Thị trường tiền số hôm nay, 16-1: Điều gì đang âm thầm diễn ra

Tối 16-1, thị trường tiền số đồng loạt điều chỉnh giảm. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm khoảng hơn 1,5%, giao dịch quanh mức 95.362 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đi xuống. Ethereum và Solana lần lượt giảm gần 2%, còn khoảng 3.310 USD và 143 USD. BNB giảm nhẹ khoảng 0,5%, về vùng 935 USD.

Diễn biến này phản ánh đặc trưng biến động mạnh của thị trường crypto trong ngắn hạn. Theo Cointelegraph, giá tiền số trong năm 2025 nhìn chung diễn biến trái chiều. Tuy nhiên, Binance cho rằng đằng sau các nhịp tăng giảm của giá là những chuyển biến tích cực về mặt nền tảng của thị trường.

Trong năm 2025, Bitcoin từng rơi xuống vùng 76.000 USD vào tháng 4, trước khi tăng mạnh và lập đỉnh lịch sử mới trên 126.000 USD vào tháng 10.

Dù giá biến động lớn, báo cáo của Binance Research cho thấy nếu tách khỏi yếu tố giá, các "trụ cột cấu trúc" của thị trường đang được củng cố rõ rệt.

Cụ thể, khả năng tiếp cận của người dùng, hạ tầng thanh toán và khung pháp lý đều ghi nhận những bước tiến quan trọng.

Binance nhận định việc các quy định ngày càng rõ ràng đã giúp stablecoin (tiền mã hóa ổn định) từng bước trở thành một phần quan trọng của hạ tầng thanh toán toàn cầu.

Stablecoin hiện được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tiền số, thanh toán xuyên biên giới và các ứng dụng fintech, nhờ khả năng hạn chế rủi ro biến động giá cho người dùng và doanh nghiệp.

Song song đó, các sản phẩm đầu tư được quản lý như quỹ ETF tiếp tục mở rộng, qua đó củng cố vai trò là kênh tiếp cận crypto chủ đạo của nhà đầu tư tổ chức.

Ở khối doanh nghiệp, hơn 190 công ty niêm yết đã đưa tài sản số vào chiến lược tài chính, góp phần gia tăng mức độ chấp nhận của thị trường.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng lớn tại Mỹ đang thử nghiệm cho vay thế chấp bằng Bitcoin, cho phép khách hàng vay tiền mặt mà vẫn nắm giữ tài sản số trong dài hạn.

Số lượng địa chỉ on-chain hoạt động duy trì ở mức cao cùng với việc thợ đào tiếp tục tăng đầu tư cũng góp phần nâng cao tính bảo mật và độ ổn định của mạng lưới Bitcoin, bất chấp những biến động giá trong ngắn hạn.