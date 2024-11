Thị trường ngày 9/11: Giá dầu, vàng, khí tự nhiên, đồng, sắt thép và cà phê đồng loạt giảm

Ảnh minh họa

Giá dầu giảm hơn 2%

Giá dầu giảm hơn 2%, do các thương nhân giảm bớt lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài từ cơn bão tại vịnh Mexico Mỹ, trong khi các gói kích thích kinh tế mới của Trung Quốc không tác động nhiều đến các nhà giao dịch dầu mỏ.

Chốt phiên giao dịch ngày 8/11, dầu thô Brent giảm 1,98 USD tương đương 2,7% xuống 70,35 USD/thùng và dầu WTI giảm 1,76 USD tương đương 2,3% xuống 73,87 USD/thùng.

Các nhà sản xuất năng lượng đóng cửa hơn 23% sản lượng dầu tại vịnh Mexico Mỹ để chuẩn bị ứng phó với cơn bão Rafael. Tuy nhiên, các dự báo mới nhất về quỹ đạo và cường độ đã làm giảm rủi ro mà Rafael gây ra cho sản xuất dầu.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tiếp đà giảm

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 1%, do dự báo thời tiết vẫn ôn hòa đến cuối tháng 11/2024, khiến nhu cầu sưởi ấm giảm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York giảm 2,4 US cent tương đương 0,9% xuống 2,669 USD/mmBTU. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giá khí tự nhiên tăng 1% sau khi tăng 4% trong tuần trước đó và tăng 13% trong 2 tuần trước đó.

Giá vàng có tuần giảm mạnh nhất trong hơn 5 tháng, bạc, bạch kim và palađi đồng loạt giảm

Giá vàng giảm và có tuần giảm mạnh nhất trong hơn 5 tháng, chịu áp lực bởi đồng USD tăng mạnh, ảnh hưởng từ chiến thắng của Donald Trump và tác động tiềm tàng đối với kỳ vọng lãi suất Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,8% xuống 2.684,03 USD/ounce và có tuần giảm 1,8%. Vàng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York giảm 0,4% xuống 2.694,8 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD tăng 0,6%.

Giá bạc giao ngay giảm 2,4% xuống 31,22 USD/ounce, giá bạch kim giảm 2,9% xuống 968,04 USD/ounce, giá palađi giảm 3,5% xuống 988,8 USD/ounce. Tất cả 3 kim loại đều có tuần giảm.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm, do thất vọng về các biện pháp kích thích tài chính bởi nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – công bố, nhằm thúc đẩy nền kinh tế ảm đạm của nước này.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 2,3% xuống 9.441 USD/tấn, sau khi tăng 3,4% trong phiên ngày 7/11/2024.

Giá đồng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn Thượng Hải tăng 1,5% lên 77.100 CNY (10.753 USD)/tấn, trước thông báo về gói kích thích tài chính của Trung Quốc.

Ngoài ra, thị trường chịu áp lực giảm bởi đồng USD tăng, khiến hàng hóa định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với khách hàng sử dụng tiền tệ khác.

Giá nickel trên sàn London giảm 1,2% xuống 16.385 USD/tấn, sau khi tồn trữ tăng lên 150.336 tấn – cao nhất hơn 3 năm, tăng gấp đôi trong 7 tháng qua.

Giá quặng sắt và thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, khi các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trong bối cảnh nhu cầu giảm và trước khi nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – công bố gói kích thích tài chính.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Đại Liên giảm 1,65% xuống 776 CNY (108,45 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn Singapore giảm 2,16% xuống 103,25 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,94%, thép cuộn cán nóng giảm 0,65%, thép cuộn giảm 1,45%, trong khi thép không gỉ tăng 0,63%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm song có tuần tăng, ngay cả khi thị trường đóng cửa ở mức thấp hơn trong ngày, do các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng về các biện pháp kích thích hơn nữa từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – so với mối đe dọa từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 0,6 JPY tương đương 0,16% lên 367,3 JPY (2,4 USD)/kg. Tính chung cả tuần, giá cao su tăng 4,61%.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 125 CNY tương đương 0,69% lên 18.355 CNY (2.566,27 USD)/tấn. Tính chung cả tuần giá cao su tăng 4,57%.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn Singapore giảm 1,2% xuống 196,2 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE giảm 2,6% xuống 2,531 USD/lb.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn London giảm 2,5% xuống 4.376 USD/tấn.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE giảm 1,7% xuống 21,82 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn London giảm 1,1% xuống 556,6 USD/tấn.

Sản lượng đường tại Trung Nam Brazil trong nửa cuối tháng 9/2024 dự kiến sẽ giảm 28,3% so với cùng kỳ xuống 1,69 triệu tấn, điều tra của S&P Global Commodity Insights cho biết.

Giá đậu tương, ngô và lúa mì tăng

Giá đậu tương trên sàn Chicago tăng lên mức cao nhất 1 tháng và giá ngô đạt mức cao nhất hơn 4 tháng, sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ hạ triển vọng vụ thu hoạch của Mỹ đối với cả hai loại cây trồng này nhiều hơn so với dự kiến.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 3-1/2 US cent lên 4,31 USD/bushel, tính chung cả tuần giá ngô tăng 3,5%. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 4 US cent lên 10,26-1/4 USD/bushel, tính chung cả tuần giá đậu tương tăng 3,3%. Giá lúa mì giao cùng kỳ hạn tăng 1 US cent lên 5,72-1/2 USD/bushel, tính chung cả tuần giá lúa mì tăng 0,8%.

Giá dầu cọ tuần tăng hơn 4%

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng tuần thứ 3 liên tiếp, khi một hội nghị lớn của ngành tại Bali công bố dự báo về sản lượng và giá dầu cọ năm 2024/25.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Bursa Malaysia tăng 148 ringgit tương đương 2,99% lên 5.100 ringgit (1.164,38 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ tăng 4,77% - cao nhất kể từ ngày 20/6/2022.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 9/11