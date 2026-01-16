Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản âm thầm nhận được 490 triệu: Người đàn ông không kiểm tra được số dư nên báo công an

16-01-2026 - 22:45 PM | Smart Money

Anh Lở không kiểm tra được số dư tài khoản nên đã đề nghị Công an xã xác minh vụ chuyển khoản nhầm.


Ngày 16/01/2026, Công an xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ anh Vàng Lao Lở (trú tại xã Yên Sơn) trả lại số tiền hơn 490 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (trú tại tỉnh Lâm Đồng) do chuyển nhầm tiền vào tài khoản của anh Lở.

Trước đó, Công an xã Yên Sơn tiếp nhận trình báo của anh Vàng Lao Lở (sinh năm 1988, trú tại xã Yên Sơn) về việc anh Lở nhận được điện thoại từ số thuê bao 0397.096.XXX tự xưng là Nguyễn Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1990, trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Chị Duyên trình bày vừa chuyển nhầm số tiền 490.785.000 đồng vào tài khoản MB Bank của anh Lở. Hiện tại, anh Lở không kiểm tra được số dư tài khoản, đề nghị Công an xã xác minh, giúp đỡ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Sơn đã phối hợp với Công an xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng và cơ quan liên quan tiến hành xác minh thông tin công dân Nguyễn Thị Mỹ Duyên, xác định chị Duyên là chủ sở hữu của thuê bao 0397.096.XXX, đồng thời là người đã chuyển nhầm 490.785.000 đồng vào tài khoản của anh Lở.

Công an xã Yên Sơn hỗ trợ anh Vàng Lao Lở chuyển trả số tiền do chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên đã chuyển nhầm vào tài khoản.

Qua quá trình phối hợp xác minh, Công an xã Yên Sơn phối hợp với MBBank chi nhánh Sơn La hỗ trợ anh Lở chuyển trả đầy đủ số tiền đã nhận cho chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (có sự chứng kiến của Công an xã Đinh Văn Lâm Hà) theo quy định.

Sau khi nhận đủ số tiền chuyển nhầm kể trên, chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên đã viết thư cảm ơn sự tận tình và tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ của Công an xã Yên Sơn (tỉnh Sơn La) và Công an xã Đinh Văn Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).


Thu Thuỷ

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thị trường bạc đối mặt với biến động mạnh khi Trung Quốc siết van xuất khẩu

Thị trường bạc đối mặt với biến động mạnh khi Trung Quốc siết van xuất khẩu Nổi bật

"Bán nhà hơn 2 tỷ đi làm ăn, gần 2 năm chưa thu hồi vốn còn căn hộ cũ đã lên gần 4 tỷ"

"Bán nhà hơn 2 tỷ đi làm ăn, gần 2 năm chưa thu hồi vốn còn căn hộ cũ đã lên gần 4 tỷ" Nổi bật

Thấy khách thanh toán đầy đủ, ngân hàng tăng hạn mức thẻ tín dụng lên 500 triệu đồng: Kết quả "mắc kẹt" hơn 850 triệu đồng nợ xấu

Thấy khách thanh toán đầy đủ, ngân hàng tăng hạn mức thẻ tín dụng lên 500 triệu đồng: Kết quả "mắc kẹt" hơn 850 triệu đồng nợ xấu

20:32 , 16/01/2026
Lộ diện 10 người trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 16-1

Lộ diện 10 người trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 16-1

20:19 , 16/01/2026
Công an cảnh báo khẩn đến người mua bán vàng, bạc

Công an cảnh báo khẩn đến người mua bán vàng, bạc

15:48 , 16/01/2026
Ngân hàng sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế, thậm chí khóa thẻ, ngừng giao dịch nếu người dùng có hành vi sau

Ngân hàng sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế, thậm chí khóa thẻ, ngừng giao dịch nếu người dùng có hành vi sau

14:16 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên