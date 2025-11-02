Thiên tai khiến gần 300 người thiệt mạng, tổn thất kinh tế nghiêm trọng

Ngày 2/11 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025” với chủ đề “ Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”.

Nông dân khó khôi phục sản xuất do hỗ trợ chậm

Nhiều vấn đề nóng của ngành nông nghiệp được các nông dân, hợp tác xã đặt ra, đặc biệt cơ chế hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất.

Ông Nguyễn Đức Lập - Giám đốc HTX Gia cầm Minh Hải, Hà Nội - chia sẻ, hai năm liên tiếp, trang trại của ông chịu thiệt hại nặng nề bởi các cơn bão Yagi 2024 và bão số 10, 11 năm nay khiến hàng vạn con gia cầm chết, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Song khó khăn lớn nhất là thủ tục nhận hỗ trợ, vay vốn hoặc khoanh nợ, nông dân phải có đủ các loại văn bản xác nhận thiệt hại cấp tỉnh, đề nghị của UBND tỉnh…

Ông Lập đặt câu hỏi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) có giải pháp nào giúp nông dân sớm tiếp cận vốn và hỗ trợ sau thiên tai nhanh gọn, hiệu quả hơn, đồng thời có giải pháp gì để cải thiện hạ tầng nông nghiệp như đầu tư hệ thống thủy lợi, đê điều, kênh mương thoát nước khi các tỉnh miền Trung đang oằn mình chống lũ?

Ông Nguyễn Đức Lập - Giám đốc HTX Gia cầm Minh Hải (Hà Nội).

Trả lời vấn đề này, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ quan liên quan để có hướng tháo gỡ, đảm bảo người dân sớm tiếp cận được chính sách hỗ trợ phù hợp với quy định pháp luật.

Hiện Bộ NN&MT cũng đã tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 02 về hỗ trợ thiệt hại sau thiên tai. Điểm mới của nghị định này là mức hỗ trợ được nâng lên từ 1 đến 2 lần, thậm chí 3 lần so với quy định trước đây, đồng thời bỏ bớt nhiều thủ tục hành chính rườm rà, giúp bà con dễ dàng tiếp cận hơn.

Về đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai, đê điều và thủy lợi, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ NN&MT đã được bố trí 46.000 tỷ đồng dành riêng cho công tác phòng chống thiên tai, đê điều và thủy lợi.

"Bộ cũng đã báo cáo Chính phủ và đề xuất nguồn vốn khoảng 85.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2026-2030, tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều, hồ chứa, kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp và giảm thiểu rủi ro thiên tai", đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai chia sẻ.

Thông tin thêm, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã khiến gần 300 người thiệt mạng, gây tổn thất kinh tế nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cùng Chủ tịch Hội Nông dân Lương Quốc Đoàn chủ trì diễn đàn.

Tổng Bí thư và Thủ tướng đã xác định rõ tính chất cấp bách của vấn đề, đồng thời chỉ đạo Bộ NN&MT cùng các bộ, ngành liên quan ưu tiên bố trí nguồn lực, xây dựng một chương trình tổng thể, căn cơ về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Thắng cần phải nhìn nhận rằng thiên tai là hiện tượng toàn cầu, xảy ra bất ngờ, ở nhiều nơi, nhiều thời điểm khác nhau, nên để xây dựng được hệ thống hạ tầng phòng chống thiên tai đầy đủ, đồng bộ cần nguồn lực rất lớn và thời gian dài hạn.

“Trong điều kiện hiện nay, chúng tôi xác định phải làm thật tốt công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp người dân và chính quyền địa phương chủ động hơn trong ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản”, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường cho hay.

Cá nước lạnh cạnh tranh khốc liệt

Cũng tại diễn đàn ông Trần Chung Hưng - nông dân xuất sắc 2023 ở Sa Pa (Lào Cai), chia sẻ mô hình nuôi cá tầm, cá hồi nước lạnh trên diện tích 8ha với 5 trại nuôi, hơn 100 bể cá thương phẩm và cá giống.

Tuy nhiên, ông Hưng lo ngại ngành cá nước lạnh đang gặp khó vì cạnh tranh khốc liệt với cá tầm nhập từ Trung Quốc, trong khi nguồn giống trong nước chưa chủ động được, do đó đề nghị Bộ NN&MT hỗ trợ xây dựng trung tâm sản xuất giống cá hồi, cá tầm hiện đại, chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Nga.

Giải đáp băn khoăn trên, ông Nguyễn Văn Long - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ - cho biết, Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực làm chủ công nghệ nuôi cá nước lạnh. Bộ NN&MT đang triển khai các chương trình hợp tác quốc tế với Liên bang Nga, mua trọn gói công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm, phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản để chuẩn hóa quy trình.

Theo ông Long, muốn thành công, phải phát huy mô hình ‘ba nhà’ - Nhà nước, Nhà trường, Nhà doanh nghiệp (bao gồm cả nông dân). Mọi công nghệ, nghiên cứu phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và gắn với thị trường tiêu thụ.