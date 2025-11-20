Thị trường tiền số hôm nay, 20-11: Chuyên gia hé lộ tín hiệu có thể khiến nhà đầu tư bất ngờ

Tối 20-11, thị trường tiền số đồng loạt biến động. Dữ liệu từ sàn OKX, trong 24 giờ qua cho thấy Bitcoin tăng nhẹ 0,1%, giao dịch quanh mức 91.720 USD.

Trong khi đó, các đồng tiền số khác diễn biến trái chiều, như Ethereum giảm gần 3% còn 3.000 USD, BNB mất hơn 2,5% về 900 USD, XRP giảm gần 1% còn 2,1 USD. Ngược lại, Solana ghi nhận mức tăng gần 2%, đạt 141 USD.

Theo CoinTelegraph, giá Bitcoin đã trải qua đợt sụt giảm mạnh, khiến đồng tiền này mất khoảng 26,7% giá trị, cao hơn một chút so với mức giảm 26,5% hồi tháng 4, đánh dấu đợt giảm sâu nhất kể từ đầu chu kỳ tăng giá hiện tại.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 91.720 USD. Nguồn: OKX

Nhiều chuyên gia nhận định đây có thể là giai đoạn rũ bỏ cuối cùng, khi những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy bị buộc phải bán tháo.

Chuyên gia nghiên cứu Bitcoin Axel Adler Jr. cho biết mức căng thẳng trên thị trường vẫn ở mức cao sau cú giảm mạnh ngày đầu tuần, với chỉ số 67,82, trên ngưỡng cảnh báo nhưng chưa đạt mức nguy hiểm nghiêm trọng.

Áp lực thị trường giảm nhẹ trong 24 giờ qua, song vẫn xuất hiện những dấu hiệu lo lắng mới.

Chỉ số cảm xúc nhà đầu tư cũng phản ánh tình trạng này, khi chỉ số Sợ hãi và Tham lam đã rơi xuống dưới 10 trước khi hồi lên 15, vẫn ở mức "Sợ hãi cực độ".

Lịch sử cho thấy khi chỉ số này xuống mức cực thấp, Bitcoin thường tăng trở lại mạnh. Trung bình, giá có thể tăng 10% trong vòng một tuần, duy trì mức tăng trong 15 - 30 ngày, thậm chí đạt 23% sau 80 ngày và 33% sau 6 tháng.

Chuyên gia phân tích Victor nhận định đợt giảm hiện tại thuộc loại "giá xuống tới mức chỉ muốn nhắm mắt mua," thường xuất hiện khi thị trường rũ bỏ giai đoạn cuối, chứ không phải dấu hiệu của đỉnh chu kỳ.

Dữ liệu thực tế cũng cho thấy nhiều nhà đầu tư gần đây đang bán Bitcoin lỗ, với gần 65.200 Bitcoin được chuyển lên sàn với giá thấp hơn giá mua, xác nhận tâm lý hoảng loạn đang chiếm phần lớn.

Trong khi điều này không đảm bảo giá sẽ lập tức phục hồi, các dấu hiệu hiện tại cho thấy đợt điều chỉnh có thể đang tiến tới giai đoạn cuối, mở ra khả năng Bitcoin sắp bước vào chu kỳ hồi phục.