Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phí dịch vụ chung cư Hà Nội cao nhất bao nhiêu theo quy định mới?

19-02-2026 - 13:09 PM | Bất động sản

TP Hà Nội vừa điều chỉnh khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, áp dụng từ ngày 23/02/2026. Theo đó, chung cư có thang máy giá tối thiểu là 1.200 đồng/m2/tháng, giá tối đa là 16.500 đồng/m2/tháng…

UBND TP Hà Nội mới đây ban hành Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn.

Theo quy định mới, nhà chung cư không có thang máy giá tối thiểu là 700 đồng/m2/tháng, giá tối đa là 5.000 đồng/m2/tháng. Nhà chung cư có thang máy giá tối thiểu là 1.200 đồng/m2/tháng, giá tối đa là 16.500 đồng/m2/tháng.

Phí dịch vụ chung cư Hà Nội cao nhất bao nhiêu theo quy định mới?- Ảnh 1.

TP Hà Nội vừa điều chỉnh khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, áp dụng từ ngày 23/02/2026.

Đáng chú ý, trong khung giá này chưa bao gồm: Bảo hiểm cháy nổ; mức thù lao của các thành viên của Ban quản trị; các khoản thu được từ kinh doanh dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, internet, hoặc các dịch vụ cao cấp khác.

Quyết định mới cũng bổ sung trách nhiệm của UBND các xã, phường trong việc kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư trong quản lý tài chính về dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn quản lý, giải quyết các tranh chấp có liên quan đến các hoạt động trong tòa nhà.

Đôn đốc, kiểm tra chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn quản lý: báo cáo tình hình quản lý tài chính về dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư, thực hiện trách nhiệm quản lý vận hành nhà chung cư;

Báo cáo về các vướng mắc, phát sinh tranh chấp trong lĩnh vực quản lý dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công tại địa phương gửi Sở Xây dựng chủ trì tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính, Thuế TP Hà Nội báo cáo UBND TP;

Giải quyết các tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư không thuộc tài sản công, về việc bàn giao, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15.

Theo Ninh Phan

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Có nên mua nhà đất sau Tết Nguyên đán?

Có nên mua nhà đất sau Tết Nguyên đán? Nổi bật

Cận cảnh 5 hầm chui lớn giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội

Cận cảnh 5 hầm chui lớn giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội Nổi bật

Năm 2026: Bước ngoặt cho ngành công nghiệp điện gió đất liền toàn cầu?

Năm 2026: Bước ngoặt cho ngành công nghiệp điện gió đất liền toàn cầu?

13:01 , 19/02/2026
5 loại cây trồng trong nhà mang tới sung túc, may mắn năm 2026

5 loại cây trồng trong nhà mang tới sung túc, may mắn năm 2026

12:57 , 19/02/2026
Quy định mới về quản lý vận hành nhà chung cư: Sửa đổi khung giá dịch vụ và trách nhiệm của UBND cấp xã

Quy định mới về quản lý vận hành nhà chung cư: Sửa đổi khung giá dịch vụ và trách nhiệm của UBND cấp xã

08:56 , 19/02/2026
Sửa đổi, bổ sung về ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Sửa đổi, bổ sung về ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

07:14 , 19/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên