Thiết kế nhà ống với hệ vỏ nhiệt đới

Công trình nổi bật với góc không gian với lam chắn nắng, giếng trời và khoảng xanh xen kẽ, mang đến một bản phối kiến trúc vừa hiệu quả khí hậu vừa giàu cảm xúc thị giác.

Bên trong lõi giếng trời vừa đảm bảo lấy sáng vừa trao đổi không khí cho toàn bộ các phòng ốc trong nhà.

Với lớp vỏ nhiệt đới, lõi bên trong cũng tương đồng với nội thất đơn giản, hình thức mịn, thẳng, phẳng dễ sử dụng và mang tính linh hoạt.