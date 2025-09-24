Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thiếu niên lén lút bám càng chuyến bay dài 94 phút, tình trạng sau khi hạ cánh khiến nhiều người không dám tin

24-09-2025 - 09:24 AM

Một cậu bé 13 tuổi người Afghanistan đã may mắn sống sót sau hành trình nguy hiểm khi trốn trong khoang càng của một chiếc máy bay từ Kabul đến New Delhi (Ấn Độ).

Theo truyền thông, thiếu niên đến từ tỉnh Kunduz lén đột nhập vào sân bay Kabul sáng ngày 21/9 và chui vào khoang càng sau của máy bay Kam Air. Dự định ban đầu của em là muốn đến Iran nhưng lại nhầm lẫn, chui nhầm vào chuyến bay đi New Delhi (Ấn Độ).

Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế New Delhi lúc khoảng 10h20 sáng cùng ngày theo giờ địa phương. Điều kỳ diệu là cậu bé đã sống sót sau hành trình kéo dài 94 phút trong khoang càng. Khi bị phát hiện đi lại trong khu vực hạn chế của ga 3, em bị nhân viên hàng không bắt giữ và bàn giao cho Lực lượng An ninh Công nghiệp Trung ương (CISF). Sau đó, em được đưa cho cơ quan nhập cư Ấn Độ thẩm vấn.

Cậu bé khai rằng đã lẻn theo các hành khách vào sân bay, tìm cách chui vào khoang càng trung tâm phía sau và trốn ở đó trong suốt chuyến bay. Đến khoảng 12h30, em bị buộc phải quay trở lại Kabul trên chính chiếc máy bay Kam Air vừa chở mình sang.

Thiếu niên lén lút bám càng chuyến bay dài 94 phút, tình trạng sau khi hạ cánh khiến nhiều người không dám tin- Ảnh 1.

Các quan chức Ấn Độ coi sự việc này là một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng.

Giới chuyên gia hàng không cho biết việc sống sót trong khoang càng là cực kỳ hiếm. Thông thường, người trốn ở đây sẽ tử vong do thiếu oxy, hạ thân nhiệt hoặc bị cơ chế của càng máy bay nghiền nát.

Ông Mohan Ranganathan, chuyên gia hàng không, giải thích: “Sau khi cất cánh, cửa khoang càng mở ra, bánh xe thu vào rồi cửa đóng lại. Thiếu niên này có thể đã vào đúng khoang được bao kín, có khả năng được duy trì áp suất và nhiệt độ tương tự khoang hành khách. Em cũng có thể bám vào các kết cấu bên trong để sống sót.” Nếu không có điều kiện đặc biệt này, việc sống ở độ cao 30.000 feet (khoảng 9.144 mét) là điều không tưởng.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), trong 128 trường hợp trốn vào khoang càng được ghi nhận từ năm 1947 đến 2020, hơn 75% nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu oxy khi lên độ cao trên 10.000 feet (3.048 mét) khiến người ta nhanh chóng hôn mê, trong khi nhiệt độ từ -40 đến -60 độ C có thể gây tê cóng chỉ trong vòng chưa đầy một phút.

Mary Schiavo, cựu tổng thanh tra Bộ Giao thông Mỹ, từng cho biết ngay cả những người may mắn sống sót cũng có nguy cơ chịu di chứng lâu dài vì tiếng ồn, thiếu oxy và giá lạnh khắc nghiệt trong khoang càng.

Đầu năm nay, hai thiếu niên 16 và 18 tuổi được phát hiện tử vong trong khoang càng máy bay JetBlue tại sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood (Florida, Mỹ) sau chuyến bay từ Cộng hòa Dominica.

Nguồn: Independent

Theo Phạm Trang

