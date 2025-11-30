Thiết kế nội thất phong cách Âu Mỹ cho căn hộ 110m2

Trước khi thiết kế, căn hộ không có sảnh dẫn lối. Khi mở cửa chính đi thẳng vào khu bếp rộng rãi. Không gian sinh hoạt phân chia động - tĩnh rõ ràng nhưng chưa tạo được sự chuyển tiếp về cảm xúc. Do vậy gia chủ mong muốn có một không gian sống tinh giản nhưng sang trọng, hiện đại nhưng vẫn gần gũi và phù hợp với lối sinh hoạt của gia đình trẻ.