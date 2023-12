Thị trường ngày 6/12: Giá dầu thấp nhất gần 5 tháng, vàng, đồng, sắt thép và cao su tiếp đà giảm

Ảnh minh họa

Giá dầu thấp nhất gần 5 tháng

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất gần 5 tháng, do đồng USD tăng mạnh và lo ngại nhu cầu, khiến thị trường giảm 4 phiên liên tiếp do mối hoài nghi về công bố cắt giảm nguồn cung tự nguyện của OPEC+ vào tuần trước.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/12, dầu thô Brent giảm 83 US cent tương đương 1,1% xuống 77,2 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 72 US cent tương đương 1% xuống 72,32 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất đối với cả 2 loại dầu kể từ ngày 6/7/2023. Giá dầu WTI – lần đầu tiên – giảm 4 phiên liên tiếp kể từ tháng 5/2023.

Ngày 30/11/2023, OPEC+ đã đồng ý cắt giảm sản lượng tự nguyện khoảng 2,2 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong quý 1/2024. Tuy nhiên, ít nhất 1,3 triệu bpd trong số cắt giảm đó là phần gia hạn của các hạn chế tự nguyện mà Saudi Arabia và Nga đã thực hiện.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất 2 tuần so với giỏ các đồng tiền chủ chốt, sau số liệu việc làm mới cho thấy cơ hội việc làm trong tháng 10/2023 giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021.

Đồng USD tăng mạnh có thể làm giảm nhu cầu dầu, khiến nhiên liệu trở nên đắt hơn đối với khách hàng sử dụng tiền tệ khác.

Thị trường lao động chậm lại và lạm phát giảm, làm gia tăng lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể hoàn tất việc tăng lãi suất trong chu kỳ này, với thị trường tài chính dự đoán việc cắt giảm lãi suất vào giữa năm 2024.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 1%, do dự báo thời tiết lạnh hơn, nhu cầu sưởi ấm trong tuần tới cao hơn so với dự kiến trước đó và lượng khí đốt kỷ lục chảy đến các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn New York tăng 1,6 US cent tương đương 0,6% lên 2,710 USD/mmBTU.

Giá vàng tiếp đà giảm, palađi thấp nhất hơn 5 năm

Giá vàng giảm sau khi đạt mức cao kỷ lục trong phiên trước đó, do đồng USD tăng và các nhà đầu tư hạn chế đặt cược trước số liệu việc làm quan trọng của Mỹ có thể làm rõ ràng hơn về lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,5% xuống 2.020,29 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.135,4 USD/ounce trong phiên trước đó và vàng kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn New York giảm 0,3% xuống 2.036,3 USD/ounce.

Đồng USD tăng 0,2% lên mức cao nhất gần 2 tuần, khiến vàng trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Số liệu cho thấy cơ hội việc làm của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất hơn 2,5 năm trong tháng 10/2023, báo hiệu lãi suất tăng cao làm giảm nhu cầu đối với người lao động.

Giá palađi giảm 4,1% xuống mức thấp nhất hơn 5 năm (936,24 USD/ounce).

Giá đồng thấp nhất 2 tuần

Giá đồng trên sàn London giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần, sau khi Moody hạ triển vọng xếp hạng tín dụng của Trung Quốc từ ổn định xuống tiêu cực, cùng với đó là tồn trữ đồng tại London và đồng USD tăng.

Giá đồng trên sàn London giảm 1,4% xuống 8.325 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 20/11/2023.

Moody cho thấy mối lo ngại toàn cầu về tác động của nợ chính phủ địa phương Trung Quốc ngày càng gia tăng và khủng hoảng tài sản tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tăng.

Giá quặng sắt và thép tiếp đà giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, do lo ngại kéo dài về sự giám sát thị trường của Trung Quốc nhằm đảm bảo ổn định giá, mặc dù các nhà phân tích cảnh báo rằng xu hướng giảm có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Đại Liên giảm 0,4% xuống 966 CNY (135,12 USD)/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Singapore tăng 0,4% lên 128,88 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,7%, thép cuộn cán nóng giảm 1%, thép cuộn giảm 3,3% và thép không gỉ giảm 4%.

Giá cao su tại Nhật Bản thấp nhất 2 tháng

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 5 liên tiếp xuống mức thấp nhất 2 tháng, do các thương nhân vẫn thận trọng trong bối cảnh số liệu kinh tế đáng thất vọng từ nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Osaka giảm 5 JPY tương đương 2,02% xuống 242,7 JPY (1,65 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 250 CNY tương đương 1,9% xuống 13.260 CNY (1.855,48 USD)/tấn – thấp nhất 3 tháng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Singapore giảm 1,5% xuống 140,3 US cent/kg.

Hoạt động dịch vụ của Nhật Bản tăng chậm nhất 1 năm trong tháng 11/2023, chịu áp lực giảm bởi xuất khẩu mới và nhu cầu giảm mạnh, song triển vọng của ngành vẫn lạc quan.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE tăng 4,35 US cent tương đương 2,4% lên 1,8375 USD/lb, trong phiên có lúc đạt 1,857 USD/lb, chỉ kém hơn mức cao nhất 6 tháng (1,885 USD/lb).

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn London tăng 1,5% lên 2.585 USD/tấn.

Giá đường giảm

Giá đường thô trên sàn ICE giảm mạnh do nguồn cung từ Brazil tăng.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE giảm 0,85 US cent tương đương 3,3% xuống 24,96 US cent/lb, giảm trở lại xuống mức thấp nhất 3,5 tháng (24,58 US cent/lb) trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn London giảm 2,5% xuống 691,5 USD/tấn.

Giá lúa mì và ngô tăng, đậu tương giảm

Giá lúa mì trên sàn Chicago tăng 6 phiên liên tiếp lên mức cao chưa từng thấy trong 3 tháng, sau khi chính phủ Mỹ công bố doanh số bán lúa mì sang Trung Quốc.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 10-3/4 US cent lên 6,31-1/4 USD/bushel, sau khi đạt 6,36-1/4 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 7/9/2023. Giá ngô kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 5 US cent lên 4,9-1/2 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 16/11/2023. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2024 giảm 3/4 US cent xuống 13,05-1/2 USD/bushel, sau khi giảm xuống 12,94 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 26/10/2023.

Giá dầu cọ giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm phiên thứ 3 liên tiếp, chịu áp lực giảm bởi giá dầu thực vật trên sàn Đại Liên và Chicago suy yếu.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn Bursa Malaysia giảm 44 ringgit tương đương 1,15% xuống 3.780 ringgit (810,98 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 6/12