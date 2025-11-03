Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường tiền số hôm nay, 3-11: Bitcoin sắp gặp sóng gió

03-11-2025 - 22:26 PM | Thị trường chứng khoán

Thị trường tiền số hôm nay, 3-11: Bitcoin sắp gặp sóng gió

Một số chuyên gia dự báo giá Bitcoin có thể còn lùi về vùng 98.500 USD trước khi ổn định trở lại.

Tối 3-11, thị trường tiền số đồng loạt giảm mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin mất hơn 2,5%, xuống 107.700 USD, xóa sạch đà tăng cuối tuần.

Các đồng tiền lớn khác cũng chìm trong sắc đỏ, như Ethereum (ETH) giảm hơn 4% còn 3.701 USD; BNB giảm 6% còn 1.011 USD; XRP mất hơn 5,4% xuống 2,4 USD; Solana (SOL) giảm hơn 5%, về 175 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đã bất ngờ trượt xuống vùng 107.000 USD - mức thấp nhất nhiều ngày qua.

Chuyên gia CrypNuevo nhận định đây có thể là tuần giao dịch khó khăn nhất quý IV, với khả năng giá lùi về vùng 101.000 USD, được xem là ngưỡng hỗ trợ mạnh.

Thị trường tiền số hôm nay, 3-11: Bitcoin sắp gặp sóng gió- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 107.700 USD Nguồn: OKX

Nhà phân tích Daan Crypto Trades cho rằng các mốc quan trọng sắp tới là 105.000 – 106.000 USD và 117.000 USD, trong khi một chuyên gia khác cảnh báo giá có thể còn giảm thêm trước khi phục hồi.

Tháng 11 thường là giai đoạn tích cực với Bitcoin, song năm nay đồng tiền này đã giảm khoảng 2%. Tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan, khi chỉ 33% người được khảo sát tin rằng giá có thể vượt 120.000 USD trong tháng này.

Dữ liệu từ Farside Investors cho thấy các quỹ Bitcoin rút vốn 3 ngày liên tiếp, trong đó BlackRock chiếm phần lớn.

Chuyên gia tiền số Charles Edwards nhận định nhu cầu mua của tổ chức đang yếu hơn lượng Bitcoin được khai thác mỗi ngày, dấu hiệu cho thấy lực cầu suy giảm.

Cùng lúc, CryptoQuant ghi nhận số người dùng hoạt động trên mạng Bitcoin giảm 26% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự rút lui của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Một số chuyên gia dự báo giá có thể còn lùi về vùng 98.500 USD trước khi ổn định trở lại.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vì sao VN-Index liên tục bị "đánh úp" cuối phiên?

Vì sao VN-Index liên tục bị "đánh úp" cuối phiên? Nổi bật

Hai kịch bản cho thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 11/2025

Hai kịch bản cho thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 11/2025 Nổi bật

Một cổ phiếu ngược dòng tăng bốc đầu, vốn hóa vượt xa Vinamilk, Masan và nhiều ngân hàng

Một cổ phiếu ngược dòng tăng bốc đầu, vốn hóa vượt xa Vinamilk, Masan và nhiều ngân hàng

22:23 , 03/11/2025
Phát Đạt bán toàn bộ vốn công ty con trị giá hơn 1.408 tỉ đồng

Phát Đạt bán toàn bộ vốn công ty con trị giá hơn 1.408 tỉ đồng

22:09 , 03/11/2025
Chứng khoán ngày 4-11: Cổ phiếu chịu áp lực cung mạnh, nhà đầu tư cần thận trọng

Chứng khoán ngày 4-11: Cổ phiếu chịu áp lực cung mạnh, nhà đầu tư cần thận trọng

22:06 , 03/11/2025
"Mỏ vàng" triệu đô của tỷ phú Trần Đình Long lộ diện: "Vũ khí bí mật" mới giúp vua thép kiếm bội tiền

"Mỏ vàng" triệu đô của tỷ phú Trần Đình Long lộ diện: "Vũ khí bí mật" mới giúp vua thép kiếm bội tiền

21:31 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên