Thiết kế nhà ống với hệ vỏ nhiệt đới

19-02-2026 - 13:19 PM | Bất động sản

Công trình là dự án nhà ống ở Đà Nẵng với thiết kế vỏ nhiệt đới đặc trưng giúp kiểm soát nắng và gió theo mùa, tạo môi trường sống mát mẻ mà không cần phụ thuộc nhiều vào điều hòa.

Công trình nổi bật với góc không gian với lam chắn nắng, giếng trời và khoảng xanh xen kẽ, mang đến một bản phối kiến trúc vừa hiệu quả khí hậu vừa giàu cảm xúc thị giác.

Thiết kế nhà ống với hệ vỏ nhiệt đới- Ảnh 1.

Thiết kế nhà ống với hệ vỏ nhiệt đới- Ảnh 2.

Bên trong lõi giếng trời vừa đảm bảo lấy sáng vừa trao đổi không khí cho toàn bộ các phòng ốc trong nhà.

Thiết kế nhà ống với hệ vỏ nhiệt đới- Ảnh 3.

Thiết kế nhà ống với hệ vỏ nhiệt đới- Ảnh 4.

Thiết kế nhà ống với hệ vỏ nhiệt đới- Ảnh 5.

Với lớp vỏ nhiệt đới, lõi bên trong cũng tương đồng với nội thất đơn giản, hình thức mịn, thẳng, phẳng dễ sử dụng và mang tính linh hoạt.

Thiết kế nhà ống với hệ vỏ nhiệt đới- Ảnh 6.

Thiết kế nhà ống với hệ vỏ nhiệt đới- Ảnh 7.

Thiết kế nhà ống với hệ vỏ nhiệt đới- Ảnh 8.

Thiết kế nhà ống với hệ vỏ nhiệt đới- Ảnh 9.

Thiết kế nhà ống với hệ vỏ nhiệt đới- Ảnh 10.

Theo Thuý Hiền

Tiền Phong

nhà ống

