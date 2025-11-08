Thiếu tiền tổ chức đám cưới, chú rể có hành động không tưởng, cưới xong còn thu lời 71 triệu đồng

Nhân vật chính là Dagobert Renouf, một doanh nhân điều hành công ty trí tuệ nhân tạo (AI) tại thành phố Lille, Pháp. Hồi giữa tháng 7, Renouf đăng tải thông báo trên mạng xã hội cho biết anh sẽ bán vị trí quảng cáo trên bộ vest cưới của mình để có tiền tổ chức đám cưới. Ý tưởng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ của Renouf, mỗi vị trí trên trang phục có giá khác nhau: phần lưng, vị trí “đắt giá” nhất được bán với giá 1.600 euro (khoảng 48,6 triệu đồng), những vị trí nổi bật khác dao động từ 800 (khoảng 24,3 triệu đồng) đến 1.000 euro (khoảng 30 triệu đồng).

Chỉ trong vài tuần, anh đã gọi vốn thành công 10.000 euro (khoảng 300 triệu đồng) từ 26 công ty khởi nghiệp, phần lớn là bạn bè hoặc đối tác thân quen.

Trong lễ cưới diễn ra vào ngày 25/10, Renouf diện bộ vest đặc biệt in kín logo các doanh nghiệp tài trợ, sánh bước bên cô dâu trong chiếc váy lụa trắng.

“Cảm ơn 26 start-up đã giúp chúng tôi chi trả cho đám cưới. Đó là một ngày thật tuyệt vời,” anh viết trên mạng xã hội kèm loạt ảnh chụp bộ vest độc nhất vô nhị.

Sau khi trừ thuế 2.500 euro (khoảng 76 triệu đồng) và chi phí may đo, Renouf lãi ròng 2.300 euro (khoảng 71 triệu đồng).

“Đa số là bạn bè ủng hộ, mỗi người góp trung bình khoảng 300 euro (khoảng 9,1 triệu đồng). Tôi không thể thuyết phục được những người có tiền hơn, họ nghĩ ý tưởng này quá điên” Renouf kể lại “Giờ tôi chứng minh được là nó hiệu quả, có khi bán gấp 10 lần cũng có người mua. Nhưng mà… tôi đâu thể cưới lại lần nữa, ha ha.”

Sau khi đám cưới “viral” trên mạng, Renouf cho biết nhiều người quen cũ đã liên lạc lại. Một bài đăng về đám cưới của anh nhận tới 41.000 lượt thích chỉ trong 37 phút, khiến anh phải thốt lên: “Mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.”

Cư dân mạng tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa thích thú với ý tưởng này:

“Đây đúng là chiến dịch marketing thành công nhất năm 2025.”

“Nếu cô dâu cũng bán vị trí quảng cáo, cặp đôi này chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn.”

Tuy nhiên, cũng có người phản đối: “Tôi không nghĩ việc thương mại hoá một cột mốc thiêng liêng như đám cưới là ý hay.”

Nguồn: SCMP