Thị trường tiền số hôm nay, 24-11: Bitcoin đang giấu điều gì trước giờ G cuối tháng 11?

24-11-2025 - 21:27 PM | Thị trường chứng khoán

Giới phân tích dự báo nếu trong tuần này Bitcoin giữ được trên 92.000 USD, khả năng hồi phục lên vùng 105.000 - 110.000 USD sẽ rõ ràng hơn.

Tối 24-11, thị trường tiền số diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 0,5%, về khoảng 86.300 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng quay đầu đi xuống. Ethereum giảm gần 1%, xuống 2.819 USD; BNB và Solana mất hơn 1%, lần lượt còn 840 USD và 129 USD. Ở chiều ngược lại, XRP tăng gần 2%, lên mức 2 USD.

Theo Cointelegraph, sau khi rơi về vùng 80.500 USD vào tuần trước, giá Bitcoin hiện vẫn trong trạng thái giằng co, chưa hình thành xu hướng rõ ràng khi thời điểm chốt sổ tháng 11 đang đến gần.

Vùng 88.000 USD đang đóng vai trò là ngưỡng cản mạnh, khiến giá nhiều lần bị chặn lại. Trên thị trường, quan điểm của nhà đầu tư tiếp tục chia rẽ.

Thị trường tiền số hôm nay, 24-11: Bitcoin đang giấu điều gì trước giờ G cuối tháng 11? - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 86.300 USD Nguồn: OKX

Một bộ phận cho rằng đây chỉ là nhịp hồi ngắn trong xu hướng giảm, trong khi số khác kỳ vọng Bitcoin đã tạo đáy ngắn hạn.

Nếu trong tuần này giá giữ được trên 92.000 USD, khả năng hồi phục lên vùng 105.000 - 110.000 USD sẽ rõ ràng hơn. Ngược lại, việc không thể bứt phá có thể mở ra một nhịp giảm mới.

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy những người nắm giữ lâu năm đang bán ra, trong khi nhà đầu tư mới lại gia tăng mua vào ở vùng giá cao.

Trong vòng 30 ngày qua, khoảng 63.000 Bitcoin đã được chuyển từ nhóm nắm giữ dài hạn sang nhóm nắm giữ ngắn hạn. Dù cho thấy dòng tiền bắt đáy bắt đầu xuất hiện, mức độ rủi ro vẫn ở mức lớn khi lực bán chưa dừng lại.

Về tâm lý, thị trường vẫn bao trùm bởi sự thận trọng. Chỉ số đo lường cảm xúc có cải thiện nhẹ nhưng vẫn nằm trong vùng "sợ hãi cao".

Trên mạng xã hội, tâm lý bi quan và làn sóng bán tháo của nhà đầu tư nhỏ lẻ đang ở mức mạnh nhất trong gần hai năm.

Trong tuần này, loạt dữ liệu kinh tế từ Mỹ dự kiến công bố có thể tiếp tục tạo biến động cho thị trường. Khi chưa xuất hiện thông tin mang tính dẫn dắt rõ ràng, xu hướng của Bitcoin nhiều khả năng vẫn sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tâm lý và dòng tiền ngắn hạn.

Thị trường đang ở vùng nhạy cảm, với kịch bản bật lại hoặc suy giảm sâu hơn đều có thể xảy ra.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

