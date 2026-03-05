Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thị trường tiền số hôm nay, 5-3: Tin vui đến với Bitcoin

05-03-2026 - 20:22 PM | Smart Money

Các quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền vào tăng mạnh trong phiên hôm nay, khi Bitcoin vượt mốc 73.000 USD.

Tối 5-3, thị trường tiền số tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực. Dữ liệu từ sàn giao dịch OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 2%, lên vùng 72.800 USD.

Không chỉ Bitcoin, nhiều đồng tiền số khác cũng đi lên. Ethereum tăng hơn 4%, đạt khoảng 2.135 USD. BNB tăng 1,5%, lên mức 659 USD. Trong khi đó, XRP và Solana cũng tăng hơn 2%, lần lượt đạt khoảng 1,4 USD và 91,7 USD.

Đà tăng của thị trường diễn ra trong bối cảnh dòng tiền quay trở lại các quỹ đầu tư Bitcoin tại Mỹ.

Theo Cointelegraph, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền vào tăng mạnh trong hôm nay, khi giá Bitcoin có thời điểm vượt mốc 73.000 USD.

Cụ thể, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã thu hút khoảng 462 triệu USD trong một ngày. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp các quỹ này ghi nhận dòng vốn chảy vào. Nhờ đó, tổng dòng tiền đổ vào các quỹ trong tuần đã đạt khoảng 1,1 tỉ USD, theo dữ liệu từ Farside.

Bitcoin đang giao dịch tại 72.820 USD Nguồn: OKX

Tuy vậy, tính từ đầu năm đến nay, tổng dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin mới đạt khoảng 700 triệu USD. Con số này vẫn khá khiêm tốn so với giai đoạn trước đó, khi các quỹ từng bị rút ròng tới 3,8 tỉ USD trong chuỗi 5 tuần liên tiếp.

Không chỉ các quỹ đầu tư Bitcoin, các quỹ liên quan đến Ethereum cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Sau khi bị rút nhẹ khoảng 11 triệu USD trong ngày thứ ba, các quỹ này đã thu hút trở lại khoảng 169 triệu USD trong ngày tiếp theo.

Dẫn đầu về lượng vốn thu hút là quỹ iShares Bitcoin Trust do BlackRock quản lý, với khoảng 307 triệu USD. Theo sau là quỹ Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund với 48 triệu USD và quỹ Grayscale Bitcoin Mini Trust với khoảng 32 triệu USD.

Theo nhà phân tích quỹ tại Bloomberg, Eric Balchunas, phần lớn các quỹ ETF Bitcoin hiện đã chuyển sang trạng thái có dòng vốn ròng dương tính từ đầu năm. Tuy nhiên, vẫn còn một số quỹ ghi nhận dòng vốn rút ra.

Dù dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại, tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tiền số vẫn khá thận trọng. Chỉ số đo lường tâm lý thị trường đã tăng 12 điểm trong vòng 24 giờ qua nhưng vẫn nằm trong vùng "sợ hãi cực độ".

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

