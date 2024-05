Thị trường ngày 23/5: Giá dầu, vàng, đồng và đường đồng loạt giảm, khí tự nhiên cao nhất 4 tháng

Giá dầu giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Giá dầu giảm hơn 1% và giảm phiên thứ 3 liên tiếp, do lo ngại về nhu cầu dầu, khi việc cắt giảm lãi suất có thể bị trì hoãn bởi lạm phát kéo dài.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/5, dầu thô Brent giảm 98 US cent tương đương 1,18% xuống 81,9 USD/thùng và dầu WTI giảm 1,09 USD tương đương 1,39% xuống 77,57 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều giảm 1% trong phiên trước đó.

Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp chính sách mới nhất cho biết, lạm phát có thể giảm dài hơn so với dự kiến trước đây.

Ngoài ra, giá dầu giảm khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn trữ dầu thô trong tuần kết thúc ngày 17/5/2024 tăng 1,8 triệu thùng, so với dự báo giảm 2,5 triệu thùng của các nhà phân tích và tăng 2,48 triệu thùng từ số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ (API).

Giá khí tự nhiên tại Mỹ cao nhất 4 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 6% lên mức cao nhất 4 tháng, do dự báo nhu cầu hàng tuần tăng và lượng khí đốt chuyển đến nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng, với lưu lượng tới nhà máy Freeport LNG tại bang Texas cao nhất 11 tháng.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn New York tăng 17,1 US cent tương đương 6,4% lên 2,842 USD/mmBTU - cao nhất kể từ ngày 17/1/2024.

Giá vàng giảm hơn 1%

Giá vàng giảm hơn 1%, do hoạt động bán ra chốt lời, khi các thương nhân rút lui khỏi đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 1,8% xuống 2.377,43 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục (2.449,89 USD/ounce) trong phiên ngày 20/5/2024. Vàng kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn New York giảm 1,4% xuống 2.392,9 USD/ounce. Chỉ số đồng USD tăng 0,3%, khiến vàng trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Giá bạc giảm hơn 3% xuống 30,84 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất hơn 11 năm trong phiên ngày 20/5/2014.

Giá đồng giảm trở lại, chì cao nhất 2 năm

Giá đồng giảm trở lại, do hoạt động bán ra chốt lời sau khi giá đạt mức cao kỷ lục và tiêu thụ giảm.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 3,9% xuống 10.440 USD/tấn – mức giảm mạnh nhất 2 năm.

Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, giá đồng tăng 22%, sau khi đạt mức cao kỷ lục 11.104,5 USD/tấn trong phiên ngày 20/5/2024.

Giá đồng kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 1,1% xuống 86.220 CNY (11.910,65 USD)/tấn.

Đồng thời, giá đồng kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn Comex giảm 5,2% xuống 4,854 USD/lb.

Giá chì trên sàn London giảm 1% xuống 2.313,5 USD/tấn sau khi đạt mức cao nhất 2 năm (2.359 USD/tấn).

Giá quặng sắt cao nhất 3 tháng, thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng lên mức cao nhất 3 tháng, do nhu cầu tăng sau khi Trung Quốc hỗ trợ lĩnh vực bất động sản, bất chấp tồn trữ tại nước tiêu thụ hàng đầu thế giới tăng cao.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Đại Liên tăng 2,7% lên 921 CNY (127,22 USD)/tấn – cao nhất kể từ ngày 19/2/2024. Tính từ đầu tháng đến nay, giá quặng sắt tăng 7,2% - tháng tăng thứ 5 liên tiếp.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn Singapore tăng 1,5% lên 122,55 USD/tấn – cao nhất 3 tháng.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,7%, thép cuộn cán nóng tăng 1,2%, thép cuộn tăng 3,2% và thép không gỉ tăng 2,8%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng trở lại, bù đắp mức giảm phiên trước đó, bởi giá dầu thô suy yếu gây áp lực thị trường.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn Osaka (OSE) tăng 0,37% lên 326,2 JPY/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 35 CNY tương đương 0,24% xuống 14.835 CNY/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn Singapore giảm 0,2% xuống 170,1 US cent/kg.

Doanh số bán ô tô mới tại EU trong tháng 4/2024 tăng 13,7% so với cùng tháng năm

ngoái – tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2023, sau khi giảm trong tháng 3/2024.

Giá cà phê robusta cao nhất 3 tuần

Giá cà phê trên sàn ICE tăng gần 5% lên mức cao nhất 3 tuần, do dự báo thời tiết khô hạn tại Việt Nam ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, đồng thời giá cà phê arabica cũng tăng.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn ICE tăng 1,5% lên 2,2045 USD/lb.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn London tăng 183 USD tương đương 4,9% lên 3.917 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 3 tuần (3.928 USD/tấn).

Giá đường tiếp đà giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn ICE giảm 0,33 US cent tương đương 1,8% xuống 18,23 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn London giảm 0,5% xuống 541,5 USD/tấn.

Giá lúa mì cao nhất 10 tháng, ngô và đậu tương tăng

Giá lúa mì tại Mỹ tăng lên mức cao nhất 10 tháng, do gia tăng lo ngại về triển vọng vụ thu hoạch kém tại nước xuất khẩu hàng đầu – Nga.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2024 giảm 4-1/2 US cent xuống 6,93 USD/bushel, trước đó trong phiên giá lúa mì đạt 7,16-3/4 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 28/7/2024. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 10 US cent lên 12,46-1/4 USD/bushel và giá ngô giao cùng kỳ hạn tăng 3-1/4 US cent lên 4,61-1/4 USD/bushel.

