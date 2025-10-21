Thị trường nhận "cú sốc" giảm gần 95 điểm, các công ty chứng khoán nói gì?

Thị trường mở cửa thận trọng và biến động hẹp trong phiên sáng nhưng bất ngờ rơi sâu trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index giảm 94,76 điểm, tương đương 5,47% xuống mốc 1.636,43 điểm, thiết lập kỷ lục mức giảm về điểm số mà TTCK Việt Nam từng ghi nhận xuyên suốt hơn 25 năm hoạt động. Áp lực bán dần mạnh lên trong phiên chiều, sắc đỏ và xanh lơ bao trùm khi có tới 655 mã giảm trong đó 148 cổ phiếu giảm sàn.

Mức giảm gần 5,5% cũng đưa chứng khoán Việt Nam trở thành một trong những thị trường giảm mạnh nhất thế giới ngày đầu tuần. Phiên giảm mạnh cũng đã "thổi bay" hơn 412.300 tỷ đồng (~ 16 tỷ USD) vốn hóa của HoSE, giá trị hiện chỉ còn hơn 7,1 triệu tỷ đồng.

Nhận định về phiên tới, trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.600 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn, do đó thị trường có thể sớm xác lập vùng cân bằng trong 1-2 phiên tới.

Yuanta chỉ ra thống kê cho rằng thị trường sẽ sớm cân bằng trở lại sau 1 phiên giảm mạnh kế tiếp hoặc cũng sẽ nhanh chóng kết thúc sau nhịp giảm mạnh trên 5%. CTCK này khuyến nghị các nhà đầu tư ưu tiên hạ margin hoặc đưa tỷ lệ margin về mức an toàn và không cần thiết bán tháo ở giai đoạn hiện tại.

Trong khi đó, Chứng khoán SHS cho rằng chỉ số VN-Index sau khi tạo đỉnh ngắn hạn đang phải chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại với vùng giá 1.700 điểm trở thành kháng cự. Chỉ số sẽ tiếp tục chịu áp lực kiểm định lại vùng giá 1.540 điểm - 1.600 điểm.

SHS giữ nguyên qua điẻm vùng giá quanh 1.700 điểm vẫn không hấp dẫn để giải ngân đối với với nhiều nhóm mã, nhất là các nhóm mã đã có giai đoạn tăng giá mạnh đột biến. Tuy nhiên diễn biến thị trường trong phiên khá bất ngờ. VN-Index đang cho tín hiệu kết thúc giai đoạn tăng giá mạnh từ tháng 4/2025 đến nay. Trong những phiên tới, có thể lực cầu ngắn hạn sẽ gia tăng nếu VN-Index tiếp tục giảm điểm kiểm tra lại quanh vùng giá 1.570 điểm - 1.600 điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Cũng có quan điểm thận trọng, với diễn biến hiện tại của thị trường, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ 1.600-1.610 điểm khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có tính chi phối điểm số thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Diễn biến thị trường sau đó có thể cân bằng và chuyển sang trạng thái phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Theo BVSC, các nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao hoặc có sử dụng margin nên ưu tiên quản trị rủi ro danh mục bằng các cơ cấu đưa tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục về mức thấp. Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt lớn và khẩu vị chấp nhận rủi ro cao có thể cân nhắc mở vị thế mua trading nếu thị trường tiếp tục có hiện tượng bán tháo.



