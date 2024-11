Thị trường ngày 8/11: Giá vàng tăng trở lại, dầu tăng gần 1%, đồng, sắt thép và đường đồng loạt tăng

Giá dầu tăng gần 1%

Giá dầu tăng gần 1%, khi thị trường cân nhắc các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung như thế nào và khi các công ty khoan dầu cắt giảm sản lượng để ứng phó với cơn bão Rafael.

Chốt phiên giao dịch ngày 7/11, dầu thô Brent tăng 71 US cent tương đương 0,95% lên 75,63 USD/thùng và dầu WTI tăng 67 US cent tương đương 0,93% lên 72,36 USD/thùng.

Giá dầu tăng được hậu thuẫn bởi kỳ vọng chính quyền Trump sắp tới có thể thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Iran và Venezuela và điều này có thể làm giảm nguồn cung dầu trên thị trường, Andrew Lipow, chủ tịch thuộc Hiệp hội dầu Lipow cho biết.

Tuy nhiên, giá dầu tăng bị hạn chế do đồng USD tăng mạnh và nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm. Chỉ số đồng USD giảm gần 1%, song vẫn ở mức cao nhất gần 2 tuần, sau chiến thắng của Trump. Đồng USD tăng mạnh khiến giá dầu trở nên đắt hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác và có xu hướng gây áp lực giá. Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 10/2024 giảm 9% - tháng giảm thứ 6 liên tiếp, cũng như lượng tồn trữ dầu thô của Mỹ tăng.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 2%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 2%, do dự báo thời tiết vẫn ôn hòa đến cuối tháng 11/2024, điều này sẽ khiến nhu cầu sưởi ấm giảm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York giảm 5,4 US cent tương đương 2% xuống 2,693 USD/mmBTU.

Giá vàng tăng

Giá vàng tăng hơn 1%, được hỗ trợ bởi đồng USD giảm, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm như dự kiến.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,2% lên 2.691,36 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất 3 tuần (2.652,19 USD/ounce) trong phiên trước đó. Vàng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York tăng 1,1% lên 2.705,8 USD/ounce.

Kết thúc cuộc họp chính sách 2 ngày, ngân hàng trung ương Mỹ giảm lãi suất qua đêm xuống 4,5-4,75%. Lãi suất của Mỹ giảm gây áp lực đối với đồng USD và lợi suất trái phiếu, làm tăng sức hấp dẫn của vàng thỏi không sinh lời.

Chỉ số đồng USD giảm 0,6% so với giỏ các đồng tiền chủ chốt, sau khi tăng lên mức cao nhất 4 tháng.

Giá đồng tăng

Giá đồng tăng, khi các nhà đầu tư xem xét lại tác động từ chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ Donald Trump và kỳ vọng Trung Quốc sẽ đưa thêm biện pháp kích thích.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 3,5% lên 9.670 USD/tấn, sau khi giảm mạnh 4,5% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18/9/2024 trong phiên trước đó.

Giá đồng cũng được hỗ trợ bởi chỉ số đồng USD suy giảm và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Đồng USD suy yếu, khiến kim loại định giá bằng đồng USD trở nên rẻ hơn đối với khách hàng sử dụng tiền tệ khác.

Giá quặng sắt và thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, khi Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, dấy lên kỳ vọng rằng nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – sẽ công bố các biện pháp kích thích mạnh mẽ để bù đắp bất kỳ tác động nào từ cuộc chiến thương mại có thể lan rộng hơn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Đại Liên tăng 2,11% lên 799,5 CNY (111,56 USD)/tấn – cao nhất kể từ ngày 16/10/2024.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn Singapore tăng 1,84% lên 105,85 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,03%, thép cuộn cán nóng tăng 0,7%, thép cuộn tăng 0,27% và thép không gỉ tăng 0,22%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản tăng phiên thứ 3 liên tiếp, được hỗ trợ bởi hoạt động bán tháo dầu và triển vọng kinh tế lạc quan tại Trung Quốc – nước tiêu thụ hàng đầu, trong khi dự đoán mức thuế quan tiềm tàng từ chính quyền Trump đã thúc đẩy đà tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 2,9 JPY tương đương 0,79% lên 367,9 JPY (2,39 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 255 CNY tương đương 1,41% lên 18.285 CNY (2.551,92 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn Singapore tăng 0,9% lên 199 US cent/kg.

Giá cà phê giảm tại Việt Nam, tăng tại London và New York

Giá cà phê tại thị trường Việt Nam giảm, trước vụ thu hoạch bước vào giai đoạn cao điểm, do lo ngại về cơn bão đang tới gần, trong khi nguồn cung tại Indonesia suy giảm.

Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 105.500-106.000 VND (4,16-4,18 USD)/kg, giảm so với 108.200 – 108.600 VND/kg 1 tuần trước đó.

Việt Nam đã xuất khẩu 1,15 triệu tấn cà phê trong 10 tháng đầu năm 2024, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 10/2024, Việt Nam xuất khẩu 44.000 tấn cà phê tăng 1,5% so với cùng tháng năm ngoái.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức cộng 180 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn London.

Tại New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 11,65 US cent tương đương 4,7% lên 2,604 USD/lb.

Tại London, giá cà phê robusta tăng 4,2% lên 4.486 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất 2,5 tháng trong phiên trước đó.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE tăng 0,17 US cent tương đương 0,8% lên 22,2 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn London tăng 1,3% lên 562,9 USD/tấn.

Giá đậu tương cao nhất gần 1 tháng, ngô tăng, lúa mì giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago tăng lên mức cao nhất 1 tháng, do thị trường dầu thực vật tăng mạnh.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 22-1/2 US cent lên 10,26-1/4 USD/bushel và đạt mức cao nhất kể từ ngày 8/10/2024. Giá dầu đậu tương kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 1,98 US cent lên 48,32 US cent/lb. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2024 giảm 1-3/4 US cent xuống 5,71-1/2 USD/bushel. Trong khi giá ngô kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 1-1/4 US cent lên 4,27-1/2 USD/bushel và đạt mức cao nhất kể từ ngày 3/10/2024.

Giá gạo Ấn Độ thấp nhất 15 tháng, không thay đổi tại Việt Nam và Thái Lan

Giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ - trung tâm xuất khẩu gạo hàng đầu – giảm tuần thứ 3 liên tiếp xuống mức thấp nhất 15 tháng, do đồng rupee giảm và nguồn cung tăng.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 440-447 USD/tấn – thấp nhất kể từ tháng 7/2023, giảm so với 442-449 USD/tấn 1 tuần trước đó. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 440-450 USD/tấn

Đồng rupee giảm trong nhiều ngày qua, khiến các thương nhân phải giảm giá xuất khẩu, thương nhân có trụ sở tại Kolkata cho biết.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 520-525 USD/tấn, không thay đổi so với 1 tuần trước đó.

Trong tháng 10/2024, Việt Nam đã xuất khẩu 800.000 tấn gạo, tăng 29,1% so với cùng tháng năm ngoái.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm ở mức 490 USD/tấn, ngang bằng so với 485-495 USD/tấn 1 tuần trước đó, do đồng USD tăng giá sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Giá dầu cọ tiếp đà tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, được hỗ trợ bởi giá dầu thực vật khác trên sàn Đại Liên tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Bursa Malaysia tăng 33 ringgit tương đương 0,67% lên 4.950 ringgit (1.125 USD)/tấn.

