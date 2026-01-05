Thị trường Tết không còn mặn mà với trái cây "độc, lạ"?

Bưởi hồ lô, dừa in chữ nổi, dưa hấu vuông… có giá từ vài trăm ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng/trái từng có sức hút với khách hàng vào mỗi dịp Tết Nguyên đán thì hiện nay, thị trường trầm lắng.

Nhiều năm trước, dừa tạo hình có giá bán 300.000 đồng/trái

Ông Huỳnh Thanh Tâm (ngụ xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) - một người chuyên làm dừa, bưởi tạo hình mỗi dịp Tết Nguyên đán - lại có cách làm khác so với mọi năm.

Ngày 4-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Tâm cho biết: "Năm nay, tôi chỉ chuyển giao khuôn và cách chăm sóc khi làm trái cây tạo hình cho nhà vườn chứ không trực tiếp làm. Với tình hình kinh tế khó khăn thì bán hàng giá cao không được, với lại thuê vườn để làm rất khó. Vì vậy, tôi bán khuôn và chuyển giao kỹ thuật cho nhà vườn có trái sẵn làm, nhằm tránh rủi ro".

Theo đó, ông Tâm đã bán từ 3.000 – 4.000 khuôn tạo hình bưởi, dừa với giá 150.000 đồng/khuôn. Khi có khách đặt hàng trái cây "độc, lạ" dịp Tết, ông Tâm sẵn sàng kết nối với nhà vườn.

"Tôi kết hợp với nhà vườn làm theo cách này thấy hiệu quả hơn vì bây giờ khách hàng cũng khó tính, đòi hỏi sản phẩm phải chuẩn, giá tốt. Ngày trước bán giá cao do sản phẩm mới nhưng bây giờ đã bão hoà" – ông Tâm thông tin.

Năm nay, ông Võ Trung Thành chỉ sản xuất bưởi hồ lô bằng 1/10 tổng sản lượng so với mọi năm

Trong khi đó, ông Võ Trung Thành (ngụ xã Phú Hữu, TP Cần Thơ), người được mệnh danh là "cha đẻ" của bưởi hồ lô, cho hay sản lượng cung ứng dịp Tết Bính Ngọ chỉ bằng 1/10 so với năm rồi, với khoảng 1.500 trái bưởi hồ lô. Nguyên nhân do vườn bưởi nhà ông đã lão hoá, phải đi thuê vườn ở Vĩnh Long để làm.

Ông Thành cho hay: "Năm nay không có mẫu mới, tôi chỉ duy trì sản xuất mẫu sẵn có gồm: hồ lô Tài Lộc, Tài Lộc thỏi vàng đồng tiền. Tới thời điểm này mới chỉ có khách đặt hàng 1/3 tổng sản lượng, giá cả không thay đổi, từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/trái".

Dưa hấu thỏi vàng từng có giá vài triệu đồng/cặp

Ngoài ra, dưa hấu thỏi vàng, một sản phẩm do ông Trần Thanh Liêm (ngụ TP Cần Thơ) tạo hình có giá bán từ 2 đến 3,5 triệu đồng/cặp cũng vắng bóng trên thị trường Tết nhiều năm nay.