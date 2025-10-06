Thiết kế nhà phố đan xen phong cách hiện đại kết hợp với truyền thống

Công trình mang đến cảm giác thân thuộc ngay từ hình ảnh mái ngói xưa được tái hiện trên nền kiến trúc hiện đại. Từng khoảng hiên, ban công gỗ và hệ mái kép không chỉ làm đẹp hình khối công trình mà còn mở ra nơi trú ẩn bình yên.

Với độ sâu sẵn có của khu đất, các không gian sinh hoạt chung được tổ chức lần lượt từ ngoài vào trong là phòng khách, phòng thờ, bàn ăn và bếp, cuối cùng là sân sau trồng nhiều loại cây xanh.

Ánh sáng tự nhiên được sắp đặt khéo léo, thông qua các lớp cửa kính, len qua từng viên ngói, biến sinh hoạt thường ngày thành khoảnh khắc giao hòa cùng thiên nhiên.

Từ thang chéo được bố trí sát tường dẫn lên các tầng là những phòng ngủ, phòng làm việc. Các giếng trời và ô thoáng được phân chia khéo léo để lấy ánh sáng và đối lưu không khí theo trục đứng căn nhà.

Những đường nét kiến trúc hiện đại kết hợp với các chi tiết truyền thống tạo nên tổ hợp kiến trúc hài hòa, vừa phá cách, tiện nghi vừa giữ được chiều sâu cho không gian.