Thị trường ngày 21/7: Giá dầu, đồng, sắt thép, cao su và đường đồng loạt tăng, vàng rời khỏi mức cao nhất 2 tháng

Giá dầu tăng nhẹ

Giá dầu tăng, do tồn trữ dầu thô của Mỹ giảm và nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng mạnh, song triển vọng nhu cầu yếu đã hạn chế đà tăng.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/7, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 9/2023 tăng 18 US cent tương đương 0,2% lên 79,64 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI kỳ hạn tháng 8/2023 tăng 28 US cent tương đương 0,4% lên 75,63 USD/thùng. Giá dầu WTI kỳ hạn tháng 9/2023 tăng 36 US cent lên 75,65 USD/thùng.

Số liệu kinh tế mạnh mẽ, tỉ lệ việc làm thấp và lạm phát giảm hơn 1 năm kể từ khi Fed bắt đầu một trong những chiến dịch tăng lãi suất tích cực nhất trong lịch sử đã hỗ trợ nhu cầu dầu Mỹ trong năm nay.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ tăng lãi suất qua đêm thêm 25 điểm cơ bản lên 5,25%-5,5% vào tuần tới. Đây là lần cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt lãi suất này.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, nhu cầu của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm nay và vẫn là động lực chính của tăng trưởng toàn cầu.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Nga trong tháng 6/2023 đạt mức cao kỷ lục, chính phủ Trung Quốc cho biết.

Giá khí tự nhiên cao nhất 2 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 6% lên mức cao nhất 2 tuần, do tồn trữ thấp hơn so với dự kiến, sản lượng hàng ngày giảm, dự báo nhu cầu trong tuần tới cao hơn so với dự kiến trước đó và thời tiết đến đầu tháng 8/2023 nóng hơn bình thường, đặc biệt tại bang Texas.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York tăng 15,4 US cent tương đương 5,9% lên 2,757 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 30/6/2023. Đây là phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 30/6/2023.

Giá vàng rời khỏi mức cao nhất 2 tháng, bạc cao nhất hơn 2 tháng

Giá vàng giảm từ mức cao nhất 2 tháng, do đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng, song kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tạm dừng tăng lãi suất sau cuộc họp trong tháng 7/2023 đã hạn chế đã suy giảm giá.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,4% xuống 1.969,53 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 17/5/2023 trong đầu phiên giao dịch và vàng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York giảm 0,5% xuống 1.970,9 USD/ounce.

Đồng USD tăng 0,6% so với giỏ các đồng tiền chủ chốt sau số liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người nắm giữ tiền tệ khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng gây áp lực đối với giá vàng.

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước bất ngờ giảm và chạm mức thấp nhất 2 tháng, trong bối cảnh thị trường lao động tiếp tục thắt chặt. Trong khi đó, các nhà đầu tư chuyển tập trung sang cuộc họp chính sách của Ngân hàng trung ương Mỹ vào tuần tới, khi thị trường định giá Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản.

Hầu hết các nhà kinh tế đều kỳ vọng rằng đợt tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 7/2023 sẽ là đợt tăng lãi suất cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt tiền tệ của Fed.

Giá bạc giảm 1,5% xuống 24,8 USD/ounce – cao nhất kể từ giữa tháng 5/2023.

Giá đồng tăng

Giá đồng trên sàn London tăng, do đồng USD tăng bởi kỳ vọng nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ bổ sung để thúc đẩy nền kinh tế.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,6% lên 8.480 USD/tấn.

Tuy nhiên, giá đồng chịu áp lực giảm trong năm nay do thất vọng về việc thiếu các biện pháp kích thích từ Trung Quốc, đặc biệt nhằm vào các kim loại cơ bản.

Giá quặng sắt và thép tăng

Giá quặng sắt hồi phục, trong bối cảnh thị trường thảo luận về việc hỗ trợ nhiều hơn cho lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc, song lo ngại dư cung và nhu cầu yếu đã hạn chế đà tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên tăng 1,7% lên 849,5 CNY (118,25 USD)/tấn, rời bỏ chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Singapore tăng 2,1% lên 114,7 USD/tấn.

Về nguồn cung, tồn trữ quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng 3,4% trong 28 tuần đầu tiên của năm 2023, làm gia tăng lo ngại về tình trạng dư cung ở cả Trung Quốc và toàn cầu, gây áp lực giảm giá, Commonwealth Bank of Australia cho biết.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,4%, thép cuộn cán nóng tăng 1,4%, thép cuộn tăng 1,1% và thép không gỉ tăng 2,8%.

Giá cao su tại Nhật Bản tiếp đà tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng trở lại từ mức giảm trong đầu phiên giao dịch, do kỳ vọng các biện pháp kích thích của Trung Quốc, song lo ngại về tác động lâu dài không có sự can thiệp về tài chính đáng kể và triển vọng kinh tế ảm đạm đã hạn chế đà tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn Osaka tăng 0,4 JPY tương đương 0,2% lên 203,3 JPY (1,46 USD)/kg, song vẫn dao động xuống mức thấp nhất gần 2 năm đạt được trong phiên ngày 18/7/2023.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Thượng Hải tăng 80 CNY lên 12.260 CNY (1.706,55 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Singapore tăng 0,4% lên 129 US cent/kg.

Giá cà phê đồng loạt giảm tại Việt Nam , Indonesia và London, tăng tại New York

Hoạt động giao dịch cà phê tại Việt Nam vẫn trầm lắng do thiếu nguồn cung, trong khi mức cộng cà phê Indonesia kỳ hạn tháng 9/2023 giảm nhẹ.

Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) chào bán ở mức cộng 140-172 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn London. Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 64.800-65.600 VND (2,74-2,78 USD)/kg, giảm nhẹ so với 64.800-65.000 VND/kg 1 tuần trước đó.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức cộng 530 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn London, giảm so với 550 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Tại New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2023 tăng 2,55 US cent tương đương 1,6% lên 1,5805 USD/lb.

Tại London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2023 giảm 68 USD tương đương 2,6% xuống 2.536 USD/tấn, sau khi tăng 2,8% trong phiên trước đó.

Giá đường tăng tiếp

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn ICE tăng 0,46 US cent tương đương 1,9% lên 24,67 US cent/lb, trong đầu phiên giao dịch đạt mức cao nhất gần 1 tháng (24,7 US cent/lb).

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn London tăng 13,1 USD tương đương 1,9% lên 688,9 USD/tấn.

Giá lúa mì, ngô và đậu tương giảm

Giá lúa mì tại Mỹ giảm, song vẫn gần mức cao đỉnh điểm mới đây, do lo ngại về sự gián đoạn xuất khẩu cần thiết để đáp ứng nhu cầu thế giới và ngăn chặn giá lương thực tăng cao.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì đỏ mềm, vụ đông kỳ hạn tháng 9/2023 giảm 3/4 US cent xuống 7,27 USD/bushel. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2023 giảm 4 US cent xuống 14,04-3/4 USD/bushel và giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 6-3/4 US cent xuống 5,46-1/4 USD/bushel.

Giá gạo Việt Nam cao nhất hơn 1 thập kỷ, Ấn Độ cao nhất gần 5 năm, Thái Lan cao nhất hơn 2 năm

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng lên mức cao nhất hơn 1 thập kỷ, do gia tăng lo ngại nguồn cung bởi hiện tượng thời tiết El Nino và lo ngại về lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm duy trì vững ở mức cao nhất gần 5 năm (421-428 USD/tấn).

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng lên 545 USD/tấn – cao nhất kể từ tháng 2/2021, tăng so với 515 USD/tấn 1 tuần trước đó, trong bối cảnh nhu cầu tăng.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 515-525 USD/tấn – cao nhất kể từ năm 2011 và tăng so với 510-513 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Các thương nhân cho biết, thông tin về việc Ấn Độ có thể hạn chế xuất khẩu cũng đẩy giá tăng cao hơn.

Tuần trước, hãng tin Bloomberg cho biết Ấn Độ thảo luận về kế hoạch cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo không phải gạo Basmati.

Giá dầu cọ cao nhất 4 tháng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng lên mức cao nhất 4 tháng, do Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu thực vật từ khu vực này.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 152 ringgit tương đương 3,9% lên 4.047 ringgit (891,41 USD)/tấn – cao nhất kể từ ngày 15/3/2023.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 21/7