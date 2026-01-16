Tài khoản âm thầm nhận được 490 triệu: Người đàn ông không kiểm tra được số dư nên báo công an





Ngày 16/01/2026, Công an xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ anh Vàng Lao Lở (trú tại xã Yên Sơn) trả lại số tiền hơn 490 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (trú tại tỉnh Lâm Đồng) do chuyển nhầm tiền vào tài khoản của anh Lở.

Trước đó, Công an xã Yên Sơn tiếp nhận trình báo của anh Vàng Lao Lở (sinh năm 1988, trú tại xã Yên Sơn) về việc anh Lở nhận được điện thoại từ số thuê bao 0397.096.XXX tự xưng là Nguyễn Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1990, trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Chị Duyên trình bày vừa chuyển nhầm số tiền 490.785.000 đồng vào tài khoản MB Bank của anh Lở. Hiện tại, anh Lở không kiểm tra được số dư tài khoản, đề nghị Công an xã xác minh, giúp đỡ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Sơn đã phối hợp với Công an xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng và cơ quan liên quan tiến hành xác minh thông tin công dân Nguyễn Thị Mỹ Duyên, xác định chị Duyên là chủ sở hữu của thuê bao 0397.096.XXX, đồng thời là người đã chuyển nhầm 490.785.000 đồng vào tài khoản của anh Lở.

Công an xã Yên Sơn hỗ trợ anh Vàng Lao Lở chuyển trả số tiền do chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên đã chuyển nhầm vào tài khoản.

Qua quá trình phối hợp xác minh, Công an xã Yên Sơn phối hợp với MBBank chi nhánh Sơn La hỗ trợ anh Lở chuyển trả đầy đủ số tiền đã nhận cho chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (có sự chứng kiến của Công an xã Đinh Văn Lâm Hà) theo quy định.

Sau khi nhận đủ số tiền chuyển nhầm kể trên, chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên đã viết thư cảm ơn sự tận tình và tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ của Công an xã Yên Sơn (tỉnh Sơn La) và Công an xã Đinh Văn Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).



