Thị trường ngày 22/5: Giá dầu tiếp đà giảm, vàng rời khỏi mức cao kỷ lục

Ảnh minh họa

Giá dầu giảm 1%

Giá dầu giảm do lạm phát ở Mỹ kéo dài, sẽ khiến lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, gây áp lực đối với nhu cầu nhiên liệu.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/5, dầu thô Brent giảm 83 US cent tương đương 1% xuống tương đương 0,7% xuống 79,26 USD/thùng. Giá dầu WTI kỳ hạn tháng 7/2024 giảm 64 US cent xuống 78,66 USD/thùng.

Chi phí vay cao có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và gây áp lực đối với nhu cầu dầu.

Ngoài ra, giá dầu giảm còn do tồn trữ dầu thô và xăng của Mỹ trong tuần trước tăng, trong khi tồn trữ sản phẩm chưng cất giảm, số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho biết.

API cho biết, tồn trữ dầu thô trong tuần kết thúc ngày 17/5/2024 tăng 2,48 triệu thùng, tồn trữ xăng tăng 2,1 triệu thùng, trong khi tồn trữ sản phẩm chưng cất giảm 320.000 thùng.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 3%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 3%, do dấu hiệu các nhà sản xuất không cắt giảm sản lượng và dự kiến nhu cầu khí đốt trong năm tới sẽ giảm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn New York giảm 8 US cent tương đương 2,9% xuống 2,671 USD/mmBTU. Trong phiên trước đó, giá khí tự nhiên đạt mức cao nhất kể từ ngày 17/1/2024.

Giá vàng rời khỏi mức cao kỷ lục, bạc tăng

Giá vàng rời khỏi mức cao kỷ lục trong phiên trước đó, do đồng USD vững, song vẫn ở mức 2.400 USD/ounce, nhờ sự hỗ trợ là tài sản trú ẩn an toàn và triển vọng lãi suất của Mỹ sẽ giảm trong năm nay.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,2% xuống 2.420,49 USD/ounce, do chi số đồng USD tăng, khiến vàng trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác. Vàng kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn New York giảm 0,5% xuống 2.425,9 USD/ounce.

Giá bạc tăng 0,2% lên 31,9 USD/ounce sau khi đạt mức cao nhất hơn 11 năm trong phiên trước đó.

Giá nhôm cao nhất gần 2 năm, kẽm cao nhất hơn 1 năm

Giá nhôm đạt mức cao nhất gần 2 năm và có phiên tăng mạnh nhất 4 tháng, do lo ngại về nguồn cung và sự phục hồi mới đây của giá đồng.

Giá nhôm giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 3,1% lên 2.710,5 USD/tấn, sau khi đạt 2.765,5 USD/tấn – cao nhất kể từ đầu tháng 6/2022.

Nhôm được sử dụng trong ngành năng lượng, xây dựng và vận tải, được thúc đẩy bởi lo ngại về nguồn cung sau khi Rio Tinto tuyên bố bất khả kháng đối với hợp đồng xuất khẩu alumina của bên thứ 3 từ nhà máy lọc dầu tại Queensland, Australia.

Giá kẽm trên sàn London giảm 0,1% xuống 3.109,5 USD/tấn, sau khi đạt 3.185 USD/tấn – cao nhất kể từ tháng 2/2023.

Giá quặng sắt và thép cây tiếp đà tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, do nhu cầu ổn định và triển vọng tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – được cải thiện, đã hỗ trợ thị trường.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Đại Liên tăng 1,7% lên 908 CNY (125,47 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn Singapore tăng 1,9% lên 120,4 USD/tấn.

Trung Quốc đã công bố các bước hỗ trợ đối với lĩnh vực bất động sản đang gặp khủng hoảng, trong đó ngân hàng trung ương tạo điều kiện cấp thêm 1 nghìn tỉ CNY (138 tỉ USD) và nới lỏng các quy định thế chấp cùng nhiều chính sách khác.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,4%, thép cuộn cán nóng tăng 0,3% và thép không gỉ tăng 0,4%, trong khi thép cuộn giảm 0,1%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, theo xu hướng giá dầu giảm, song đồng JPY suy yếu đã hạn chế đà suy giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn Osaka (OSE) giảm 3,9 JPY tương đương 1,19% xuống 325 JPY (2,08 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 50 CNY xuống 14.725 CNY (2.034,57 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn Singapore giảm 0,2% xuống 170,2 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê trên sàn ICE tăng mạnh, do hoạt động mua vào đầu cơ bởi lo ngại về chất lượng và xuất khẩu tại nước sản xuất hàng đầu – Brazil – bị trì hoãn.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn ICE tăng 10,5 US cent tương đương 5,1% lên 2,172 USD/lb.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn London tăng 6,7% lên 3.734 USD/tấn.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn ICE giảm 0,12 US cent tương đương 0,6% xuống 18,56 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn London giảm 1,2% xuống 544,4 USD/tấn.

Giá lúa mì cao nhất hơn 1 năm, ngô và đậu tương giảm

Giá lúa mì tại Mỹ đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2023, do sương giá tại Nga – nước xuất khẩu hàng đầu và sản lượng vụ thu hoạch tại Mỹ giảm đã hỗ trợ giá.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 8-3/4 US cent lên 6,97-1/2 USD/bushel. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2024 giảm 11-3/4 US cent xuống 12,36-1/4 USD/bushel và giá ngô giao cùng kỳ hạn giảm 2-1/2 US cent xuống 4,58 USD/bushel.

Công ty tư vấn nông nghiệp IKAR cắt giảm dự báo sản lượng lúa mì Nga xuống 83,5 triệu tấn từ mức 86 triệu tấn và giảm dự báo xuất khẩu lúa mì Nga năm 2024/25 xuống 45 triệu tấn từ mức 47 triệu tấn.

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, do xuất khẩu các sản phẩm dầu trong tháng 5/2024 giảm.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn Bursa Malaysia giảm 58 ringgit tương đương 1,48% xuống 3.863 ringgit (822,26 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 22/5