Thị trường ngày 5/7: Giá dầu, vàng, quặng sắt cao nhất nhiều tuần

Dầu Brent cao nhất kể từ tháng 4

Giá dầu thô Brent trong phiên thứ Năm đạt mức cao nhất kể từ tháng 4, giữ trên 87 USD sau khi dữ liệu ngày hôm trước cho thấy tồn trữ dầu thô ở Mỹ giảm.

Dầu thô Brent kỳ hạn tham chiếu kết thúc phiên tăng 21 cent, tương đương 0,2%, lên 87,55 USD/thùng. Hợp đồng dầu West Texas Middle (WTI) của Mỹ tăng 18 US cent lên 84,06 USD trong sự giao dịch thưa thớt do Mỹ nghỉ ngày Lễ Độc lập.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo tồn trữ giảm 12,2 triệu. Các nhà phân tích được Reuters thăm dò dự đoán mức giảm chỉ là 680.000 thùng.

Trong khi đó, Saudi Aramco của Saudi Arabia đã giảm giá loại dầu thô nhẹ Ả rập chủ chốt mà họ sẽ bán sang châu Á vào tháng 8 xuống còn 1,80 USD/thùng, cao hơn mức giá dầu Oman/Dubai trung bình.

Vàng gần cao nhất 2 tuần

Giá vàng ổn định gần mức cao nhất hai tuần vào thứ Năm sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến làm tăng hy vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 9, và tâm điểm chú ý của thị trường hiện giờ là bảng lương trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ công bố vào thứ Sáu (5/7).

Vàng giao ngay cuối phiên tăng 0,1% lên 2.358,19 USD/ounce.

Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào dữ liệu số lượng việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ. Ole Hansen, người phụ trách mảng chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho biết thị trường đang dự đoán số lượng việc làm mới ở Mỹ trong tháng 6 ít hơn so với tháng 5.

Quặng sắt cao nhất 1 tháng

Hợp đồng quặng sắt tăng phiên thứ năm liên tiếp bởi nhu cầu ngắn hạn mạnh mẽ, các yếu tố cơ bản về thép được cải thiện, đồng USD giảm giá và hy vọng về việc Trung Quốc sẽ gia tăng kích thích kinh tế.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc kết thúc phiên tăng gần 1,8% lên 864,5 nhân dân tệ (118,89 USD)/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 0,3% lên 113,75 USD/tấn, , mức cao nhất kể từ ngày 3 tháng 6.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết: “Bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định ở Trung Quốc đã cung cấp sự hỗ trợ rất cần thiết cho thị trường”.

“Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX sắp tới, vào ngày 15-18 tháng 7 sẽ rất quan trọng vì nhiều biện pháp kích thích có thể sẽ được công bố để củng cố lĩnh vực bất động sản.”

Ngoài ra, các yếu tố cơ bản của thép xây dựng được cải thiện.

Đồng tăng nhẹ

Giá đồng ổn định vào thứ Năm khi các nhà đầu tư cân bằng 2 yếu tố: sự lạc quan về khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất và mối lo ngại về hàng tồn kho cao và nhu cầu mờ nhạt ở Trung Quốc.

Đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME) kết thúc phiên tăng 0,1% lên 9.878 USD/tấn.

Ole Hansen, người phụ trách bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo ở Copenhagen, cho biết: “Có vẻ như trọng tâm chú ý của thị trường một lần nữa lại chuyển sang khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất”.

Cà phê Robusta tăng do nguồn cung khan hiếm

Giá cà phê Robusta kỳ hạn tương lai trên ICE đóng cửa tăng vào thứ Năm do thị trường tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nguồn cung thắt chặt tại nhà sản xuất hàng đầu thế giới - Việt Nam.

Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9 tăng 2,3% lên 4.153 USD/tấn.

Các đại lý cho biết nguồn cung tại Việt Nam vẫn khan hiếm, lượng xuất khẩu sẽ duy trì ở mức tương đối thấp.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước

Giá cà phê tại Việt Nam tiếp tục tăng trong tuần này do nguồn cung thắt chặt hơn do người trồng cà phê giảm lượng dự trữ, trong khi giá cà phê ở Indonesia giảm nhẹ.

Người trồng cà phê ở Tây Nguyên, đang bán hạt nhân xô với giá 120.000-122.000 đồng (4,71-4,79 USD) mỗi kg, tăng nhẹ so với mức 119.000-120.200 đồng của tuần trước.

Hạt cà phê Robusta Sumatra của Indonesia được chào giá cao hơn 950 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 8 của sàn London, không thay đổi so với tuần trước do các nhà rang xay địa phương giữ vững lập trường của họ.

Lúa mì tăng

Giá lúa mì châu Âu phiên thứ Năm tăng trở lại sau khi giảm mạnh vào ngày hôm trước, nhưng khối lượng giao dịch thấp do thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Ngày Độc lập.

Giá lúa mì xay xát kỳ hạn tháng 9 trên sàn Euronext (tại Paris) kết thúc phiên tăng 0,8% lên225 euro một tấn.

Cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc cảnh báo đợt nắng nóng kéo dài trong tháng 7 ở các khu vực miền đông, miền trung và miền nam nước này có thể ảnh hưởng đến năng suất lúa, bông và các loại cây trồng khác trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt tiếp tục đe dọa sản xuất lương thực.

Cao su giảm

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm vào thứ Năm.

Hợp đồng cao su giao tháng 12 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) đóng cửa giảm 1,2 yên hay 0,36%, xuống 330,2 yên (2,05 USD)/kg.

Hợp đồng cao su tháng 9 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 135 nhân dân tệ xuống 14.910 nhân dân tệ (2.050,78 USD)/tấn.

Công ty BYD của Trung Quốc hôm thứ Năm đã khai trương một nhà máy sản xuất xe điện ở Thái Lan, nhà máy đầu tiên của hãng ô tô này ở Đông Nam Á, một thị trường xe điện khu vực đang phát triển nhanh chóng và BYD đã trở thành công ty dẫn đầu về thị phần. Cơ sở này sẽ có công suất sản xuất 150.000 xe mỗi năm.

Cacao giảm

Giá cacao kỳ hạn tháng 9 trên sàn London giảm 3% xuống 6.256 bảng Anh/tấn.

Các đại lý cho biết thị trường đang nóng lòng chờ đợi dữ liệu rang xay cacao quý 2 sắp công bố để biết liệu việc tăng giá có làm giảm nhu cầu hay không.

Triển vọng các vụ mùa chính năm 2024/25 ở Tây Phi nhìn chung thuận lợi, nâng cao triển vọng thị trường sẽ trở nên cân bằng hơn sau khi thâm hụt toàn trên cầu ở mức cao trong vụ mùa 2023/24 hiện tại (tháng 10/tháng 9).

Dầu cọ giảm

Giá dầu cọ kỳ hạn tại Malaysia giảm hôm thứ Năm, theo xu hướng giảm giá dầu đậu tương trên sàn Đại Liên (Trung Quốc), trong khi thị trường chờ đợi dữ liệu sản xuất và xuất khẩu từ Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB).

Hợp đồng dầu cọ giao tháng 9 trên Sàn giao dịch phái sinh Bursa Malaysia giảm 15 ringgit, tương đương 0,37%, xuống 4.067 ringgit (864,03 USD)/tấn lúc đóng cửa.

Một cuộc khảo sát của Reuters hôm thứ Năm cho thấy tồn kho dầu cọ tại quốc gia sản xuất lớn thứ hai thế giới – Malaysia - trong tháng 6 tăng tháng thứ ba liên tiếp do xuất khẩu chậm lại, trong khi sản lượng giảm so với tháng trước.

Cụ thể, tồn kho dầu cọ của Malaysia đạt 1,83 triệu tấn, tăng 4,53% so với cuối tháng 5, theo ước tính trung bình của 12 thương nhân, chủ đồn điền và nhà phân tích được Reuters thăm dò.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 5/7: