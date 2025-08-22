Vì sao chàng rể Hàn, Nhật về miền Tây lại “lụy” đến thế?

Trên TikTok và YouTube dạo gần đây, không khó để bắt gặp hàng loạt vlogs về chuyện tình vợ Việt - chồng nước ngoài. Nhưng điều khiến netizen thích thú không chỉ là sự dễ thương của các cặp đôi, mà còn ở chỗ các chàng rể Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,... khi theo vợ về quê miền Tây lại trở nên luỵ luôn cả quê vợ.

Chị Phạm Thị Kiều Tiên ở miền Tây và chồng người Hàn Quốc. Nguồn: phamthikieutien.yewontv

Từ người đàn ông vốn quen với nhịp sống vội vã, bỗng nhiên hóa thành anh chàng vui vẻ, chịu khó, ăn gì cũng được, làm gì cũng theo. Vậy: Vì sao những anh rể ngoại này lại mê miền Tây đến vậy? Câu trả lời có lẽ nằm ở chính văn hóa, ẩm thực và nhịp sống đặc trưng của vùng đất sông nước.

Sao lại có vùng đất hợp gu thế này!

Ban đầu, nhiều người nghĩ một anh Hàn hay Nhật khi về miền Tây chắc chắn sẽ... lạ lẫm lắm. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn, rất nhiều clip cho thấy họ lại hòa nhập chớp nhoáng. Một ví dụ viral là anh chàng Hàn xắn quần lội ruộng. Cảnh tượng khiến netizen cười rần rần: "Ông này nhập gia tùy tục còn nhanh hơn dân gốc".

Các ông chồng Hàn Quốc "nhập gia tùy tục". Nguồn: phamthikieutien.yewontv, phuongsan2210P

Chính sự phóng khoáng, dễ chịu của miền Tây đã khiến họ thấy "dễ thở", một nơi mà ai ai gặp họ cũng cười chào, mời vào nhà, nói chuyện thân tình. Có thể những diều đó khi sống ở thành phố, họ sẽ khó lòng được trải nghiệm, chưa bao giờ nghĩ đến.

Ẩm thực miền Tây - thiên đường và bất ngờ

Một trong những lý do khiến các chàng rể ngoại mê tít quê miền Tây chính là ẩm thực. Cá đồng kho tộ, lẩu mắm, canh chua, ốc bươu hấp… đều được quay lại trong những Vlog triệu view.

Ban đầu, nhiều anh chồng nước ngoài còn e dè, thậm chí lộ rõ vẻ hoài nghi khi lần đầu tiếp xúc với món ăn lạ. Thế nhưng chỉ sau một vài lần “nếm thử lấy lệ”, họ lại tấm tắc khen ngon, ăn thêm rồi… ghiền lúc nào không hay.

Ẩm thực cũng khiến nhiều người mê mẩn mãi thôi.

Ẩm thực miền Tây có 3 điểm mà người ngoại quốc đặc biệt thích: tươi - rẻ và dân dã. So với đồ siêu thị, đông lạnh thì việc bắt cá lên chế biến ngay, ăn cùng mâm đông đủ người lại mang đến cảm giác "xa xỉ" theo cách tự nhiên nhất.

Gia đình bên vợ: Đông vui, gắn kết

Ở nhiều gia đình, bữa cơm có đông đủ dần trở thành chuyện hiếm hoi. Nhịp sống nhanh, con cái ít, người già nhiều, sum họp trở thành thứ xa xỉ.

Trong khi đó, về miền Tây, chỉ một bữa cơm thôi cũng có cả chục người ngồi quây quần. Tiệc cưới, tiệc giỗ hay đơn giản một ngày thường, lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười.

Có Vlog ghi cảnh anh rể Nhật ngồi mâm giỗ ở quê vợ: cả xóm nhiệt tình gắp đồ ăn, rót rượu. Anh không quen rượu nhưng vẫn lễ phép cụng ly, vậy mà mà vui.

Cả nhà xum họp, đông vui. Nguồn: thuyduy915, phamthikieutien.yewontv.

Sự ấm áp và đông vui này chính là thứ khiến họ cảm thấy mình có thêm một gia đình, không chỉ đơn thuần là "theo vợ về quê".

Trở thành nhân vật "đặc biệt"

Trong quê, sự xuất hiện của một chàng rể ngoại luôn tạo sự tò mò xen lẫn thích thú. Họ thường được hàng xóm niềm nở chào hỏi, mời ăn uống, rủ tham gia hoạt động.

Đối với họ, từ một người bình thường ở quê hương, bỗng dưng sang miền Tây lại trở thành "anh rể quý", "ông Tây nhà tui". Cảm giác ấy khiến họ càng thêm gắn bó.

Có những Vlog ghi lại cảnh anh chồng Nhật tập nói theo bà ngoại vợ: "Ăn cơm hôn?", "Đi ruộng hôn?". Phát âm méo mó nhưng cả nhà cười rần rần, khiến anh càng thích học, càng thấy mình là một phần của gia đình.

Và thế rồi các chàng rể "lụy" miền Tây.

Nhiều clip cho thấy các ông chồng không chỉ chủ động vào bếp phụ vợ, đi rửa chén, đi chợ cùng vợ khi về quê, mà còn chủ động học, chủ động nhập gia, từ việc gặt lúa, lội ruộng cho đến thử đặc sản lạ. Cái "lụy" này thực ra vừa dễ thương, vừa đáng nể.

(Tổng hợp)