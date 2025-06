Thị trường ngày 7/6: Giá dầu tiếp đà tăng, vàng giảm mạnh hơn 1%

Ảnh minh họa

Giá dầu tiếp đà tăng

Giá dầu thô tăng hơn 1 USD/thùng và có tuần tăng đầu tiên trong 3 tuần, sau báo cáo số liệu việc làm khả quan của Mỹ và các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được nối lại, làm dấy lên kỳ vọng về sự tăng trưởng ở 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/6, giá dầu thô Brent tăng 1,13 USD tương đương 1,73% lên 66,47 USD/thùng. Dầu WTI tăng 1,21 USD tương đương 1,91% lên 64,58 USD/thùng.

Cả hai loại dầu đều có tuần tăng sau 2 tuần giảm liên tiếp trước đó. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 2,75% và dầu WTI tăng 4,9%.

Báo cáo việc làm hàng tháng của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, tỉ lệ thất nghiệp trong tháng 5/2025 vẫn ổn định ở mức 4,2%. Các nhà tuyển dụng đã bổ sung thêm 139.000 việc làm, kết hợp với việc điều chỉnh giảm ước tính của những tháng trước cho thấy nhu cầu lao động đang giảm.

Ngoài ra, giá dầu tăng còn do số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ - một chỉ số báo sớm về sản lượng – giảm 4 xuống 559 trong tuần tính đến ngày 6/6/2025, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2021, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết. Số lượng giàn khoan dầu trong tuần này giảm 9 xuống còn 442, trong khi số lượng giàn khoan khí đốt tăng 5 lên 114.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ cao nhất 4 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 3% lên mức cao nhất 4 tuần, do dự kiến thời tiết nóng sẽ khiến các doanh nghiệp tăng cường sử dụng máy điều hòa, thúc đẩy nhu cầu về điện chạy bằng khí đốt, ngay cả khi một số nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ngừng hoạt động để bảo dưỡng.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn New York tăng 10,7 US cent tương đương 2,9% lên 3.784 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 9/5/2025. Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên tăng 10% sau khi tăng 3% trong tuần trước đó.

Giá vàng giảm mạnh hơn 1%, bạc cao nhất 13 năm, bạch kim cao nhất 3 năm

Giá vàng giảm hơn 1%, sau báo cáo số liệu việc làm của Mỹ cao hơn so với dự kiến, làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong khi giá bạc tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2012.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 1,1% xuống 3.316,13 USD/ounce, song có tuần tăng 0,8%. Vàng kỳ hạn tháng 8/2025 trên sàn New York giảm 0,87% xuống 3.346,6 USD/ounce.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 5/2025 tăng 139.000, so với ước tính tăng 130.000. Tỉ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%, phù hợp với ước tính.

Vàng được coi là công cụ chống lại lạm phát và bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng thỏi.

Giá bạc giao ngay giảm 0,5% xuống 35,96 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất hơn 13 năm trong đầu phiên giao dịch. Giá bạch kim tăng 2,5% lên 1.158,2 USD/ounce – cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm, do đồng USD tăng mạnh và đồng CNY suy yếu, trong khi tồn trữ tại London giảm và lo ngại về nguồn cung trong ngắn hạn đã hạn chế đà suy giảm giá.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,5% xuống 9.686,5 USD/tấn.

Trong phiên trước đó, giá đồng đạt 9.809,5 USD/tấn – cao nhất hơn 2 tháng.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên và thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng lên mức cao nhất 1 tuần và có tuần tăng, được thúc đẩy bởi tiến triển trong các cuộc đàm phán Mỹ - Trung và nhu cầu từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – vững, song tiêu thụ thép theo mùa chậm lại đã hạn chế đà tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Đại Liên tăng 0,86% lên 707,5 CNY (98,48 USD)/tấn. Trong phiên có lúc giá quặng sắt đạt mức cao nhất kể từ ngày 26/5/2025 (713,5 CNY/tấn). Tính chung cả tuần, giá quặng sắt tăng 0,6%.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn Singapore tăng 0,9% lên 95,7 USD/tấn. Trong đầu phiên giao dịch, giá quặng sắt đạt 96,4 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 29/5/2025. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt tăng 0,1%.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,57%, thép cuộn cán nóng và thép cuộn tăng 0,55%, trong khi thép không gỉ giảm 0,16%.

Giá cao su tại Nhật Bản cao nhất 1 tuần

Giá cao su tại Nhật Bản tăng lên mức cao nhất 1 tuần, được hỗ trợ bởi kỳ vọng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung giảm bớt, song tính chung cả tuần giá cao su có tuần giảm, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu suy yếu.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 1,9 JPY tương đương 0,6% lên 294,3 JPY (2,0 USD)/kg. Trong đầu phiên giao dịch, giá cao su đạt 297,3 JPY/kg – cao nhất kể từ ngày 30/5/2025. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá cao su giảm 0,2%.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 95 CNY lên 13.650 CNY (1.900 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn Singapore tăng 0,4% lên 160,4 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê robusta trên sàn London giảm 106 USD tương đương 2,4% xuống 4.339 USD/tấn, sau khi tăng trong đầu phiên giao dịch. Trong phiên ngày 3/6/2025, giá cà phê chạm mức thấp nhất 9,5 tháng (4.235 USD/tấn).

Việt Nam – nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới – xuất khẩu 813.000 tấn cà phê trong 5 tháng đầu năm, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đồng thời, giá cà phê arabica trên sàn ICE giảm 0,5% xuống 3,5805 USD/lb, sau khi tăng hơn 4% trong đầu phiên giao dịch.

Giá đường thô vẫn thấp nhất 4 năm

Giá đường thô trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất 4 năm, chịu áp lực giảm bởi triển vọng cây trồng tại châu Á được cải thiện.

Giá đường thô trên sàn ICE giảm 0,08 US cent tương đương 0,5% xuống 16,49 US cent/lb, sau khi giảm xuống 16,32 US cent/lb – thấp nhất kể từ tháng 6/2021. Tính chung cả tuần giá đường giảm 3,2%.

Trong khi đó, giá đường trắng trên sàn London tăng 0,4% lên 465,2 USD/tấn.

Giá lúa mì, ngô và đậu tương tăng tiếp

Giá ngũ cốc và đậu tương trên sàn Chicago tăng, do kỳ vọng quan hệ thương mại Mỹ - Trung được cải thiện sau khi các nhà lãnh đạo của 2 nước lên tiếng và nhất trí thảo luận thêm.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 5-1/2 US cent lên 10,57-1/4 USD/bushel. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 9-1/4 US cent lên 5,54-3/4 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 21/5/2025 và giá ngô giao cùng kỳ hạn tăng 3 US cent lên 4,42-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng tuần thứ 4 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng và có tuần tăng thứ 4 liên tiếp, bất chấp lo ngại sản lượng và tồn trữ tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 8/2025 trên sàn Bursa Malaysia tăng 14 ringgit tương đương 0,36% lên 3.917 ringgit (926,88 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ tăng 1,01%.

