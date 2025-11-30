Thiết kế nội thất phong cách Âu Mỹ cho căn hộ 110m2
Dự án thiết kế nội thất căn hộ 110m2 là minh chứng rõ nét cho sự tinh tế chạm vào từng chi tiết quen thuộc. Một không gian sống tôn trọng hiện trạng, tối ưu công năng và thổi vào tổ ấm một tinh thần Âu Mỹ đương đại, ấm áp và đầy cảm xúc.
Trước khi thiết kế, căn hộ không có sảnh dẫn lối. Khi mở cửa chính đi thẳng vào khu bếp rộng rãi. Không gian sinh hoạt phân chia động - tĩnh rõ ràng nhưng chưa tạo được sự chuyển tiếp về cảm xúc. Do vậy gia chủ mong muốn có một không gian sống tinh giản nhưng sang trọng, hiện đại nhưng vẫn gần gũi và phù hợp với lối sinh hoạt của gia đình trẻ.
Từ yêu cầu của gia chủ, đội ngũ kiến trúc sư lựa chọn phương pháp giữ nguyên cấu trúc chính, tập trung cải thiện bố cục, vật liệu và chất liệu nội thất.
Ngay từ không lối vào, cảm giác ngột ngạt biến mất khi khu vực sảnh mới được bố trí đầy đủ công năng với hệ tủ giày lớn, ghế ngồi đi giày, gương soi. Đặc biệt là vòm cong mềm mại hiện diện như lời chào đầy duyên dáng, mở ra hành trình cảm xúc mang phong vị Âu Mỹ ngay từ bước chân đầu tiên.
Không gian phòng khách tuy rộng nhưng được xử lý bố cục tinh tế. Thay vì giữ nguyên mảng tường nhỏ làm vách TV, kiến trúc sư xoay hướng và thiết kế kệ vách lớn đồng bộ công năng, vừa thẩm mỹ, vừa khắc phục được nhược điểm kỹ thuật cũ.
Nội thất được chọn lọc với dáng vẻ gọn gàng, tiết chế chi tiết cầu kỳ, tạo nên bầu không khí vừa sang trọng vừa ấm cúng. Bộ bàn ăn gỗ nâu trầm trở thành điểm nhấn cảm xúc, cân bằng sắc thái không gian, tăng chiều sâu và sự thân thiện cho khu vực sinh hoạt chung.
Khi bếp cũng được thiết kế khéo léo theo hướng rút gọn diện tích nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi. Từ bố cục rộng với đảo bếp, bếp mới chuyển sang dạng chữ L linh hoạt hơn. Nhờ đó, phòng khách, phòng ăn được nới rộng đáng kể, ban công phía trước thêm độ thoáng và ánh sáng lan toả tự nhiên vào toàn bộ căn hộ.
Vòm cong tiếp tục xuất hiện tại ranh giới giữa khu sinh hoạt chung và không gian nghỉ ngơi như một nốt "lặng" báo hiệu chuyển đổi nhịp sống từ động sang tĩnh. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong phong cách nội thất Âu Mỹ: rõ ràng nhưng không cứng nhắc, biến đổi nhưng không đột ngột.
Phòng ngủ master được chăm chút với điểm nhấn là mảng giấy dán tường phía sau đầu giường, tạo hiệu ứng thư giãn và riêng tư. Cửa phòng thay đồ được nới rộng thành dạng vòm, kết hợp với hệ tủ chạy dài liên tục sang không gian bên trong, góp phần mở rộng thị giác và tăng độ thông thoáng.
Mỗi món đồ nội thất đều được cân nhắc tỉ lệ và chất liệu kỹ lưỡng, mang đến tổng thể hài hoà, mềm mại.
Phòng ngủ trẻ em mang sắc hồng nhẹ phù hợp với lứa tuổi, cân bằng giữa học tập - nghỉ ngơi. Phòng ngủ đồng bộ phong cách chung, tiết chế trang trí, chú trọng mang tính thoải mái và sử dụng lâu dài.
Với dự án này, thiết kế nội thất không chỉ là câu chuyện giữa đường nét hay màu sắc mà là hành trình kiến tạo cảm xúc. Ngôi nhà đã biến những giới hạn hiện hữu thành ưu điểm mới, tạo ra sự hài hoà giữa thẩm mỹ và công năng, giữa nhu cầu hôm nay và giá trị bền vững theo thời gian.
Theo Lâm Thùy Dương
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
