tầng xuất khẩu hoặc Iran phá vỡ hoạt động vận chuyển qua eo biển này có thể khiến giá dầu lên tới 100 USD/thùng trở thành hiện thực.

Các công ty năng lượng Mỹ cắt giảm giàn khoan dầu và khí tự nhiên tuần thứ 8 liên tiếp trong tuần này, lần đầu tiên kể từ tháng 9/2023, theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes. Số giàn khoan dầu và khí giảm 1 giàn trong tuần này xuống 554 giàn, thấp nhất kể từ tháng 11/2021.

Vàng có tuần giảm

Giá vàng ổn định trong phiên cuối tuần và ghi nhận tuần giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trì hoãn quyết định tham gia vào xung đột Israel – Iran.

Vàng giao ngay thay đổi ít tại 3.368,68 USD/ounce, giá thấp nhất kể từ ngày 12/6, trong khi giảm 1,8% trong tuần này. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 8 đóng cửa giảm 0,7% xuống 3.385,7 USD.

Iran đã phóng một loạt tên lửa mới vào Israel vào sáng sớm thứ sáu, tấn công gần các căn hộ dân cư, tòa nhà văn phòng và các cơ sở công nghiệp ở thành phố Beersheba phía nam.

Vàng theo truyền thống được coi là một tài sản phòng hộ trong thời kỳ bất ổn chính trị và kinh tế.

Đồng phục hồi

Giá đồng phục hồi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn quyết định tham gia của quân đội Mỹ vào cuộc xung đột Israel – Iran, nhưng mức tăng bị hạn chế bởi sự không chắc chắn về thuế quan và nhu cầu của Trung Quốc.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng 0,3% lên 9.642 USD/tấn. Trước đó giá đã xuống thấp nhất kể từ ngày 13/6 tại 9.558,5 USD/tấn.

Một số kim loại tăng giá theo thị trường chứng khoán sau khi có tin tức cho biết Trump sẽ quyết định trong hai tuần tới liệu Mỹ có tham gia vào cuộc không kích giữa Israel và Iran hay không và do châu Âu cố gắng thuyết phục Tehran quay lại đàm phán.

Khoảng thời gian tạm dùng áp dụng thuế đối ứng trong 90 ngày của Trump sẽ kết thúc vào đầu tháng tới.

Mức cộng đối với các hợp đồng đồng LME kỳ hạn gần tăng vọt lên cao nhất kể từ tháng 10/2022 vì dự trữ thấp và các hợp đồng giao ngay lớn. Dự trữ đồng trên sàn LME ở mức 99.200 tấn giảm hơn 60% kể từ giữa tháng 2 và ở mức thấp nhất kể từ tháng 8/2023.

Đồng Comex của Mỹ giảm 0,9% xuống 4,81 USD/lb, đưa mức cộng của đồng Comex với đồng LME lên 964 USD/tấn.

Quặng sắt Đại Liên tăng

Giá quặng sắt Đại Liên tăng, nhưng tính chung cả tuần gần như ổn định do các nhà đầu tư cân nhắc nhu cầu mạnh mẽ đối với nguyên liệu sản xuất thép này tại Trung Quốc so với sự suy thoái liên tục trên thị trường bất động sản của nước này.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 0,93% lên 703 CNY/tấn và giảm 0,07% trong cả tuần này.

Tại Singapore quặng sắt kỳ hạn tháng 7 tăng 0,94% lên 93,55 USD/tấn, giảm 0,65% trong tuần.

Theo dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel, tỷ lệ hoạt động của lò cao tại Trung Quốc tăng nhẹ trong tuần này, đạt 83,82%, tăng khoảng 0,4% so với tuần trước.

Mùa xuân thường là mùa cao điểm xây dựng tại Trung Quốc trước mùa mưa từ tháng 6.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết nhu cầu về thép và quặng sắt khó có thể tăng trưởng đáng kể cho đến khi hoạt động xây dựng mới được cải thiện.

Tại Thượng Hải thép thanh tăng 0,23%, thép cuộn cán nóng tăng 0,39%, dây thép cuộn tăng khoảng 0,3%, trong khi thép không gỉ giảm 0,44%.

Cao su Nhật Bản giảm

Giá cao su Nhật Bản giảm do nhu cầu nguyên liệu sản xuất lốp yếu tại Trung Quốc, mặc dù hợp đồng ngày ghi nhận tuần tăng do thời tiết ẩm ướt dấy lên lo ngại về nguồn cung.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 11 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 2,9 JPY hay 0,97% xuống 295,4 JPY (2,03 USD)/kg. Hợp đồng này tăng 1,1% trong tuần.

Tại Thượng Hải cao su giao tháng 9 giảm 110 CNY hay 0,79% xuống 13.900 CNY (1.934,72 USD)/tấn.

Nhà cung cấp số liệu hàng hóa Longzhong Information của Trung Quốc cho biết mưa tại các khu vực sản xuất trong và ngoài nước đã ảnh hưởng tới việc khai thác và tổng sản lượng của nguyên liệu thô trong nguồn cung ngắn hạn.

Cơ quan khí tượng của Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su hàng đầu, đã cảnh báo về lượng mưa có thể gây ra lũ quét và ngập lụt từ ngày 21 đến 26/ 6, đồng thời khuyến cáo nông dân nên chuẩn bị ứng phó với thiệt hại mùa màng.

Cà phê giảm 13% trong tuần

Cà phê robusta đóng cửa giảm 150 USD hay 3,9% xuống 3.737 USD/tấn, thị trường đã giảm xuống thấp nhất một năm tại 3.699 USD/tấn. Giá đã giảm 13% trong tuần này.

Việc thu hoạch tại Brazil và Indonesia tiếp tục thúc đầy nguồn cung và gây áp lực giảm giá trong khi các báo cáo về nhu cầu suy yếu tiếp tục xuất hiện.

Nhà kinh doanh Icona Cafe cho biết tại Việt Nam cây cà phê đang phát triển tốt khi điều kiện thời tiết vẫn thuận lợi, cho thấy một vụ mùa bội thu sắp tới có thể tăng trưởng khoảng 10%.

Cà phê arabica giảm 2,2% xuống 3,1505 USD/lb. Trong phiên giá đã giảm xuống 3,1185 USD, thấp nhất năm 2025 và tính chung cả tuần giảm 8,9%.

Đường trái chiều

Đường thô đóng cửa tăng 0,22 US cent hay 1,4% lên 16,10 US cent/lb, giá đã xuống thấp nhất 4 năm tại 15,8 US cent trong ngày 18/6.

Đường nhìn chung bị áp lực giảm vì vụ thu hoạch hiện tại của Brazil có vẻ tốt, trong khi thời tiết thuận lợi nghĩa là triển vọng mùa màng ở Ấn Độ và Thái Lan sẽ cải thiện.

Có những rủi ro về giá địa chính trị đối với đường khi chiến tranh Iran-Israel làm tăng giá năng lượng, khiến các nhà máy mía ở Brazil sản xuất ít đường và nhiều ethanol hơn, một loại nhiên liệu sinh học từ mía.

Đường trắng giảm 1,5% xuống 475,1 USD/tấn.

Ngô, lúa mì, đậu tương giảm

Ngô trên sàn giao dịch Chicago giảm phiên thứ 3 trong 4 phiên và đã xuống mức thấp nhất 6,5 tháng do thời tiết thuận lợi cho mùa màng ở vành đai nông nghiệp Midwest.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 7 đóng cửa giảm 4-3/4 US cent xuống 4,28 – 3/4 USD/bushel sau khi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5/12/2024. Hợp đồng này đã giảm 3,5% so với một tuần trước và có tuần giảm nhiều nhất trong 6 tuần.

Lúa mì giảm vì chốt lời sau khi tăng hơn 4% trong phiên trước đó và do việc thu hoạch vụ đông của Mỹ tiến triển thúc đẩy nguồn cung.

Lúa mì CBOT mềm đỏ vụ đông kỳ hạn tháng 7 đóng cửa giảm 6-1/2 US cent xuống 5,67-3/4 USD/bushel sau khi lên mức cao nhất kể từ ngày 24/3. Hợp đồng này tăng 4,2% trong tuần này, tăng một tuần tính theo phần trăm mạnh nhất trong 10 tuần.

Đậu tương giảm lần đầu tiên trong 5 phiên, bởi việc chốt lời sau khi giá lên cao nhất 5,5 tuần và do thời tiết thuận lợi.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 7 giảm 6-3/4 US cent xuống 10,68 USD/bushel, trước đó giá đã lên cao nhất kể từ ngày 14/5. Hợp đồng này giảm 0,2% trong tuần, tuần giảm đầu tiên trong 3 tuần.

