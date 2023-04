Thị trường ngày 6/4: Giá dầu duy trì vững, vàng cao nhất 1 năm và đường trắng cao nhất 11 năm

Giá dầu duy trì vững

Giá dầu không thay đổi nhiều, bất chấp tồn trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ thấp hơn nhiều so với dự kiến, do thị trường cân nhắc triển vọng kinh tế tồi tệ trước dự kiến tồn trữ dầu thô của Mỹ giảm và kế hoạch giảm sản lượng của các nhà sản xuất OPEC+.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/4, dầu thô Brent tăng 5 US cent tương đương 0,1% lên 84,99 USD/thùng, trong khi dầu thô Tây Texas WTI giảm 10 US cent tương đương 0,1% xuống 80,61 USD/thùng.

Tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm 3,7 triệu thùng, so với dự báo giảm 1,5 triệu thùng. Tồn trữ xăng và sản phẩm chưng cất cũng giảm hơn so với dự kiến, giảm 4,1 triệu thùng và 3,6 triệu thùng theo thứ tự lần lượt.

Các thương nhân sẽ tìm kiếm những tín hiệu về xu hướng nền kinh tế từ số liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tuần này, khi số liệu kinh tế yếu từ Mỹ và Trung Quốc dấy lên mối lo ngại về nhu cầu.

Giá khí tự nhiên tăng 2%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 2%, do sản lượng giảm và lượng khí đốt chảy đến các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng, kể từ khi cơ sở xuất khẩu của Freeport LNG tại Texas thoát khỏi tình trạng ngừng hoạt động kéo dài 8 tháng trong tháng 2/2023. Giá khí tự nhiên tăng bất chấp dự báo thời tiết ôn hòa hơn và nhu cầu sưởi ấm trong 2 tuần tới thấp hơn so với dự kiến.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn New York tăng 4,9 US cent tương đương 2,3% lên 2,155 USD/mmBTU.

Giá vàng cao nhất 1 năm

Giá vàng tăng lên mức cao nhất 1 năm, do số liệu kinh tế của Mỹ suy yếu dấy lên mối lo ngại về sự chậm lại và thúc đẩy đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể nới lỏng các đợt tăng lãi suất.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA duy trì vững ở mức 2.020,3 USD/ounce, sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2022 (2.031,89 USD/ounce) trong đầu phiên giao dịch. Trong khi đó, vàng kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn New York giảm 0,1% xuống 2.035,6 USD/ounce.

Giá vàng đã vượt qua mức quan trọng 2.000 USD/ounce trong phiên trước đó, sau số liệu việc làm của Mỹ trong tháng 2/2023 giảm mạnh, thêm vào đó là mức tăng từ đầu tuần này sau khi giá dầu tăng đột biến do OPEC dẫn đầu, gây ra mối lo ngại về lạm phát tăng cao.

Các nhà phân tích cho biết, giá vàng có thể duy trì mức cao hơn 2.000 USD/ounce, do những lo ngại về nền kinh tế gia tăng. UBS dự báo giá vàng có thể vượt qua mức cao nhất mọi thời đại và đạt 2.200 USD/ounce vào cuối tháng 3/2024.

Giá đồng tăng, kẽm thấp nhất 5 tháng

Giá đồng tại London tăng, do tồn trữ giảm làm lu mờ mối lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đồng USD tăng mạnh.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,5% lên 8.790 USD/tấn, sau khi chạm 8.665 USD/tấn – thấp nhất 2 tuần – trong đầu phiên giao dịch.

Hoạt động sản xuất của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm trong tháng 3/2023 và lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc cũng giảm mạnh.

Hoạt động luyện đồng toàn cầu trong tháng 3/2023 giảm và tổng sản lượng đồng của Chile trong tháng 2/2023 giảm 3,4%.

Tồn trữ đồng tại London chạm 65.250 tấn, giảm gần 15% trong 2 tuần qua.

Giá kẽm trên sàn London giảm 1% xuống 2.820 USD/tấn, sau khi chạm 2.775 USD/tấn – thấp nhất 5 tháng.

Giá cao su tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, được nâng đỡ bởi giá dầu thô tăng song các thương nhân vẫn thận trọng trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chậm lại.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Osaka (OSE) tăng 0,5 JPY tương đương 0,2% lên 211,0 JPY (1,61 USD)/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn Singapore tăng 0,2% lên 134,4 US cent/kg.

Triển vọng toàn cầu chậm lại cùng với nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu đã khiến giá cao su trong tuần này giảm.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn ICE tăng 5,3 US cent tương đương 3% xuống 1,8015 USD/lb.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London tăng 60 USD tương đương 2,7% lên 2.314 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 7 tháng (2.320 USD/tấn).

Giá đường trắng cao nhất 11 năm

Giá đường trắng trên sàn London tăng lên mức cao nhất 11 năm, được thúc đẩy bởi nguồn cung trong ngắn hạn thắt chặt sau khi sản lượng tại một số quốc gia thấp hơn so với dự kiến.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn ICE tăng 0,48 US cent tương đương 2,1% lên 22,95 US cent/lb, sau khi đạt 23,01 US cent/lb – cao nhất kể từ tháng 10/2016.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London tăng 27,1 USD tương đương 4,3% lên 663,9 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 11 năm (668,5 USD/tấn).

Thị trường đường thắt chặt, sau khi sản lượng tại một số quốc gia bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan và Trung Quốc thấp hơn so với dự kiến và phần lớn phụ thuộc vào vụ thu hoạch đang diễn ra tại Brazil.

Các nhà máy đường Ấn Độ sản xuất 30 triệu tấn đường kể từ vụ thu hoạch bắt đầu từ ngày 1/10/2022, giảm 3,3% so với cùng kỳ niên vụ trước đó, Hiệp hội Các nhà máy Đường Ấn Độ cho biết.

Giá đậu tương, lúa mì và ngô giảm tiếp

Giá ngô trên sàn Chicago giảm, do triển vọng thời tiết đối với cây trồng tại Mỹ được cải thiện.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 5/2023 giảm 9-1/2 US cent xuống 6,82 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 5/2023 giảm 1 US cent xuống 6,52-3/4 USD/bushel và giá đậu tương giao cùng kỳ hạn giảm 6-1/2 US cent xuống 15,11 USD/bushel.

Giá dầu cọ rời bỏ chuỗi tăng 2 phiên liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm hơn 2%, rời bỏ chuỗi tăng 2 phiên liên tiếp, song dự báo tồn trữ giảm sẽ hạn chế sự suy giảm giá.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 100 ringgit tương đương 2,52% xuống 3.866 ringgit (879,24 USD)/tấn. Trong 2 phiên trước đó, giá dầu cọ tăng tổng cộng 5,45%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 6/4: