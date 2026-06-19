Vừa qua, tại cuộc gặp gỡ với diễn viên Trương Minh Cường, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về việc ở lại Mỹ của mình.

Cô nói: "Tôi đã tính về Việt Nam ở hẳn và tôi làm ăn rất được ở Việt Nam. Chỉ 2 năm ở Việt Nam là tôi xây lại nhà toàn bộ luôn. Trong một năm đầu tôi đã làm được nhiều thứ cho gia đình.

Thúy Nga ở Mỹ

Nhưng vì qua Mỹ đi diễn đúng dịch Covid bị lockdown, nên tôi phải ở lại Mỹ, rồi ở luôn tới giờ, chứ không là giờ này tôi đang ở Việt Nam rồi.

Thực ra tôi ở Mỹ cũng vui, vẫn đi diễn hài, buôn bán, có thu nhập, kiếm được tiền. Nhưng vẫn có gì đó khiến tôi không thỏa mãn như ở Việt Nam, cứ cảm giác thiếu thiếu.

Ở Việt Nam thì tôi đi diễn cả tuần cũng được, rất vui, được làm nghề thỏa thích. Còn ở Mỹ tôi chỉ đi diễn được cuối tuần, còn cả tuần chỉ có tiêu tiền, phá tiền ra để tiêu xài, ăn chơi.

Đó là cái khiến tôi không thỏa mãn với sức làm nghệ thuật như mình. Tôi lại là người mê nghề, mê quay, luôn muốn được đi diễn, quay hình, nhưng ở bên Mỹ này lại không có những điều kiện làm nghề nhiều.

Tôi về Việt Nam làm được rất nhiều thứ, nhưng từ lúc Covid quay ngược lại Mỹ lưu diễn là ở lại Mỹ luôn đến giờ.

Tôi cảm giác bây giờ mọi thứ an bài cho tôi ở lại Mỹ. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Thời điểm này tôi muốn về Việt Nam cũng không được. Con gái tôi vẫn còn quá nhỏ, tôi không thể để nó ở Mỹ một mình. Tuổi dậy thì này khó lắm, lại là con gái. Tôi phải cận kề con, không bỏ nó được".

Thúy Nga là một nghệ sĩ hài nổi tiếng, hiện đang sinh sống và hoạt động nghệ thuật chủ yếu tại Mỹ. Tại hải ngoại, cô tiếp tục tham gia diễn hài, làm MC cho các trung tâm ca nhạc lớn và chuyển hướng mạnh mẽ sang làm sáng tạo nội dung trên YouTube.

Kênh cá nhân của cô thu hút lượng theo dõi lớn nhờ các video chia sẻ về cuộc sống thường nhật, các cuộc trò chuyện và giúp đỡ những nghệ sĩ neo đơn tại Mỹ.

Dù gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân và đời tư của cô gặp khá nhiều trắc trở, thăng trầm. Hiện tại, Thúy Nga tập trung vào công việc và chăm sóc con gái nhỏ tại xứ cờ hoa.