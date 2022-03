Thị trường ngày 23/3: Giá dầu và vàng quay đầu giảm, cao su cao nhất 2 tuần

Giá dầu giảm nhẹ



Giá dầu giảm, sau khi các quốc gia thuộc EU không đồng ý tham gia với Mỹ trong lệnh cấm vận dầu của Nga, để trả đũa cho cuộc xung đột với Ukraine.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/3, dầu thô Brent giảm 14 US cent tương đương 0,2% xuống 115,48 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 36 US cent tương đương 0,3% xuống 111,76 USD/thùng. Trong phiên trước đó, cả hai loại dầu đã tăng hơn 7%.

Các ngoại trưởng EU đã chia rẽ về lệnh cấm khi một số quốc gia, bao gồm Đức cho biết khối này quá phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Ngoài ra, thị trường sẽ dõi theo số liệu tồn trữ dầu thô hàng tuần mới nhất của Mỹ để có định hướng rõ ràng hơn. Các nhà phân tích dự kiến tồn trữ dầu thô của Mỹ sẽ tăng nhẹ.

Giá khí tự nhiên cao nhất gần 7 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng gần 6% lên mức cao nhất gần 7 tuần, do dự báo thời tiết lạnh hơn và nhu cầu sưởi ấm trong tuần tới cao hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 4/2022 trên sàn New York tăng 28,7 US cent tương đương 5,9% lên 5,187 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 2/2/2022.

Giá vàng thấp nhất gần 1 tuần

Giá vàng giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất gần 1 tuần, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell ám chỉ các đợt tăng lãi suất lớn trong năm nay để chống lại lạm phát tăng cao, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,7% xuống 1.921,58 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 4/2022 trên sàn New York giảm 0,4% xuống 1.921,5 USD/ounce.

Powell cho biết, các nhà hoạch định chính sách cần phải có động thái “nhanh chóng” khi lạm phát tăng nóng và ông đã đưa ra khả năng lãi suất tăng 50 điểm cơ bản (bps). Các thương nhân dự kiến, trong cuộc họp tới vào tháng 5/2022 Fed sẽ tăng 50 bps. Tuần trước, Fed tăng 25 bps – lần đầu tiên – trong 3 năm.

Giá nhôm và nickel giảm

Giá nhôm giảm, khi các thương nhân cân bằng giữa nguy cơ thiếu hụt nguồn cung so với triển vọng kinh tế suy yếu khiến nhu cầu giảm.

Giá nhôm trên sàn London giảm 0,2% xuống 3.515 USD/tấn, song vẫn tăng khoảng 9% so với hôm 15/3/2022.

Nguồn cung không chắc chắn đẩy giá nhôm tăng lên mức cao kỷ lục 4.073,5 USD/tấn hôm 7/3/2022 và chạm mức thấp 3.219,5 USD/tấn hôm 15/3/2022.

Giá nickel trên sàn London giảm 9,5% xuống 28.410 USD/tấn.

Giá cao su tại Nhật Bản cao nhất 2 tuần

Giá cao su tại Nhật Bản đạt mức cao nhất 2 tuần, sau khi đồng JPY giảm so với đồng USD và giá dầu thô tăng cao, khiến những người sử dụng cao su tổng hợp chuyển sang dùng cao su tự nhiên.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2022 trên sàn Osaka tăng 3,7 JPY tương đương 1,5% lên 251,8 JPY (2,09 USD)/kg, trước đó trong phiên đạt 252,3 JPY/kg – cao nhất kể từ ngày 8/3/2022.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn Thượng Hải tăng 35 CNY lên 13.410 CNY (2.108,23 USD)/tấn.

Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn ICE tăng 0,45 US cent tương đương 0,2% lên 2,251 USD/lb.

Trong khi đó, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn London giảm 5 USD tương đương 0,2% xuống 2.170 USD/tấn.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn ICE giảm 0,13 US cent tương đương 0,7% xuống 19,15 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn London giảm 2,6 USD tương đương 0,5% xuống 546,8 USD/tấn.

Giá lúa mì và ngô giảm, đậu tương tăng

Giá đậu tương tại Mỹ tăng, khi nhu cầu xuất khẩu đối với nguồn cung Mỹ vẫn tăng ngay cả khi vụ thu hoạch tại Nam Mỹ đã bắt đầu.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì đỏ, mềm vụ đông kỳ hạn tháng 5/2022 giảm 1 US cent xuống 11,18-1/4 USD/bushel. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 5/2022 tăng 5-1/2 US cent lên 16,96-1/2 USD/bushel. Trong khi, giá ngô giao cùng kỳ hạn giảm 3-1/4 US cent xuống 7,53 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng phiên thứ 2 liên tiếp sau tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 1986, theo xu hướng các loại dầu thực vật khác tăng và được hỗ trợ bởi giá dầu thô tăng cao.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 6/2022 trên sàn Bursa Malaysia tăng 3,17% tương đương 183 ringgit lên 5.957 ringgit (1.413,29 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 23/3:

https://cafef.vn/thi-truong-ngay-23-3-gia-dau-va-vang-quay-dau-giam-cao-su-cao-nhat-2-tuan-20220323064303601.chn