Thị trường tiền số hôm nay, 30-10: Chuyện gì sẽ xảy ra với Bitcoin khi giá vàng lao dốc?

30-10-2025 - 21:50 PM | Thị trường chứng khoán

Trong bối cảnh giá vàng giảm mạnh xuống 3.915 USD/ounce, thị trường đầu tư đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý của dòng vốn.

Tối 30-10, thị trường tiền số bất ngờ lao dốc. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 3%, xuống còn 110.100 USD.

Các đồng tiền số khác như Ethereum (ETH) giảm gần 3%, còn 3.890 USD; XRP giảm gần 4%, xuống 2,5 USD, Solana (SOL) giảm hơn 1,5%, còn 191 USD. Trong khi đó, BNB tăng nhẹ gần 1%, lên 1.120 USD.

Theo Cointelegraph, trong bối cảnh giá vàng giảm mạnh xuống 3.915 USD, thị trường đầu tư đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý của dòng vốn. Bitcoin từng có thời điểm tăng gần 6,7%, cho thấy nhiều nhà đầu tư đang chuyển vốn từ vàng sang tiền số để tìm kiếm cơ hội sinh lời nhanh.

Thị trường tiền số hôm nay, 30-10: Chuyện gì sẽ xảy ra với Bitcoin khi giá vàng lao dốc?- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 110.100 USD Nguồn: OKX

Một yếu tố thúc đẩy xu hướng này là quyết định của Mỹ và Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng từ 20% xuống 10%, giúp cải thiện tâm lý rủi ro và kích thích dòng tiền chảy vào thị trường tiền số.

Theo ghi nhận, các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ đã thu hút thêm 839 triệu USD, trong khi các quỹ vàng bị rút gần 4,1 tỉ USD.

Dù vàng đang điều chỉnh giá, kim loại quý này vẫn giữ vai trò là tài sản an toàn. Nhà đầu tư tiền số nổi tiếng David Bateman, nhận định đợt giảm vừa qua chỉ mang tính ngắn hạn, và lịch sử cho thấy vàng thường hồi phục nhanh sau mỗi lần giảm 10%.

Trong khi đó, Bitcoin vẫn còn dư địa tăng. JPMorgan dự đoán giá có thể đạt 165.000 USD trong năm 2025, bởi đồng tiền số vẫn đang được định giá thấp so với vàng.

Như vậy, khi giá vàng lao dốc, dòng vốn đang chuyển từ kênh đầu tư an toàn sang Bitcoin – một kênh có khả năng sinh lợi nhanh nhưng rủi ro cao.

Cả 2 vẫn giữ vai trò riêng, trong đó vàng bảo vệ tài sản dài hạn, còn Bitcoin mang cơ hội sinh lợi nhanh nhưng rủi ro cao hơn.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

