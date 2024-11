Thị trường ngày 7/11: Giá vàng giảm mạnh gần 3%, dầu, đồng, sắt thép và cà phê đồng loạt giảm

Giá dầu giảm

Giá dầu giảm, khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa đồng USD tăng mạnh, so với khả năng các kế hoạch chính sách đối ngoại của Tổng thống đắc cử Mỹ, Donald Trump có thể làm giảm nguồn cung dầu toàn cầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/11, dầu thô Brent giảm 61 US cent tương đương 0,81% xuống 74,92 USD/thùng và dầu WTI giảm 30 US cent tương đương 0,42% xuống 71,69 USD/thùng.

Đợt bán tháo lớn đẩy giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng trong đầu phiên giao dịch, do đồng USD tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2022. Đồng USD tăng mạnh khiến hàng hóa định giá bằng đồng bạc xanh như dầu trở nên đắt hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác.

Đồng thời, giá dầu giảm còn do tồn trữ dầu thô, xăng và sản phẩm tinh chế của Mỹ trong tuần trước tăng, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết. Tồn trữ dầu thô trong tuần kết thúc ngày 1/11/2024 tăng 2,1 triệu thùng lên 427,7 triệu thùng, so với dự kiến tăng 1,1 triệu thùng của các nhà phân tích.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 3%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 3%, do sản lượng hàng ngày trong tháng này giảm, dự báo thời tiết mát hơn và nhu cầu sưởi ấm trong tuần tới cao hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York tăng 7,7 US cent tương đương 2,9% lên 2,747 USD/mmBTU.

Giá vàng giảm mạnh gần 3%, bạc, bạch kim và palađi thấp nhất 3 tuần

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần do đồng USD tăng mạnh, sau khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 2,8% xuống 2.667,19 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất 3 tuần (2.652,19 USD/ounce) – giá vàng có phiên giảm mạnh nhất trong 5 tháng. Vàng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York giảm 2,7% xuống 2.676,3 USD/ounce.

Những người tham gia thị trường cũng đang hướng tới quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, để tìm thêm manh mối về chu kỳ nới lỏng của ngân hàng, đã giúp giá vàng tăng mạnh lên mức cao kỷ lục trong năm nay.

Đồng thời, giá bạc giảm 4,4% xuống 31,24 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,8% xuống 991,6 USD/ounce và giá palađi giảm 3,4% xuống 1.039,43 USD/ounce. Cả 3 kim loại đều chạm mức thấp nhất 3 tuần.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm, do chiến thắng của ứng cử viên Đảng Cộng hòa - Donald Trump - trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, dấy lên mối lo ngại các sáng kiến điện khí hóa lớn sẽ bị hủy bỏ, làm giảm nhu cầu đối với kim loại có độ dẫn điện cao này.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 3,8% xuống 9.365 USD/tấn và có phiên giảm mạnh nhất trong 5 tháng.

Giá quặng sắt và thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, khi các nhà đầu tư chuyển tập trung sang các yếu tố cơ bản của nguyên liệu sản xuất thép suy giảm, do kỳ vọng sẽ có thêm nhiều biện pháp kích thích tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Đại Liên giảm 0,76% xuống 781,5 CNY (109,05 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn Singapore giảm 1,56% xuống 103,75 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 1,11%, thép cuộn cán nóng giảm 1%, thép cuộn giảm 1,22% và thép không gỉ giảm 0,7%.

Giá cao su tại Nhật Bản cao nhất 1 tuần

Giá cao su tại Nhật Bản tăng lên mức cao nhất 1 tuần, được thúc đẩy bởi đồng JPY suy yếu và một cuộc khảo sát cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10/2024 tăng mạnh.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 12,9 JPY tương đương 3,66% lên 365 JPY (2,37 USD)/kg – cao nhất kể từ ngày 29/10/2024.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 380 CNY tương đương 2,14% lên 18.125 CNY (2.528,78 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn Singapore tăng 0,2% lên 196,8 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê trên sàn ICE giảm, chịu áp lực giảm bởi thị trường hàng hóa giảm do đồng USD tăng mạnh, sau khi Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn London giảm 65 USD tương đương 1,5% xuống 4.307 USD/tấn.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn ICE giảm 0,6% xuống 2,4875 USD/lb.

Trong 10 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 1,15 triệu tấn cà phê, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá đường diễn biến trái chiều

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE tăng 0,13 US cent tương đương 0,6% lên 22,03 US cent/lb.

Trong khi, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn London thay đổi nhẹ ở mức 555,8 USD/tấn.

Giá đậu tương, ngô và lúa mì đều tăng

Giá đậu tương trên sàn Chicago duy trì ổn định sau khi giảm trong đầu phiên giao dịch, do chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, làm dấy lên mối lo ngại về các rào cản thương mại mới với nước nhập khẩu hàng đầu – Trung Quốc.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 1 US cent lên 10,02-3/4 USD/bushel, sau khi chạm mức thấp nhất 1 tuần (9,82 USD/bushel) trong đầu phiên giao dịch. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 1-1/2 US cent lên 5,74 USD/bushel, giá ngô giao cùng kỳ hạn tăng 6 US cent lên 4,24-1/2 USD/bushel – gần mức cao nhất 1 tháng.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, được hỗ trợ bởi giá dầu thực vật khác tăng và đồng ringgit suy yếu, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu từ hội nghị công nghiệp tại Indonesia vào cuối tuần này và số liệu của Ủy ban Dầu cọ Malaysia sẽ công bố vào tuần tới.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Bursa Malaysia tăng 112 ringgit tương đương 2,33% lên 4.918 ringgit (1.117,73 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 7/11