Thị trường tiền số hôm nay, 17-11: Nhà đầu tư hoảng loạn

Tối 17-11, thị trường tiền số đồng loạt giảm. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin mất gần 1%, còn 94.900 USD.

Các đồng tiền số lớn cũng biến động nhẹ, như Ethereum giảm 0,1% xuống 3.160 USD; BNB giảm 0,7% còn 925 USD. Ngược lại, XRP tăng 1% lên 2,2 USD và Solana tăng 0,5% lên 140 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin cuối tuần qua đã có thời điểm rơi xuống dưới 93.000 USD, tương đương mức đầu năm. Đợt giảm này khiến tâm lý thị trường phân hóa mạnh.

Một số nhà giao dịch cho biết các nhà đầu tư lớn đang gom mua quanh vùng 88.500 – 92.000 USD, coi đây là vùng hỗ trợ. Tuy nhiên, vẫn có cảnh báo rằng giá có thể tiếp tục lùi về khu vực 88.000 – 90.000 USD trước khi phục hồi.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 94.900 USD Nguồn: OKX

Dù giảm sâu, dữ liệu thị trường ghi nhận lực mua xuất hiện dày trong đêm, giúp giữ giá không trượt mạnh hơn. Một số phân tích cho rằng nếu Bitcoin nhanh chóng lấy lại nhịp tăng và tạo đáy cao hơn đáy cũ, thị trường có thể bước vào đợt hồi phục mới.

Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Bitcoin cần trở lại vùng 98.000 USD để củng cố tín hiệu tạo đáy. Một vùng giá đáng chú ý khác là khoảng 91.800 – 92.700 USD.

Thị trường thường có xu hướng quay lại kiểm định những vùng này, nên nhiều nhận định Bitcoin có thể giảm về đây trước khi bật lại, dù đà hồi có thể hạn chế do áp lực bán ở phía trên.

Đáng lo ngại hơn, Bitcoin đã đánh mất ngưỡng hỗ trợ dài hạn vốn được giữ vững qua nhiều chu kỳ tăng trưởng.

Việc giá đóng cửa tuần dưới ngưỡng này được xem là tín hiệu tiêu cực, làm tăng rủi ro thị trường chuyển sang xu hướng giảm trung hạn, đặc biệt nếu giá xuyên thủng thêm các mốc 88.000 USD và 74.500 USD.

Trên bình diện vĩ mô, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái ngược với các tài sản khác. Trong khi vốn hóa thị trường tiền số bốc hơi hơn 100 tỉ USD trong vài ngày, chứng khoán Mỹ vẫn tăng, vàng đi lên và lợi suất trái phiếu nhích cao.

Một số chuyên gia cho rằng đợt giảm vừa qua chủ yếu do tình trạng giải chấp và áp lực bán từ thị trường tiền số, không liên quan nhiều đến yếu tố kinh tế chung.

Tâm lý nhà đầu tư cũng suy yếu rõ rệt. Chỉ số sợ hãi và tham lam rơi xuống mức thấp nhất từ đầu năm, cho thấy thị trường đang trong trạng thái thận trọng cao. Lượng thảo luận về Bitcoin tăng mạnh khi giá lao dốc, phản ánh sự lo lắng của nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Một số phân tích nhận định mức độ quan tâm tăng vọt như vậy thường xuất hiện gần các vùng giá tạo đáy.