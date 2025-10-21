Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thị trường tiền số hôm nay, 21-10: Lộ diện thêm một doanh nghiệp tham gia vào tài sản số

21-10-2025 - 23:25 PM | Thị trường chứng khoán

Giới đầu tư tiền số dự đoán giá Bitcoin có thể giảm về 100.000 USD hoặc thậm chí 95.000 USD nếu lực mua không được cải thiện

Tối 21-10, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều khi các đồng tiền lớn đồng loạt giảm giá. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin mất hơn 2%, còn 108.500 USD.

Các altcoin khác cũng giảm mạnh, trong đó Ethereum (ETH) giảm hơn 4% xuống 3.870 USD; BNB giảm gần 4% còn 1.070 USD; XRP giảm gần 2% còn 2,4 USD; và Solana (SOL) giảm hơn 4%, còn 184 USD.

Theo Cointelegraph, giá Bitcoin trong hôm nay đã giảm xuống 107.460 USD, mức thấp nhất trong tuần. Đà giảm diễn ra khi thị trường xuất hiện “khoảng trống giá” trên sàn hợp đồng tương lai, do chênh lệch giữa giá đóng cửa cuối tuần và giá mở cửa đầu tuần.

Các chuyên gia cho biết Bitcoin thường quay lại để “lấp” khoảng trống này, nên khả năng giá còn điều chỉnh về quanh 107.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 21-10: Lộ diện thêm một doanh nghiệp tham gia vào tài sản số- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 108.500 USD Nguồn: OKX

Nhà giao dịch Daan Crypto Trades cảnh báo nếu Bitcoin mất mốc này, thị trường sẽ yếu đi rõ rệt.

Một số nhà đầu tư tiền số lâu năm như Roman và Crypto Tony dự đoán giá có thể giảm sâu hơn, về 100.000 USD hoặc thậm chí 95.000 USD, nếu lực mua không được cải thiện.

Tại Việt Nam, cái tên tiếp theo bước vào sân chơi sàn giao dịch tài sản mã hóa là Công ty TNHH Sàn giao dịch tài sản mã hóa Tini, trụ sở tại phường Tân Hưng, TP HCM.

Theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tài sản Mã hóa Tini tiền thân là Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Tài sản Toàn cầu. Người đại diện pháp luật là ông Vũ Quốc Thái.

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Tài sản Toàn cầu được thành lập từ cuối tháng 12-2023, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). Chủ sở hữu là Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Dịch vụ Toàn cầu.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

