Thịt bò tươi ủ mát Niku-Ichi: Khi chuẩn mực chăn nuôi Nhật bén rễ trên đất Việt

Những phần thịt đỏ hồng tự nhiên, xen vân mỡ hài hòa, mềm mọng và gần như tan ngay trên đầu lưỡi khiến nhiều thực khách tin rằng đây là thịt bò nhập khẩu thượng hạng. Tuy nhiên, bất ngờ đến từ lời giới thiệu của Bếp trưởng: đây là thịt bò tươi ủ mát "made in Vietnam", được nuôi theo tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản.

Tự chủ nguồn cung từ Tổ hợp Trang trại 75,6 ha tại Tam Đảo

Sản phẩm tạo nên dấu ấn đó là bò tươi ủ mát Niku-Ichi của Japan Vietnam Livestock (JVL). Thay vì đi theo con đường nhập khẩu thương mại, JVL lựa chọn đầu tư bài bản vào mô hình chăn nuôi hiện đại theo phong cách Nhật Bản "Japanese-style farming" tại Tổ Hợp Trang Trại và Nhà Máy rộng 75,6 ha tại Tam Đảo. Mục tiêu không chỉ tạo ra nguồn thịt chất lượng ổn định mà còn bảo đảm tính minh bạch về nguồn gốc, sản lượng và giá thành cho người tiêu dùng.

Tổ Hợp Trang Trại và Nhà Máy rộng 75,6 ha ở Tam Đảo được JVL đầu tư bài bản theo mô hình chăn nuôi hiện đại chuẩn Nhật "Japanese-style farming" giúp đảm bảo nguồn gốc, sản lượng và giá thành cho người dùng. Ảnh: Niku-Ichi

Ở phân khúc thịt bò cao cấp, người tiêu dùng hiện đại không chỉ quan tâm đến câu hỏi "ngon hay không", mà còn đặc biệt chú trọng đến nguồn gốc, quy trình chăn nuôi, chế biến và bảo quản trước khi sản phẩm đến bàn ăn. Đây cũng chính là lý do JVL xây dựng chuỗi sản xuất theo tiêu chuẩn kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào đến đầu ra.

Tại trang trại, đàn bò được tuyển chọn từ những giống khỏe mạnh và nuôi trong môi trường chuồng trại thông thoáng, có hệ thống quạt gió, nền đệm sinh học hữu cơ tái chế từ cỏ và rơm nhằm hạn chế vi khuẩn. Đội ngũ chuyên gia Nhật Bản trực tiếp theo dõi đàn bò mỗi ngày, lên kế hoạch ăn uống và kiểm tra sức khỏe trong suốt hơn 300 ngày nuôi dưỡng. Khẩu phần ăn được phối hợp giữa ngũ cốc và thức ăn thô xanh, không thúc ép, hướng tới việc tạo ra chất lượng thịt ổn định và cân bằng.

Sau giai đoạn nuôi dưỡng, thịt được chế biến tại nhà máy đạt chuẩn HACCP quốc tế, trước khi tiếp tục trải qua công đoạn ủ mát liên tục trong 48 giờ dưới điều kiện nhiệt độ được kiểm soát nghiêm ngặt. Quy trình này giúp thịt đạt độ mềm tối ưu, đồng thời giữ trọn giá trị dinh dưỡng.

Công nghệ đóng gói khí cải tiến MAP giúp giữ độ ngon tự nhiên cho từng khay thịt mà không dùng chất bảo quản. Ảnh: Niku-Ichi

Một điểm đáng chú ý khác của Niku-Ichi là công nghệ đóng gói khí cải tiến MAP (Modified Atmosphere Packaging), giúp duy trì môi trường lý tưởng bên trong khay thịt, giữ màu đỏ tươi đẹp mắt và độ tươi ngon tự nhiên khi sản phẩm đến tay người dùng, mà không cần sử dụng chất bảo quản.

Triết lý "Ichi" và mục tiêu phủ sóng thị trường bán lẻ

Tên gọi Niku-Ichi cũng thể hiện rõ tinh thần của thương hiệu. Trong tiếng Nhật, "Ichi" nghĩa là số 1 - Number one, nhưng với bò tươi ủ mát Niku-Ichi, đó không phải lời khẳng định vị trí dẫn đầu theo kiểu ngạo nghễ, mà là triết lý "làm đúng ngay từ đầu", kiên định với tiêu chuẩn cao và chú trọng từng chi tiết nhỏ mỗi ngày. Đây cũng là cách làm mang dấu ấn Nhật Bản: bền bỉ, chỉn chu và không có lối tắt.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng lo ngại về thịt giả, thịt kém chất lượng hay sản phẩm không rõ nguồn gốc, sự xuất hiện của một nguồn nguyên liệu minh bạch như Niku-Ichi được xem là lựa chọn đáng tin cậy.

Tiêu chuẩn "Japanese-style farming" sẽ mang đến những miếng bò tươi ủ mát thật – mềm – tươi đến tận bàn ăn của người tiêu dùng. Ảnh: Niku-Ichi

Đằng sau sản phẩm Niku- Ichi là nỗ lực không ngừng nghỉ của JVL để làm ra những phần thịt bò chất lượng, được tạo nên bởi người Việt, dành cho người Việt, với mong muốn góp một lựa chọn tử tế và phù hợp hơn cho bữa ăn của người Việt.

Từ chỗ là người bạn đồng hành thầm lặng của các chuỗi F&B hay nhà hàng cao cấp, bò tươi ủ mát Niku-Ichi đang dần hiện diện tại các hệ thống bán lẻ, như một điểm tựa tin cậy cho những bữa ăn an tâm của mọi gia đình Việt.