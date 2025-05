Bỏ gần chục tỷ ra mua chung cư, giờ đến cái cửa nhà mình cũng không được tự do mở: Tôi quả thực không hiểu!

Với biến động giá bất động sản ở thời điểm này, tôi vẫn cố "chày cối" vét gần như hết tiền tiết kiệm lẫn vàng, rồi vay thêm cả ngân hàng để mua 1 căn chung cư 2 phòng ngủ của 1 dự án chung cư thuộc phân khúc cao cấp. Số tiền mà tôi bỏ ra để đứng tên căn hộ này chỉ thiếu hơn 100 triệu nữa là tròn 10 tỷ.

Bị phạt vì... mở cửa nhà mình!

Mọi vấn đề về tiện ích hay không gian sống, tôi vốn không có gì lấn cấn ngoại trừ quy định cư dân không được phép mở cửa chính của căn hộ.

Tuần vừa rồi, tôi "ăn" trọn ba cái biên bản từ Ban quản lý chung cư vì... tôi đã mở căn hộ của mình. Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Căn hộ của tôi nằm ở tầng 12, một vị trí khá kín đáo, không hề giáp trực tiếp với thang máy hay lối đi chính. Tôi cũng không phải kiểu người thích nấu nướng những món ăn "nặng mùi" làm ảnh hưởng đến hàng xóm hay không gian chung, càng không có thói quen mở nhạc ầm ĩ gây tiếng ồn làm phiền đến sự yên tĩnh của các hộ bên cạnh. Thậm chí nhà tôi còn chẳng có trẻ con để mà chúng nô đùa ầm ĩ.

Lý do duy nhất khiến tôi muốn mở cửa chính chỉ đơn giản là tôi đi làm cả ngày, cửa ban công hay cửa sổ phòng đều đã đóng kín nên khi đi làm về, tôi muốn mở toang hết ra cho không khí lưu thông, đỡ bí. Thời gian tôi mở cửa chính có khi còn chưa tới 30 phút, vậy mà chỉ trong 1 tuần, tôi vẫn nhận 3 cái biên bản nhắc nhở!

Lần đầu tiên nhận biên bản, tôi còn ngơ ngác tưởng mình làm sai điều gì nghiêm trọng. Đến khi đọc kỹ nội dung, tôi chỉ biết cười trừ trong chua xót. "Vi phạm quy định về việc giữ gìn mỹ quan và trật tự hành lang chung".

Mỹ quan bị mất đi kiểu gì được khi cửa chính nhà tôi vẫn đóng kín cả ngày và chỉ mở tầm 30 phút? Trật tự nào bị ảnh hưởng khi tôi chỉ mở cửa chừng đó thời gian? Tôi đã cố gắng giải thích với Ban quản lý, nhưng họ chỉ lặp đi lặp lại những câu chữ cứng nhắc trong bản quy định mà chẳng thể đưa ra một lý lẽ thuyết phục nào.

Đến cái biên bản thứ ba, sự bức xúc trong tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi cảm giác bức bối vô cùng vì bỏ ra gần 10 tỷ mua nhà, mà giờ đến cái cửa cũng không được tự do mở ra nữa? Cảm giác như mình đang sống trong một "cái hộp" cao cấp, nơi mọi hành động đều bị giám sát và điều chỉnh bởi những quy tắc vô lý.

Biết là vì cái chung, nhưng...

Sau những ngày tháng bực bội và tìm hiểu cặn kẽ, tôi cũng nhận ra quy định cấm các hộ dân mở toang cửa chính trong các khu chung cư - dù có vẻ vô lý và gây khó chịu, nhưng lại xuất phát từ những lo ngại về an ninh và quản lý cộng đồng.

Việc các căn hộ đồng loạt mở cửa chính, đặc biệt là vào ban ngày khi nhiều người đi vắng, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ gian trà trộn, quan sát và thực hiện hành vi trộm cắp. Hành lang chung vốn là không gian mở, việc kiểm soát người lạ ra vào đã là một thách thức, nếu cộng thêm việc các cửa căn hộ mở toang, nguy cơ an ninh sẽ càng tăng cao.

Các tòa nhà cao tầng thường được thiết kế với hệ thống thông gió và phòng cháy chữa cháy đặc biệt. Việc mở toang cửa chính có thể làm thay đổi luồng gió tự nhiên trong tòa nhà, ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống thông gió chung. Nghiêm trọng hơn, trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, việc nhiều cửa căn hộ mở có thể tạo điều kiện cho khói và lửa lan nhanh hơn theo hành lang, gây nguy hiểm cho toàn bộ cư dân.

Cuối cùng, mặc dù lý do này nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng việc các căn hộ mở cửa không đồng nhất có thể tạo ra một hình ảnh lộn xộn, thiếu thẩm mỹ cho hành lang chung. Ngoài ra, việc mở cửa thường xuyên có thể dẫn đến những tiếng ồn không đáng có từ bên trong căn hộ vọng ra, ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung của khu vực hành lang.

Ngay từ khi xây dựng và đưa vào vận hành, chủ đầu tư thường đã thiết lập những quy định về quản lý và sử dụng các khu vực chung, trong đó có hành lang. Ban quản lý, với vai trò là đơn vị quản lý và vận hành, có trách nhiệm thực thi những quy định này để đảm bảo trật tự và an toàn cho toàn bộ cư dân. Việc cấm mở toang cửa chính có thể là một trong những quy định được đưa ra dựa trên kinh nghiệm quản lý và những rủi ro tiềm ẩn.

Tuy nhiên, điều khiến tôi và có lẽ nhiều cư dân khác cảm thấy khó chịu là sự cứng nhắc và thiếu linh hoạt trong việc thực thi những quy định này. Việc mở cửa chính cho thoáng khí trong một khoảng thời gian ngắn, không gây ảnh hưởng đến ai, dường như không đáng bị "lên án" một cách gay gắt như vậy. Giá như Ban quản lý có thể đưa ra những hướng dẫn cụ thể hơn về thời gian và cách thức mở cửa hợp lý, hoặc có những giải pháp thông gió khác hiệu quả hơn cho các căn hộ, có lẽ sự bức xúc của cư dân sẽ giảm đi đáng kể.

Cuối cùng, dù hiểu được phần nào lý do đằng sau những quy định "trói buộc" này, tôi vẫn không khỏi cảm thấy một chút hụt hẫng. Tôi bỏ ra chừng đó tiền với mong muốn có không gian sống hiện đại, tiện nghi, nhưng song song với đó, tôi dường như lại bị tước đi một quyền tự do cơ bản nhất... Cái giá của sự "an toàn cao cấp" đôi khi lại đắt hơn những gì tôi tưởng tượng...