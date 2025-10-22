Thị trường tiền số hôm nay, 22-10: Quy định mới trong giao dịch tại Việt Nam

Tối 22-10, thị trường tài sản số giảm nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) giảm hơn 0,3%, xuống còn 108.240 USD.

Bitcoin giảm mạnh xuống quanh 108.000 USD

Các đồng tiền số lớn khác cũng đi xuống. Trong đó, Ethereum (ETH) và XRP giảm gần 1%, lần lượt còn 3.850 USD và 2,4 USD; Solana (SOL) giảm nhẹ 0,1%, còn 185 USD, trong khi BNB tăng nhẹ lên 1.070 USD.

Theo CoinDesk, Bitcoin giảm mạnh từ 113.000 USD xuống quanh 108.000 USD, chấm dứt đà phục hồi ngắn hạn và khiến hơn 600 triệu USD vị thế phái sinh bị “cháy lệnh”, theo CoinGlass.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia cấp cao tại FxPro, cho biết Bitcoin đang rơi về vùng đường trung bình 200 ngày, có thể đi ngang quanh mốc này trước khi bật tăng nếu kịch bản lạc quan xảy ra.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 108.240 USD Nguồn: OKX

Theo bà Alexia Theodorou, giám đốc bộ phận phái sinh tại sàn Kraken, dù giá giảm mạnh, thị trường đang dần ổn định.

“Tỉ lệ mua – bán đã trở lại cân bằng, nhiều nhà giao dịch xem đợt bán tháo vừa qua là quá đà và đang thăm dò cơ hội hồi phục" - bà Alexia Theodorou nhận định.

Giới đầu tư hiện chờ cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29-10, kỳ vọng giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm để hỗ trợ thanh khoản.

Lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hoá tối thiểu 10 năm

Thông tin từ Cục Phòng chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước cho hay theo quy định mới, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng trên máy chủ đặt trong nước tối thiểu 10 năm, nhằm phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản số. Theo Nghị quyết 05, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải nhận biết khách hàng với giao dịch từ 1.000 USD, lưu toàn bộ lịch sử giao dịch, địa chỉ ví, địa chỉ IP, thiết bị truy cập và tài khoản ngân hàng liên kết.

Trong trường hợp sử dụng bên thứ ba để hỗ trợ cung cấp dịch vụ, tổ chức phải đảm bảo đối tác đáp ứng các tiêu chuẩn về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đáng chú ý, chậm nhất vào ngày 10 tháng đầu tiên của mỗi quý, ngân hàng nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản chuyên dùng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước (Cục Phòng chống rửa tiền và Cục Quản lý ngoại hối) về tình hình thu, chi trên tài khoản trong quý trước đó, liên quan hoạt động mua bán tài sản mã hóa của nhà đầu tư nước ngoài.