Thợ sơn rơi từ tầng cao xuống đất ở trung tâm TP HCM

CLIP: Đoạn camera ghi lại.

Ngày 2-11, Công an phường Bến Thành (TP HCM) đang điều tra vụ một thợ sơn bị rơi khi đang làm việc tại công trình.

Vị trí thợ sơn làm việc trước khi rơi xuống.

Theo điều tra, sáng 1-11, nam thanh niên 18 tuổi đang sơn sửa mặt tiền tại một công trình trên đường Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành thì bất ngờ té ngã, rơi xuống tấm bạt của nhà bên cạnh.



Đáng nói, lúc này có đông người tập trung nên khi tấm bạt rách, vô tình rơi trúng một người bên dưới.

Cả hai sau đó được chuyển đến bệnh viện và hiện đã được xuất viện.

Trước đó, mạng xã hội cũng chia sẻ clip liên quan vụ việc trên. Tình huống khiến nhiều người khiếp vía.