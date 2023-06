Thị trường ngày 7/6: Giá dầu quay đầu giảm, quặng sắt cao nhất 7 tuần

Giá dầu giảm

Giá dầu giảm 1% do lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại có thể khiến nhu cầu năng lượng giảm, làm lu mờ cam kết cắt giảm sản lượng sâu hơn của Saudi Arabia.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/6, dầu thô Brent giảm 42 US cent tương đương 0,6% xuống 76,29 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 41 US cent tương đương 0,6% xuống 71,74 USD/thùng.

Trong phiên trước đó, giá dầu tăng sau khi Saudi Arabia cho biết sẽ cắt giảm sản lượng xuống khoảng 9 triệu thùng/ngày (bpd) trong tháng 7/2023, từ mức 10 triệu bpd trong tháng 5/2023. Saudi Arabia – nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới – cũng bất ngờ tăng giá bán chính thức đối với người mua châu Á.

Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng từ 11,9 triệu bpd trong năm 2022 lên 12,6 triệu bpd năm 2023 và 12,8 triệu bpd năm 2024, so với mức cao kỷ lục 12,3 triệu bpd năm 2019.

EIA cũng dự báo nhu cầu xăng dầu của Mỹ sẽ tăng từ 20,3 triệu bpd năm 2022 lên 20,4 triệu bpd năm 2023 và 20,7 triệu bpd năm 2024, so với mức cao kỷ lục 20,8 triệu bpd năm 2005, số liệu của EIA từ năm 1973 cho biết.

Giá khí tự nhiên tăng 1%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 1%, do lượng năng lượng khí thấp buộc các nhà máy điện phải sử dụng khí đốt nhiều hơn để sản xuất điện, sản lượng khí hàng ngày tại Mỹ giảm, xuất khẩu sang Mexico tăng và dự báo thời tiết từ giữa đến cuối tháng 6/2023 nóng hơn bình thường.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn New York tăng 1,7 US cent tương đương 0,8% lên 2,262 USD/mmBTU. Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp – lần đầu tiên – kể từ giữa tháng 5/2023.

Giá khí tự nhiên tăng bất chấp lưu lượng khí đốt đến các nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giảm, do bảo trì, dự báo thời tiết ôn hòa hơn, nhu cầu trong 2 tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó và giá khí đốt toàn cầu giảm.

Giá vàng tăng nhẹ

Giá vàng giao dịch trong phạm vi hẹp, do các nhà đầu tư chờ đợi thêm tín hiệu để đánh giá lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trước cuộc họp chính sách vào tuần tới.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,1% lên 1.964,27 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York tăng 0,4% lên 1.981,5 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên kém hấp dẫn hơn so với tiền tệ khác.

World Bank đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023, khi Mỹ và các nền kinh tế lớn khác đã chứng tỏ khả năng phục hồi tốt hơn so với dự báo, song lãi suất tăng sẽ gây ra lực cản cao hơn so với dự kiến trong năm tới.

Giá đồng tiếp đà giảm

Giá đồng giảm, do số liệu hoạt động nhà máy và lĩnh vực dịch vụ của Mỹ làm gia tăng mối lo ngại về nền kinh tế, trong khi các tín hiệu kỹ thuật suy giảm đã thúc đẩy các nhà đầu tư bán ra.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,1% xuống 8.328,5 USD/tấn, sau khi tăng 1,2% trong phiên trước đó.

Tại Thượng Hải, giá đồng tăng lên mức cao nhất gần 4 tuần, một phần do kỳ vọng Trung Quốc sẽ công bố thêm các biện pháp hỗ trợ kinh tế nhằm thúc đẩy nhu cầu kim loại.

Giá quặng sắt cao nhất 7 tuần, thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng lên mức cao nhất 7 tuần, do kỳ vọng các biện pháp kích thích hơn nữa tại nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên tăng 1,3% lên 766,5 CNY (107,7 USD)/tấn, trong phiên có lúc đạt 782,5 CNY/tấn – cao nhất kể từ ngày 19/4/2023.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore tăng 0,7% lên 105,75 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 108,4 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 21/4/2023.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,1%, thép cuộn cán nóng không thay đổi, trong khi thép cuộn giảm 0,8%. Giá thép không gỉ tăng 0,7%.

Giá cao su giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, chịu áp lực giảm bởi giá cao su tại thị trường Thượng Hải và giá dầu thô giảm, trong khi các thương nhân chờ đợi số liệu thương mại của Trung Quốc vào cuối tuần này để có thêm định hướng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Osaka giảm 0,1 JPY tương đương 0,1% xuống 210,6 JPY (1,51 USD)/kg, rời khỏi chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 180 CNY xuống 11.825 CNY (1.662,17 USD)/tấn.

Các thương nhân đang chờ đợi dấu hiệu hồi phục tiếp theo của nền kinh tế Trung Quốc từ số liệu sắp tới, song nguồn cung từ Thái Lan và châu Phi khi mùa đông kết thúc đã gây áp lực giá.

Nhập khẩu của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm trong tháng 5/2023, trong khi xuất khẩu giảm lần đầu tiên trong 3 tháng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore giảm 0,5% xuống 132,4 US cent/kg.

Giá cà phê robusta cao nhất 3 tuần

Giá cà phê robusta trên sàn London tăng lên mức cao nhất 3 tuần, được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn London tăng 0,3% lên 2.614 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE giảm 0,3% xuống 1,826 USD/lb.

Giá đường diễn biến trái chiều

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE tăng 0,7% lên 24,58 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 6,5 tuần (24,33 US cent/lb) trong đầu phiên giao dịch.

Trong khi đó, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn London giảm 0,8% xuống 670,9 USD/tấn.

Giá ngô, đậu tương và lúa mì tăng

Giá ngô tại Mỹ tăng, khi các nhà đầu tư đặt cược giảm giá trước báo cáo cung cầu quan trọng của chính phủ vào cuối tuần.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì đỏ mềm, vụ đông kỳ hạn tháng 7/2023 tăng 3-3/4 US cent lên 6,27-3/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2023 tăng 10-1/2 US cent lên 6,08 USD/bushel và giá đậu tương giao cùng kỳ hạn tăng 3-1/4 US cent lên 13,53-1/4 USD/bushel, sau khi đạt 13,64 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 17/5/2023.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, sau dự báo tồn trữ tăng cao khi sản lượng tăng lên mức cao nhất 5 tháng, trong khi đồng ringgit giảm cũng hạn chế đà suy giảm giá.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 61 ringgit tương đương 1,8% xuống 3.320 ringgit (720,96 USD)/tấn, sau 2 phiên tăng liên tiếp.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 7 / 6