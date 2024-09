Thời cơ sở hữu căn hộ vị trí trung tâm với giá ưu đãi

Sự lựa chọn đáng cân nhắc của người trẻ "thức thời"



Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, giá bán sơ cấp căn hộ Thành phố Hồ Chí Minh quý II/ 2024 đạt trung bình khoảng 77 triệu đồng mỗi m2, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số quá cao để những người trẻ chưa có nhiều tích luỹ về tài chính và không có sự hỗ trợ từ gia đình có thể sở hữu căn hộ cho riêng mình. Nhận thức thực trạng này, nhiều người trẻ đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm cơ hội tại những quận xa trung tâm hay các tỉnh liền kề nhưng có đường giao thông thuận tiện di chuyển.

Dựa trên kế hoạch đầu tư hạ tầng được công bố, những khu vực lân cận đường Vành Đai 2 là ưu tiên lựa chọn của những người trẻ "thức thời". Vì khi hoàn thành, cư dân sống dọc theo tuyến đường này dễ dàng di chuyển vào các quận trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc với thời gian tương đương khi sinh sống tại những quận nội thành. Điển hình như từ The Felix – dự án có vị trí trung tâm thành phố Thuận An, dễ dàng tiếp cận đường Vành Đai 2; khi tuyến đường này được đưa vào hoạt động, cư dân The Felix chỉ mất khoảng 10 - 30 phút để kết nối trung tâm và các quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, căn hộ tại The Felix đang được chủ đầu tư C-Holdings chào bán với mức giá chỉ từ 1,48 tỷ đồng/căn. Chia sẻ về lý do dự án sở hữu vị trí "đất vàng" song lại bán với giá bình dân, đại diện chủ đầu tư cho biết: "Mỗi doanh nghiệp có định hướng kinh doanh khác nhau. Ở C-Holdings, việc đưa ra giá thấp hơn mức sàn chung không phải để cạnh tranh với các dự án khác mà đó là kết quả sau quá trình cân nhắc và tính toán kỹ càng dựa trên nhu cầu, lợi ích của khách hàng."

Triết lý kinh doanh "vị khách hàng" đã được hiện thực hoá qua chuỗi dự án nhà cho người trẻ mà doanh nghiệp kiên định thực hiện suốt nhiều năm qua. Đây cũng là dấu ấn của chủ đầu tư này trên thị trường bất động sản. Cụ thể, dự án đầu tay C-Skyview có sổ chỉ sau 6 tháng vận hành và The Maison trở thành dự án có tỷ lệ hấp thụ cao hàng đầu Bình Dương, đồng thời cất nóc sớm hơn 2 tháng so với tiến độ cam kết.

Chọn đúng thời điểm "vàng" để tối ưu bài toán tài chính

Đúc kết kinh nghiệm từ 2 dự án đã thực hiện, The Felix là dự án được chủ đầu tư đặt nhiều tâm huyết và kỳ vọng. Hệ tiện ích nội khu của dự án quy tụ 68 hạng mục hiện đại, phù hợp xu hướng và nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người trẻ như: hồ bơi cao tầng, phòng gym, sân pickleball, khu chơi bóng bàn, billiards,…

Đồng thời, thiết kế được chăm chút từ những chi tiết nhỏ như: bếp kín riêng tư, cửa nhà 1,2m rộng thoáng hay bố trí mặt sàn thông minh,… Danh mục bàn giao cũng đạt tiêu chuẩn của căn hộ cao cấp với sự xuất hiện của những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới như: thang máy KONE (Phần Lan), thiết bị bếp Hafele (Đức), thiết bị vệ sinh INAX (Nhật Bản), thiết bị điện Schneider (Pháp), gỗ An Cường (hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á),…

Thiết kế khu sauna tại tầng 5 của dự án

Việc bàn giao các thiết bị chất lượng cao và gần như đầy đủ cho nhu cầu sử dụng không chỉ mang lại chất lượng lâu bền cho căn hộ mà còn giúp chủ nhân tiết kiệm rất nhiều chi phí để thi công nội thất. Đây là một trong những tiêu chí đã được C-Holdings đặt ra ngay từ khi bắt tay vào dự án.

Bởi song song với chất lượng căn hộ, bài toán tài chính phù hợp với người trẻ là yếu tố tiên quyết làm nên sự thành công của chuỗi dự án do doanh nghiệp thực hiện. Với chính sách thanh toán đang được áp dụng cho dự án The Felix ở hiện tại, khách hàng chỉ cần thanh toán từ 148 triệu (10%) và tích luỹ khoảng 15 triệu đồng/tháng là có thể sở hữu căn hộ. Với các khách hàng muốn sử dụng đòn bẩy tài chính, ngân hàng sẽ hỗ trợ gói vay hạn mức lên đến 70% giá trị hợp đồng, ân hạn lãi suất và nợ gốc 24 tháng để trong thời gian 2 năm chờ nhận nhà, người mua không phải thanh toán thêm bất cứ khoản nào.

Căn hộ The Felix được bàn giao nội thất cao cấp và thiết kế tinh tế

Đặc biệt, trong sự kiện lễ giới thiệu khu căn hộ The Felix "Khắc hoạ hạnh phúc – điểm tô tương lai" được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị White Palace Phạm Văn Đồng vào sáng Thứ Bảy (07/9/2024), các khách hàng giao dịch sẽ có cơ hội nhận về nhiều quà tặng giá trị và các ưu đãi hấp dẫn.

Có thể nói, đây chính là "thời điểm vàng" để các gia đình trẻ đang tìm kiếm cho mình một nơi an cư có thể đưa ra quyết định lựa chọn The Felix khi căn hộ đang được bán với mức giá khởi đầu, chính sách thanh toán giãn nhẹ nhàng – chưa chịu áp lực từ tiến độ xây dựng và chủ đầu tư tung nhiều ưu đãi hấp dẫn giúp tối ưu chi phí ban đầu.

Dự án được đầu tư bởi C-Holdings và kinh doanh - tiếp thị bởi DKRS.

Tìm hiểu thêm thông tin về dự án tại:

Website: www.thefelixthuanan.vn

Hotline: 1900 2663

Địa chỉ nhà mẫu: The Felix Sales Gallery - Số 79 Đường D4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.