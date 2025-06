Thiếu khí đốt Nga trầm trọng, một vùng lãnh thổ ở châu Âu lại ban bố tình trạng khẩn cấp kinh tế

Khu vực ly khai Transnistria ở Moldova vừa quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp kinh tế thêm 30 ngày kể từ ngày 11/6, hãng tin NovostiPMR cho biết.

Động thái được đưa ra khi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội tại khu này ngày càng tồi tệ và thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng. Transnistria là vùng lãnh thổ thân Nga ly khai khỏi Moldova với cộng đồng dân cư khoảng 450.000 người, chủ yếu nói tiếng Nga.

Tình trạng khẩn cấp được ban bố lần đầu vào ngày 11/12/2024, sau khi Nga ngừng cung cấp khí đốt trực tiếp cho Moldova từ đầu năm 2025. Trong năm 2024, toàn bộ nguồn khí đốt của Nga cung cấp cho Moldova được chuyển hướng về Transnistria, trong khi phần lãnh thổ do chính quyền hợp hiến Moldova kiểm soát phải mua khí đốt từ thị trường châu Âu. Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) gần đây đã cấp khoản vay 400 triệu euro cho công ty năng lượng quốc gia Energocom để nhập khẩu điện và khí đốt.

Đây là lần gia hạn thứ 6 kể từ khi tình trạng khẩn cấp được ban bố và có thể là lần cuối cùng theo giới hạn hiến pháp của khu vực này. Theo hiến pháp Transnistria, các chế độ pháp lý đặc biệt chỉ được kéo dài trong tối đa 6 tháng.

Trong bối cảnh thiếu hụt năng lượng kéo dài, Transnistria đang phụ thuộc vào nguồn khí đốt hạn chế do một bên trung gian của Hungary cung cấp và được tài trợ bởi Nga. Tuy nhiên, lượng khí đốt hiện tại không đủ để đáp ứng nhu cầu công nghiệp, khiến nhiều hoạt động kinh tế tiếp tục bị thu hẹp hoặc đình trệ.

Cùng trong ngày 11/6, chính quyền Transnistria đã thông qua một nghị quyết chính thức hóa lệnh cấm xuất khẩu các loại nhiên liệu và tài nguyên gỗ, bao gồm than đá, than bùn, than cốc, gỗ chưa qua chế biến và mùn cưa. Các biện pháp này vốn đã được ban hành theo sắc lệnh của lãnh đạo Transnistria vào tháng 12/2024 nhưng nay được luật hóa.

Moldova cũng rơi vào thế khó vì nước này phụ thuộc vào nguồn điện giá rẻ được sản xuất tại Transnistria. Theo dữ liệu mới nhất từ Economedia, ngày 11/6, tập đoàn khí đốt Transgaz (Romania) đã ngừng chuyển khoảng 2 triệu m³ khí đốt mỗi ngày cho Moldova. Mặc dù có thể tìm các tuyến thay thế qua Ukraine nhưng hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức.

Tham khảo: Bne Intelinews