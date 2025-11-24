Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thiếu nữ Nghệ An mất tích nhiều ngày, thi thể được tìm thấy ở Hưng Yên: Thông tin mới nhất

24-11-2025 - 18:17 PM | Xã hội

Gia đình chị N.T.Y.N. (19 tuổi, Nghệ An) đang chờ kết quả ADN sau khi phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông Hưng Yên có hình xăm trùng với ngày sinh của cô.

Gia đình chị N.T.Y.N. (19 tuổi, trú tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) cho biết, đang chờ kết quả giám định ADN nhằm xác định danh tính thi thể nữ được phát hiện trên sông địa bàn xã Đức Hợp (Hưng Yên).

Theo thông tin từ người nhà, chiều tối 3/11, N.T.Y.N. rời Nghệ An ra Hà Nội để tiễn một người bạn đi nước ngoài. Sáng hôm sau, N. liên lạc về báo với gia đình đang ở Hà Nội và dự kiến chiều 4/11 sẽ bắt xe khách về quê. Tuy nhiên ngay sau đó, thiếu nữ mất liên lạc hoàn toàn. Gia đình trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm nhưng không có manh mối.

Thiếu nữ Nghệ An mất tích nhiều ngày, thi thể được tìm thấy ở Hưng Yên: Thông tin mới nhất- Ảnh 1.

Di ảnh N.T.Y.N. và hình xăm được phát hiện trùng với ngày sinh của nạn nhân

Đến ngày 11/11, cơ quan chức năng Hưng Yên thông báo phát hiện thi thể một nữ giới trôi trên sông, được bỏ trong bao nilon, trên người có nhiều vị trí bị băng dính quấn chặt. Thi thể đã phân hủy mạnh, khó nhận dạng, nhưng có hình xăm “19-12-2006”.

Không xác định được danh tính, chính quyền địa phương đã tổ chức an táng nạn nhân theo quy định.

Người thân N.T.Y.N. sau đó nhận thấy hình xăm trùng khớp với ngày sinh, đồng thời một số đặc điểm cơ thể cũng giống con gái mình nên xác nhận nạn nhân là con mình.

Cơ quan công an lập tức thu mẫu ADN của mẹ N.T.Y.N. để đối chiếu.

“Dựa vào hình xăm và những đặc điểm nhận dạng, tôi tin thi thể là con gái mình. Gia đình mong sớm có kết quả ADN để làm rõ sự thật” , mẹ nữ sinh N.T.Y.N. nói.

Ngày 24/11, gia đình tiếp tục liên hệ cơ quan chức năng nhưng được thông báo chưa có kết luận giám định.

Trước khi mất liên lạc, N.T.Y.N. từng làm thuê nhiều năm tại các tỉnh phía Bắc, mới nghỉ việc về quê chăm sóc bà ốm.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân và truy tìm những người liên quan đến vụ việc.

Trần Lộc/ VTC News

VTC News

