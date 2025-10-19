Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường tiền số hôm nay, 19-10: Công ty chỉ có 2 nhân viên muốn tham gia tài sản số

19-10-2025 - 21:59 PM | Thị trường chứng khoán

Chuyên gia dự đoán Bitcoin có thể rơi về 95.000 USD, thậm chí xuống vùng 91.000 USD.

Tối 19-10, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Theo dữ liệu từ sàn OKX, trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng nhẹ gần 0,8%, lên 107.800 USD, nhưng vẫn giảm gần 4% trong một tuần qua.

Các đồng altcoin biến động nhẹ, như Ethereum (ETH) tăng 1,3% lên 3.930 USD, Solana (SOL) tăng hơn 2% đạt 188 USD, XRP tăng hơn 1% lên 2,3 USD; trong khi BNB giảm 0,3%, còn 1.100 USD.

Theo CoinTelegraph, dù giá Bitcoin tạm thời ổn định quanh vùng 107.000 USD, giới đầu tư vẫn thận trọng khi nhiều tín hiệu cho thấy đồng tiền này có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn do lực mua yếu và biến động kinh tế toàn cầu.

Chuyên gia trong lĩnh vực tiền số Tony dự đoán Bitcoin có thể rơi về 95.000 USD, thậm chí kiểm định vùng 91.000 USD trước khi tạo đáy. Tuy vậy, chuyên gia này vẫn cho rằng đây là diễn biến tích cực nếu xét theo chu kỳ tăng dài hạn.

Thị trường tiền số hôm nay, 19-10: Công ty chỉ có 2 nhân viên muốn tham gia tài sản số- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 107.800 USD Nguồn: OKX

Nhà phân tích Daan Crypto Trades cho rằng giá sẽ đi ngang, quanh 107.000 USD đến khi kết tuần giao dịch, với ngưỡng 105.000 USD là vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu chứng khoán Mỹ hồi phục, Bitcoin có thể bật tăng trở lại.

Một tín hiệu tích cực là chỉ số RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 4, cho thấy lực bán suy yếu và Bitcoin có thể sớm phục hồi.

Nhiều chuyên gia nhận định, dù tâm lý thị trường đang bi quan, các chỉ báo kỹ thuật lại phát tín hiệu cho khả năng phục hồi sắp tới.

Tại thị trường trong nước, Công ty CP An Trường An (mã chứng khoán: ATG) gây chú ý khi chuẩn bị họp cổ đông để đổi tên thành Công ty CP ATG Planet, bổ sung ngành nghề kinh doanh công nghệ số và vật liệu xây dựng.

Song song đó, An Trường An xin ý kiến cổ đông góp vốn lập Công ty CP ABI Planet tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, tập trung phát triển sản phẩm Blockchain và AI.

ABI Planet có vốn điều lệ 50 tỉ đồng, trong đó ATG góp 30% (tương đương 15 tỉ đồng), phần còn lại mời gọi nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Đáng chú ý, tính đến cuối tháng 6-2025, An Trường An ghi nhận lỗ lũy kế hơn 157 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn hơn 400 triệu đồng. Công ty này hiện chỉ còn 2 nhân viên.

Theo ghi nhận, sau khi Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9-9-2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được ban hành, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đã nhanh chóng nhập cuộc.

Mới đây nhất, theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) vừa được thành lập ngày 30-9 với vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỉ đồng.

Hay vừa qua, Công ty CP Chứng khoán HD cũng lên kế hoạch huy động hơn 7.300 tỉ đồng, trong đó gần 1.500 tỉ đồng góp vốn vào Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

Nhiều doanh nghiệp khác như Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương, Công ty CP Chứng khoán SSI, Công ty CP Chứng khoán VPBANK... cũng thành lập pháp nhân, góp vốn vào các tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số trong nước.

Đáng chú ý, trước đó, vào tháng 6-2025, Công ty CP Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa Vimexchange cũng được thành lập, với vốn điều lệ là 10.000 tỉ đồng. Đây là công ty tài sản mã hóa đầu tiên ở Việt Nam đạt tới mức vốn điều lệ này.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch chốt quyền cổ tức 20/10– 24/10: Cổ tức tiền mặt cao nhất 33.000 đồng/cp

Lịch chốt quyền cổ tức 20/10– 24/10: Cổ tức tiền mặt cao nhất 33.000 đồng/cp Nổi bật

Thế Giới Di Động (MWG) triển khai mua 10 triệu cổ phiếu quỹ, giá tối đa lên đến 200.000 đồng/cp

Thế Giới Di Động (MWG) triển khai mua 10 triệu cổ phiếu quỹ, giá tối đa lên đến 200.000 đồng/cp Nổi bật

Chứng khoán tuần tới 19-10: Chưa kịp mừng sau nâng hạng, nhà đầu tư lại lo sốt vó vì điều này

Chứng khoán tuần tới 19-10: Chưa kịp mừng sau nâng hạng, nhà đầu tư lại lo sốt vó vì điều này

21:21 , 19/10/2025
Chứng khoán mất đà tăng trước đỉnh mới, tuần tới sẽ ra sao?

Chứng khoán mất đà tăng trước đỉnh mới, tuần tới sẽ ra sao?

21:19 , 19/10/2025
Cần thêm sản phẩm cho thị trường chứng khoán

Cần thêm sản phẩm cho thị trường chứng khoán

14:20 , 19/10/2025
Vocarimex chuẩn bị rời sàn chứng khoán

Vocarimex chuẩn bị rời sàn chứng khoán

14:20 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên