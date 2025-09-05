Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao đời người phải ăn đám cưới miền Tây 1 lần?

05-09-2025 - 08:45 AM | Sống

Câu trả lời có ngay ở đây.

Miền Tây, một vùng đất có quá nhiều nét văn hoá đặc sắc không trộn lẫn với bất cứ đâu. Từ kiến trúc nhà đến vật dụng sinh hoạt, miền Tây luôn khiến người ta “wow” với những điều độc lạ và thú vị.

Một đặc trưng nữa mà nhiều người chia sẻ đó là đám cưới của người miền Tây. "Đời người phải ăn đám cuố miền Tây 1 lần" - không tự nhiên mà nhiều người truyền miệng nhận định này.

Có rất nhiều điều độc lạ bạn sẽ được trải nghiệm khi đi ăn cưới miền Tây, và chỉ miền Tây mới có.

Đó là rước dâu bằng ghe, xuồng, đi cầu khỉ…

Vì sao đời người phải ăn đám cưới miền Tây 1 lần?- Ảnh 1.
Vì sao đời người phải ăn đám cưới miền Tây 1 lần?- Ảnh 2.
Vì sao đời người phải ăn đám cưới miền Tây 1 lần?- Ảnh 3.

Đặc trưng rước dâu ở miền Tây. Nguồn: Cưới hỏi miền Tây

Vì sao đời người phải ăn đám cưới miền Tây 1 lần?- Ảnh 4.

Qua cầu khỉ cũng đặc biệt không kém. Nguồn: Tủn Cùi Bắp.

Nhiều người thắc mắc: Tại sao cứ đám cưới miền Tây lại rước dâu bằng ghe, xuồng; đi cầu khỉ,...

Câu trả lời có ngay ở vị trí địa lý, và lối sống đặc trưng của vùng Nam Bộ.

Miền Tây là vùng đất với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, nơi sông nước gắn liền với đời sống hàng ngày. Vì vậy, việc rước dâu bằng ghe, xuồng trở thành một nét phong tục đặc sắc trong đám cưới.

Ghe, xuồng rước dâu thường được trang trí bằng lá dừa, lá cau, đôi khi kèm theo cổng hoa nhỏ đặt ở đầu xuồng để tăng phần lãng mạn. Đoàn rước dâu bao gồm nhiều xuồng: xuồng nhà trai, xuồng chở nhà gái, xuồng chở lễ vật và cả xuồng chở bạn bè, họ hàng đến chung vui.

Vì sao đời người phải ăn đám cưới miền Tây 1 lần?- Ảnh 5.

Ghe, xuồng rước dâu thường được trang trí đẹp mắt, mở nhạc. Nguồn: bachyen998

Không chỉ là phương tiện di chuyển, các ghe xuồng còn trở thành phần lễ hội, nơi mọi người cùng hò hét, tạt nước nhau, tạo nên tiếng cười rộn rã vang trên sông.

Gia đình có điều kiện có thể thêm cổng hoa nhỏ đặt ở đầu xuồng để tăng sự vui tươi.

Đoàn rước dâu thường có nhiều xuồng: xuồng nhà trai, xuồng chở nhà gái, xuồng chở lễ vật, và cả xuồng chở bạn bè, họ hàng chung vui.

Sau buổi lễ nhận dâu, hành trình rước dâu của một đám cưới miền Tây kết thúc, hai họ tiếp tục vui chơi, chúc mừng nhau trong cái tình, cái nghĩa đậm đà.

Hơn nữa, cũng vì đặc điểm về địa lý nên thông thường xuồng, ghe là phương tiện chính đi lại trên sông của người dân miền Tây, giống như xe máy hay ô tô ở vùng khác. Vì sông nước nhiều xuồng ghe qua lại, chuyện tạt nước vui vẻ là khó tránh khỏi. Có những đám rước dâu, cô dâu ướt sũng, chú rể phải chịu trận mưa nước để bảo vệ vợ,....

Một nét đặc trưng khác là cầu khỉ - những cây cầu tre hẹp, trơn bắc qua sông, thử thách sự khéo léo và gan dạ của nhà trai khi đi đón dâu. Việc đi cầu khỉ không chỉ là thử thách vui nhộn mà còn là biểu tượng cho sự khéo léo, gan dạ và tinh thần đoàn kết giữa hai gia đình.

Vì sao đời người phải ăn đám cưới miền Tây 1 lần?- Ảnh 6.

Để đón đoàn rước dâu, cầu khỉ trong ngày cưới thường được trang trí và gia công lại, đảm bảo an toàn cho nhiều người đi qua. Nguồn: hanhnguyen3011

Vì sao đời người phải ăn đám cưới miền Tây 1 lần?- Ảnh 7.

Không ít lần, cô dâu chú rể cùng gia đình và bạn bè cười vang khi đi qua cầu, lỡ bước thì bị té xuống nước... nhưng tất cả đều trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong lễ cưới. Nguồn: Tũn Cùi Bắp.

Rước dâu bằng thuyền, ghe trên sống cũng là một nét văn hóa, phong tục đặc sắc trong đám cưới của người miền Tây từ lâu đời. Bởi thế, tuy hiện tại giao thông phát triển, có nhiều đường bê tông, cầu lớn, xe cộ đi lại thuận tiện, nhưng nhiều đám cưới ở miền Tây vẫn ưu tiên rước dâu bằng vỏ lãi ít dần, nhưng phong tục này vẫn được gìn giữ.

Nhiều người cũng cho biết đám cưới là dịp mọi người tụ tập, giúp đỡ, cổ vũ nhau. Hình ảnh mọi người cùng hò hát, tạt nước, vui cười trên sông thể hiện tinh thần gắn kết và chia sẻ, vừa vui vẻ vừa ý nghĩa.

Một số gia đình chọn giữ nguyên lễ rước dâu trên sông, trong khi các cặp đôi trẻ có thể di chuyển bằng xe nhưng vẫn thêm một chặng đường nhỏ trên sông để tạo không khí và lưu giữ ký ức.

(Tổng hợp)

5 dấu hiệu nhận biết bạn đã đến nhà của một người miền Tây

Theo Trần Hà

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lễ khai giảng đặc biệt của hơn 23 triệu học sinh cả nước!

Lễ khai giảng đặc biệt của hơn 23 triệu học sinh cả nước! Nổi bật

Uống nước theo cách này có thể "vô tình" giúp ta loại bỏ vi nhựa: Người Việt đã làm từ rất lâu

Uống nước theo cách này có thể "vô tình" giúp ta loại bỏ vi nhựa: Người Việt đã làm từ rất lâu Nổi bật

Thông báo quan trọng liên quan đến tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội

Thông báo quan trọng liên quan đến tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội

08:41 , 05/09/2025
"Thực phẩm bổ sung" trên hộp sữa là gì? Điều mẹ nào cũng nên hiểu rõ trước khi quyết định cho con dùng sữa công thức

"Thực phẩm bổ sung" trên hộp sữa là gì? Điều mẹ nào cũng nên hiểu rõ trước khi quyết định cho con dùng sữa công thức

08:40 , 05/09/2025
4 người 1 nhà cùng nhiễm khuẩn tụ cầu vàng sau bữa tối, bác sĩ chỉ đích danh người nấu là "thủ phạm"

4 người 1 nhà cùng nhiễm khuẩn tụ cầu vàng sau bữa tối, bác sĩ chỉ đích danh người nấu là "thủ phạm"

07:59 , 05/09/2025
Người bán rau nói thẳng: Đi chợ thấy rau củ có 4 đặc điểm này, rẻ như bèo cũng QUAY XE!

Người bán rau nói thẳng: Đi chợ thấy rau củ có 4 đặc điểm này, rẻ như bèo cũng QUAY XE!

07:50 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên