Thị trường ngày 26/3: Giá dầu vượt ngưỡng 120 USD/thùng, vàng, đồng và nhôm quay đầu giảm

Giá dầu vượt ngưỡng 120 USD/thùng



Giá dầu tăng hơn 1% lên hơn 120 USD/thùng, do tác động cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở phân phối dầu của Saudi Arabia.

Chốt phiên giao dịch ngày 25/3, dầu thô Brent tăng 1,62 USD tương đương 1,4% lên 120,65 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 1,56 USD tương đương 1,4% lên 113,9 USD/thùng. Trong đầu phiên giao dịch, cả hai đều giảm 3 USD. Tính chung cả tuần, cả hai loại dầu đều có tuần tăng đầu tiên trong 3 tuần, giá dầu Brent tăng hơn 11,5% và dầu WTI tăng 8,8%.

Giá khí tự nhiên cao nhất 8 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 3% lên mức cao nhất 8 tuần, do dự báo thời tiết trong tuần tới lạnh hơn và nhu cầu sưởi ấm tăng.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 4/2022 trên sàn New York tăng 17 US cent tương đương 3,1% lên 5,571 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 27/1/2022.

Giá vàng, bạc, bạch kim và palađi đều giảm

Giá vàng có tuần tăng do lo ngại về xung đột Nga – Ukraine và giá vàng tăng được thúc đẩy bởi nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn và là công cụ chống lạm phát, song giá vàng trong phiên giảm do lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ đạt mức cao mới.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,3% xuống 1.952,6 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 4/2022 trên sàn New York giảm 0,4% xuống 1.954,2 USD/ounce.

Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần mức cao nhất nhiều năm, làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng thỏi.

Đồng thời, giá bạc giảm 0,5% xuống 25,37 USD/ounce, song có tuần tăng khoảng 2%. Giá bạch kim giảm 2,1% xuống 999,06 USD/ounce và giá palađi giảm 5,4% xuống 2.387,75 USD/ounce, cả hai đều có tuần giảm thứ 3 liên tiếp.

Giá đồng và nhôm giảm

Giá đồng và nhôm giảm trong phiên giao dịch trầm lắng, khi một số nhà đầu tư bán ra chốt lời.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,9% xuống 10.255 USD/tấn và giá nhôm giảm 0,1% xuống 3.620 USD/tấn.

Giá nickel trên sàn London giảm 4,6% xuống 35.505 USD/tấn. Trong khi đó, giá nickel trên sàn Thượng Hải tăng 11,5% lên 250.840 CNY (39.425 USD)/tấn.

Giá thép và quặng sắt tăng

Giá quặng sắt tại Trung Quốc tăng gần 4% - phiên tăng thứ 2 liên tiếp – và có tuần tăng thứ 4 liên tiếp, khi các nhà máy thép thiếu hụt nguồn cung do sự gián đoạn liên quan đến Covid-19.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn Đại Liên tăng 3,9% lên 858 CNY (134,82 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt tăng 2,7%.

Giá quặng sắt 62% Fe giao ngay sang Trung Quốc không thay đổi – phiên thứ 2 liên tiếp – đạt 147 USD/tấn, công ty tư vấn SteelHome cho biết.

Đồng thời, trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,7% lên 5.013 CNY/tấn. Giá thép cuộn cán nóng tăng 1,7% lên 5.282 CNY/tấn. Giá thép không gỉ kỳ hạn tháng 4/2022 giảm 2,7% xuống 21.110 CNY/tấn. Tính chung cả tuần, giá thép không gỉ tăng 5,4%, được thúc đẩy bởi giá nickel nguyên liệu biến động.

Giá cao su tại Nhật Bản tiếp đà tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng và có tuần tăng thứ 2 liên tiếp, do đồng JPY suy yếu và nguồn cung nguyên liệu từ nước sản xuất hàng đầu – Thái Lan – thắt chặt.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2022 trên sàn Osaka tăng 1,1 JPY tương đương 0,4% lên 256,3 JPY (2,11 USD)/kg. Tính chung cả tuần, giá cao su tăng 3,3%.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn Thượng Hải tăng 50 CNY lên 13.510 CNY (2.122,55 USD)/tấn.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn ICE duy trì ổn định ở mức 2,2185 USD/lb.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn London tăng 12 USD tương đương 0,6% lên 2.148 USD/tấn.

Giá đường cao nhất 5 năm

Giá đường tinh luyện trên sàn ICE đạt mức cao nhất 5 năm, trong bối cảnh Ấn Độ - nước xuất khẩu đường lớn thứ 2 thế giới – có thể hạn chế xuất khẩu trong năm marketing hiện tại để bảo vệ nguồn cung nội địa.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn London tăng 12,1 USD tương đương 2,2% lên 562,7 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 563,7 USD/tấn – cao nhất kể từ đầu năm 2017.

Đồng thời, giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2022 trên sàn ICE tăng 0,35 US cent tương đương 1,8% lên 19,61 US cent/lb – cao nhất kể từ ngày 23/11/2021.

Giá lúa mì, ngô và đậu tương đều tăng

Giá đậu tương, lúa mì và ngô trên sàn Chicago đều tăng, do nhu cầu đối với nguồn cung Mỹ vẫn mạnh, ngay cả khi vụ thu hoạch tại Nam Mỹ đã bắt đầu.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 5/2022 tăng 9-1/2 US cent lên 17,1-1/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 5/2022 tăng 5-3/4 US cent lên 7,54 USD/bushel. Giá lúa mì giao cùng kỳ hạn tăng 16-1/2 US cent lên 11,02-1/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tuần tăng 7%

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng từ hoạt động bán tháo phiên trước đó, trong bối cảnh nguồn cung trong ngắn hạn thắt chặt, thúc đẩy giá dầu cọ có tuần tăng 7%.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 6/2022 trên sàn Bursa Malaysia tăng 1,48% lên 6.031 ringgit (1.433,22 USD)/tấn, hồi phục từ mức giảm 4% trong phiên trước đó. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ tăng 7,14%, sau khi giảm 16% trong tuần trước đó – tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 1986.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 26/3:

