Thị trường tiền số hôm nay, 25-10: Công ước Hà Nội đặt dấu chấm hết cho lừa đảo tài sản số

Tối 25-10, thị trường tiền số ghi nhận đà tăng nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin nhích 0,3%, lên 111.720 USD.

Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy

Trong nhóm altcoin, Ethereum (ETH) giảm 0,5%, còn 3.950 USD; BNB giảm hơn 1%, xuống 1.115 USD. Ngược lại, XRP tăng hơn 4%, lên 2,5 USD; còn Solana (SOL) tăng nhẹ 0,2%, lên 194 USD.

Theo Cointelegraph, giá Bitcoin vẫn giằng co trong vùng hẹp khi liên tục bị chặn đà tăng ở 112.000 USD, trong khi lực mua duy trì quanh 107.000 – 108.000 USD. Diễn biến này được xem là giai đoạn tích lũy trước khi thị trường có biến động mới.

Bitcoin đang giao dịch ở mức 111.720 USD Nguồn: OKX

Dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin vẫn tích cực, đạt 477 triệu USD, cho thấy nhà đầu tư lớn tiếp tục gom hàng.

Giới phân tích dự báo đà đi ngang của giá Bitcoin có thể sớm chấm dứt đầu tuần tới, khi thị trường Mỹ đón loạt thông tin kinh tế quan trọng.

Tịch thu tiền số phạm pháp

Ngày 25-10, lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội, diễn ra đến ngày 26-10.

Đây được xem là sự kiện lịch sử, mở ra giai đoạn mới trong hợp tác quốc tế nhằm phòng chống tội phạm mạng.

Công ước gồm 9 chương với 71 điều khoản, quy định hình sự hóa các hành vi như xâm nhập trái phép hệ thống ICT (công nghệ thông tin và truyền thông), gian lận trực tuyến, bóc lột trẻ em qua mạng, rửa tiền từ tài sản phi pháp.

Văn kiện cũng thiết lập cơ chế hợp tác quốc tế về điều tra, dẫn độ, chia sẻ dữ liệu và bảo vệ quyền con người trên không gian mạng.

TS Jeff Nijsse, giảng viên cấp cao ngành Kỹ thuật phần mềm tại Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng Công ước Hà Nội phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong cuộc chiến chống tội phạm mạng trên toàn cầu.

"Việc được chọn làm nơi tổ chức lễ mở ký Công ước cho thấy Việt Nam đang trở thành một quốc gia với tầm quan trọng chiến lược” - TS Nijsse nhìn nhận.

Việt Nam đã vươn lên nhóm các quốc gia dẫn đầu trong bảng xếp hạng Chỉ số An ninh mạng toàn cầu (GCI) 2024, với số điểm gần tuyệt đối. Điều này phản ánh sự phát triển nhanh chóng của hệ thống an ninh mạng quốc gia.

TS Nijsse đánh giá cao tính hiện đại của Công ước Hà Nội, đặc biệt là việc đưa tài sản số/tài sản ảo (virtual asset) vào định nghĩa về tài sản.

“Đây là một điểm mới rất đáng hoan nghênh vì nó xác định các trường hợp tiền mã hóa bị lạm dụng bởi tội phạm mạng trong các hành vi tống tiền bằng mã độc hay rửa tiền. Việc quy định rõ ràng giúp xóa bỏ sự mơ hồ pháp lý trong các văn kiện trước kia, đồng thời tạo cơ sở để cơ quan thực thi pháp luật truy vết, tịch thu tiền số có nguồn gốc từ hành vi phạm tội"- TS Nijsse đánh giá.

Ông Nijsse cũng nhấn mạnh việc Công ước Hà Nội yêu cầu mỗi quốc gia phải chỉ định đầu mối liên lạc 24/7 để hỗ trợ điều tra khẩn cấp và quy định các hành vi phạm tội mạng là tội có thể dẫn độ, nhằm ngăn chặn tội phạm trốn tránh pháp luật bằng cách vượt biên.