Thị trường ngày 5/12: Giá dầu, vàng, đồng và sắt thép đồng loạt giảm, đường thô thấp nhất 3,5 tháng

Giá dầu giảm

Giá dầu giảm khi các thương nhân chờ đợi kế hoạch cắt giảm sản lượng của OPEC và các đồng minh trong quý 1/2024. Đồng thời mối lo ngại nhu cầu giảm cũng gây áp lực giá.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/12, dầu thô Brent giảm 85 US cent tương đương 1,08% xuống 78,03 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 1,03 USD tương đương 1,39% xuống 73,04 USD/thùng.

OPEC+ tuyên bố cắt giảm sản lượng tự nguyện, làm dấy lên mối hoài nghi về liệu các nhà sản xuất có thực hiện. Trong khi các nhà đầu tư cũng không chắc chắn về việc cắt giảm sẽ như thế nào.

Zane Curry, phó chủ tịch thị trường và nghiên cứu thuộc Mobius Risk Group cho biết, trong 5 tháng qua các thương nhân cũng chờ xem liệu việc cắt giảm sản lượng cũng như những thay đổi dự đoán về nhu cầu có thành hiện thực hay không?

Cuộc khảo sát cho thấy, hoạt động sản xuất toàn cầu trong tháng 11/2023 giảm do nhu cầu yếu, với hoạt động nhà máy tại khu vực euro zone giảm, trong khi có những dấu hiệu trái chiều về sức mạnh của nền kinh tế Trung Quốc.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm hơn 2%, sau khi đạt mức cao kỷ lục, song đà giảm của vàng thỏi vẫn dừng ở mức trên 2.000 USD/ounce, sau khi các thương nhân giảm đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào đầu năm 2024.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 2,1% xuống 2.026,69 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn New York giảm 2,3% xuống 2.042,2 USD/ounce.

Trong đầu phiên giao dịch châu Á, giá vàng đạt mức cao kỷ lục mới 2.135,4 USD/ounce, do niềm tin ngày càng tăng vào việc cắt giảm lãi suất sau bình luận của chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell.

Ngoài ra, giá vàng chịu áp lực giảm bởi chỉ số đồng USD tăng 0,5%, khiến vàng trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng.

Giá đồng giảm

Giá đồng trên sàn London giảm, do đồng USD tăng cùng với đó là tồn trữ tại London tăng và mối hoài nghi về triển vọng nhu cầu của Trung Quốc.

Giá đồng trên sàn London giảm 1,9% xuống 8.448 USD/tấn. Trong tuần trước đó, giá đồng đạt mức cao nhất 4 tháng (8.640 USD/tấn), tăng gần 10% kể từ ngày 23/10/2023.

Đồng USD tăng mạnh khiến kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác, điều này gây áp lực lên nhu cầu.

Đồng thời, số liệu hoạt động nhà máy tại Trung Quốc trong tháng 11/2023 diễn biến trái chiều, dấy lên mối hoài nghi về nhu cầu.

Giá quặng sắt và thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, do lo ngại về sự can thiệp sâu hơn tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – và dự kiến nhu cầu giảm, trong bối cảnh các hạn chế sản xuất tại các khu vực phía bắc của nước này.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Đại Liên giảm 1,14% xuống 958 CNY/tấn – thấp nhất kể từ ngày 30/11/2023.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Singapore giảm 2,14% xuống 128,35 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 1,39%, thép cuộn cán nóng giảm 1,04%, thép không gỉ giảm 1,23%, trong khi giá thép cuộn tăng 3,52%.

Một số thành phố tại khu vực phía bắc Trung Quốc, bao gồm cả trung tâm sản xuất thép hàng đầu Đường Sơn, đã bắt đầu ứng phó khẩn cấp độ 2, yêu cầu các nhà máy thép hạn chế sản xuất, trong bối cảnh dự báo ô nhiễm không khí nặng vào cuối tuần.

Giá cao su tại Nhật Bản thấp nhất hơn 7 tuần

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp xuống mức thấp nhất hơn 7 tuần, do nhu cầu yếu.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Osaka giảm 9 JPY tương đương 3,5% xuống 247,7 JPY/kg – thấp nhất kể từ ngày 12/10/2023.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 245 CNY tương đương 1,79% xuống 13.480 CNY/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Singapore giảm 0,9% xuống 142,5 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE giảm 2,7% xuống 1,794 USD/lb, sau khi đạt mức cao nhất 6 tháng trong tuần trước đó.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn London giảm 1% xuống 2.546 USD/tấn.

Xuất khẩu cà phê của Honduras trong tháng 11/2023 tăng 62,7% so với cùng tháng năm ngoái.

Xuất khẩu cà phê xanh của Brazil trong tháng 11/2023 tăng 8% lên 3,91 triệu bao (60 kg).

Giá đường thô thấp nhất 3,5 tháng

Giá đường thô trên sàn ICE tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất 3,5 tháng trong đầu phiên giao dịch, chịu áp lực giảm bởi nguồn cung tại Brazil tăng.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE tăng 2,9% lên 25,81 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 3,5 tháng (24,58 US cent/lb) trong đầu phiên giao dịch. Trong tuần trước giá đường giảm 7%.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn London tăng 1,8% lên 709,5 USD/tấn.

Giá lúa mì và ngô tăng, đậu tương giảm

Giá lúa mì trên sàn Chicago tăng gần 3% lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 8/2023, sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ xác nhận doanh số bán sang Trung Quốc đạt mức cao nhất trong nhiều năm.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 17-3/4 US cent lên 6,2-1/2 USD/bushel, sau khi tăng lên 6,26-1/2 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 28/8/2023. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2024 giảm 18-3/4 US cent tương đương 1,4% xuống 13,06-1/4 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 31/10/2023. Giá ngô kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 3/4 US cent lên 4,85-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm phiên thứ 2 liên tiếp xuống mức thấp nhất gần 4 tuần, chịu áp lực giảm bởi giá các loại dầu thực vật khác suy giảm và nhu cầu yếu.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn Bursa Malaysia giảm 52 ringgit tương đương 1,34% xuống 3.822 ringgit (821,05 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 5/12