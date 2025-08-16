Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thoại đúng 4 chữ, chiến sĩ SN 2005 được phong "nam thần quân đội": Hé lộ danh tính

16-08-2025 - 21:59 PM | Sống

Nhiều người bày tỏ rằng dù chỉ thoại đúng 4 câu nhưng cũng thấy rõ được sự dễ thương, 10 điểm.

Một trong những nội dung viral nhất MXH bây giờ chính là các chiến sĩ đang tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). Bởi lẽ họ không chỉ cực phẩm ở cả diện mạo mà còn ghi điểm với tất cả mọi người vì sự thân thiện, vui vẻ và gần gũi.

Trong quá trình tập luyện, với chiều cao nổi bật, vóc dáng chuẩn chỉnh và thần thái nghiêm trang trong từng bước diễu hành, nhiều chiến sĩ nhanh chóng chiếm trọn spotlight và trở thành hiện tượng visual. Song trong những giây phút giao lưu đời thường, họ được nhiều người chú ý, vây quanh chụp hình, quay clip và dành nhiều lời khen ngợi. 

Vừa qua trên TikTok, clip một nam chiến sĩ chỉ trả lời vỏn vẹn đúng 4 chữ đang viral rần rần, được nhiều người thả tim. Theo đó, anh chàng được hỏi đã có người yêu chưa, nam chiến sĩ nhanh chóng trả lời: “Dạ mình chưa ạ”. Sau đó nở một nụ cười rạng rỡ, gương mặt ngại ngùng khiến không ít người bị “dính”. Và thậm chí dù đã xem đi xem lại clip vài lần vẫn cảm thấy cuốn hút. 

Thoại đúng 4 chữ, chiến sĩ SN 2005 được phong "nam thần quân đội": Hé lộ danh tính- Ảnh 1.

Thoại đúng 4 chữ nhưng nam chiến sĩ viral rần rần khắp cõi mạng

Được biết, chiến sĩ đang viral là Vi Hoàng Thế Duyệt (sinh năm 2005, quê quán Bắc Kạn cũ - nay là Thái Nguyên). Thế Duyệt khiến nhiều người yêu thích bởi gương mặt điển trai, visual sáng đúng chuẩn hot boy. Nam chiến sĩ cũng là người được “săn đón” nhiều trong mỗi buổi tập luyện bởi diện mạo thu hút và cách trò chuyện thân thiện, dễ gần. 

Nhiều người bày tỏ rằng dù chỉ thoại đúng 4 câu nhưng cũng thấy rõ được sự dễ thương, lịch sự trong cách trò chuyện của anh chàng. Bên cạnh đó, thông tin Vi Hoàng Thế Duyệt chưa có người yêu, do chính chủ tự thông báo cũng khiến netizen rần rần. 

Thoại đúng 4 chữ, chiến sĩ SN 2005 được phong "nam thần quân đội": Hé lộ danh tính- Ảnh 2.

Thoại đúng 4 chữ, chiến sĩ SN 2005 được phong "nam thần quân đội": Hé lộ danh tính- Ảnh 3.

Visual khi diện quân phục của Vi Hoàng Thế Duyệt nhận nhiều lời khen

Thoại đúng 4 chữ, chiến sĩ SN 2005 được phong "nam thần quân đội": Hé lộ danh tính- Ảnh 4.

Anh chàng ghi điểm bởi gương mặt điển trai, vibe nhẹ nhàng, hiền lành

Mặc dù nổi tiếng trên MXH và được nhiều người biết đến song Thế Duyệt lại là một người rất kín tiếng. Anh chàng không đăng tải bất cứ thông tin hay hình ảnh gì về bản thân lên mạng. Một số hình ảnh đời thường của anh đều do người thân, bạn bè đăng tải còn nam chiến sĩ gần như không dùng MXH. 

Một số bình luận của cộng đồng mạng: 

- “Bạn này đẹp trai quá, nhìn mãi vẫn ấn tượng”. 

- “Gương mặt sáng, nụ cười tươi mà cách nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, thân thiện, lễ phép”. 

- “U mê quá, đúng chuẩn cực phẩm quốc nội. Mong là hôm 2/9 cũng có thể gặp được bạn bên ngoài”. 

- “Vi Hoàng Thế Duyệt nổi tiếng điển trai, mình thấy ai cũng phải khen. Tiếc là bạn này khá lowkey nên không có nhiều hình lắm”. 

- “Xem đi xem lại dù nói có 4 chữ cũng thấy đáng yêu, thích visual kiểu này, đẹp trai, nhìn hiền”. 

4 kiểu người là "thỏi nam châm" thu hút tài lộc, tai họa tự tránh xa, tiền bạc đầy túi: Nếu bạn thuộc nhóm này thì xin chúc mừng

Theo Hải My

Đời sống pháp luật

