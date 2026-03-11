Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường tiền số hôm nay, 11-3: Chuyên gia cảnh báo sắp có biến động lớn

11-03-2026 - 21:56 PM | Smart Money

Một số nhà đầu tư dự báo thị trường tiền số vẫn có thể trải qua nhịp điều chỉnh sâu hơn và giá Bitcoin khả năng cao xuống vùng 50.000 USD hoặc thấp hơn

Tối 11-3, thị trường tiền số biến động nhẹ. Dữ liệu từ sàn giao dịch OKX cho thấy trong vòng 24 giờ qua, giá Bitcoin giảm gần 1,8%, lùi về khoảng 69.200 USD.

Không chỉ Bitcoin, giá nhiều đồng tiền số khác cũng điều chỉnh giảm. Giá Ethereum và Solana lần lượt mất hơn 1%, xuống khoảng 2.022 USD và 85 USD. Trong khi đó, giá BNB và XRP giảm nhẹ hơn, hiện giao dịch quanh mức 641 USD và 1,38 USD.

Theo Cointelegraph, sau nhiều lần thử nhưng chưa thể bứt phá khỏi vùng 70.000 USD, thị trường bắt đầu thiếu các tín hiệu tăng trưởng rõ ràng, khiến tâm lý nhà giao dịch trở nên thận trọng hơn trước nguy cơ giá có thể giảm.

Một số nhà giao dịch nhận định xu hướng hiện tại của giá Bitcoin vẫn chủ yếu là đi ngang. Theo đó, giá đang tích lũy trong một biên độ hẹp và chỉ khi xuất hiện một đợt tăng hoặc giảm mạnh thì thị trường mới có thể hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Trong ngắn hạn, các khu vực tập trung nhiều lệnh mua và bán lớn được xem là những mốc giá quan trọng.

Thị trường tiền số hôm nay, 11-3: Chuyên gia cảnh báo sắp có biến động lớn- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại vùng 69.200 USD Nguồn: OKX

Một số nhà giao dịch cho rằng nếu Bitcoin giảm về vùng 66.000 - 66.900 USD, khả năng cao giá có thể tiếp tục bị kéo xuống khu vực khoảng 64.000 USD, nơi đang tập trung nhiều lệnh giao dịch.

Ở chiều ngược lại, nếu Bitcoin vượt qua vùng 72.000-73.000 USD, giá có thể hướng tới các mốc cao hơn trong khoảng 74.000-76.000 USD.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng mốc 70.000 USD đang đóng vai trò quan trọng đối với xu hướng ngắn hạn của Bitcoin.

Nếu đồng tiền này có thể duy trì ổn định trên mức giá này, khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng và có thể hướng tới vùng cuối 70.000 USD hoặc đầu 80.000 USD trước khi tháng kết thúc.

Tuy vậy, khu vực quanh 70.000 USD hiện vẫn được xem là vùng cản mạnh, khiến đà tăng của Bitcoin gặp nhiều khó khăn.

Trong kịch bản thận trọng hơn, một số nhà đầu tư cho rằng thị trường vẫn có thể trải qua nhịp điều chỉnh sâu hơn, thậm chí có khả năng giảm về vùng 50.000 USD hoặc thấp hơn.

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Có 3,5 tỷ gửi ngân hàng: Có nên đánh đổi 24 triệu tiền lãi mỗi tháng để mua đất hoặc vàng?

Có 3,5 tỷ gửi ngân hàng: Có nên đánh đổi 24 triệu tiền lãi mỗi tháng để mua đất hoặc vàng? Nổi bật

Lịch sử nợ xấu trên CIC bao lâu mới được xóa và được vay lại?

Lịch sử nợ xấu trên CIC bao lâu mới được xóa và được vay lại? Nổi bật

Mua vé số Vielott theo ngày sinh cháu nội, một người ở TP HCM trúng hơn 35,2 tỉ đồng

Mua vé số Vielott theo ngày sinh cháu nội, một người ở TP HCM trúng hơn 35,2 tỉ đồng

19:18 , 11/03/2026
Nên giữ 12 cây vàng hay mua đất quê để đầu tư dài hạn?

Nên giữ 12 cây vàng hay mua đất quê để đầu tư dài hạn?

18:39 , 11/03/2026
Hướng dẫn kế toán khi tham gia thị trường tài sản mã hóa

Hướng dẫn kế toán khi tham gia thị trường tài sản mã hóa

18:00 , 11/03/2026
Giá bạc: Ba lý do khiến xu hướng giảm sẽ tiếp tục?

Giá bạc: Ba lý do khiến xu hướng giảm sẽ tiếp tục?

15:57 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên