Thời điểm vàng cho nhà đầu tư BV Bavella Green Park đón sóng năm 2026

Bắc Ninh bật đà tăng tốc, dẫn nhịp thị trường bất động sản 2026

Năm 2026 được nhiều chuyên gia đánh giá là giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường bất động sản sau sáp nhập khi hàng loạt yếu tố nền tảng chuyển biến tích cực: đầu tư công tăng tốc, hệ thống hạ tầng chiến lược triển khai đồng bộ cùng các luật mới về đất đai - nhà ở - kinh doanh bất động sản có hiệu lực.

Cùng với đó, giai đoạn 2025 - 2030 được xem là thời điểm hình thành các cực tăng trưởng mới tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Tây Thanh Hóa với sự mở rộng của khu công nghiệp và dịch chuyển dân cư về vùng ven khiến nhu cầu nhà ở - thương mại tăng nhanh.

Chính bởi những yếu tố này, đây là thời điểm "gom hàng" lý tưởng cho các nhà đầu tư khi nhiều sản phẩm đất nền ven vùng vẫn đang giữ mức giá hợp lý nhưng có dư địa tăng cao khi hạ tầng hoàn thiện.

Trong bức tranh chung đó, Bắc Ninh ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi liên tục dẫn đầu về thu hút FDI, sự mở rộng của các khu công nghiệp quy mô cùng làn sóng dịch chuyển lao động chất lượng cao. Các dự án hạ tầng chiến lược như Vành đai 4, tuyến kết nối sân bay Gia Bình – Hà Nội với vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng đang mở rộng biên độ phát triển đô thị, củng cố vị thế Bắc Ninh như một điểm sáng công nghiệp – đô thị trong chu kỳ 2026 – 2030.

BV Bavella Green Park: Trục giá trị chiến lược mở khóa biên độ tăng giá 2026

Sức hút của BV Bavella Green Park được tổng hòa từ lợi thế vị trí nằm tại vùng tăng trưởng trọng điểm của Bắc Ninh mở rộng đến hệ thống cảnh quan - tiện ích đã hoàn chỉnh và đi vào vận hành, tạo nên tiềm năng giá tăng giá trị rõ rệt cho dự án.

Một lợi thế đáng chú ý của BV Bavella Green Park là chính sách xây dựng linh hoạt lên đến 20 năm, yếu tố hiếm thấy ở các dự án khác trên thị trường. Khoảng thời gian dài giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong việc kiểm soát tài sản, lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp với chu kỳ hạ tầng và mặt bằng giá của khu vực.

Anh Minh Hải (38 tuổi, Bắc Ninh) chia sẻ: "Với tôi, 20 năm đồng nghĩa có thêm thời gian để tối ưu dòng tiền và chờ đúng nhịp hạ tầng để xây, hạn chế rủi ro tài chính".

Với nhóm khách mua để ở, đây cũng là lợi thế để khách hàng chủ động chuẩn bị tài chính, hoàn thiện ý tưởng thiết kế mà không bị áp lực bởi tiến độ bắt buộc. Chính sách linh hoạt trở thành "điểm cộng" đáng giá, phản ánh triết lý của Đơn vị phát triển dự án BV Land trong việc trao cho khách hàng quyền lựa chọn và chủ động hoạch định tài sản tương lai.

BV Bavella Green Park sở hữu lợi thế thời hạn xây dựng lên đến 20 năm

Đáng chú ý, dự án được cộng hưởng lợi thế từ khu nhà ở xã hội (NOXH) với toà chung cư cao 25 tầng và hơn 700 căn hộ chuẩn bị khởi công ngay trong quần thể khu đô thị. Khác với mô hình NOXH truyền thống, phân khu này được xây dựng theo tiêu chuẩn tương đương nhà ở thương mại, với quy hoạch chỉn chu, đồng bộ và chú trọng không gian sinh hoạt cộng đồng.

Định hướng phát triển NOXH này cũng phản ánh rất rõ triết lý "Chất - Nhân - Tín" của BV Land - đơn vị luôn đặt chất lượng và giá trị bền vững của cư dân lên hàng đầu khi mỗi dự án, hạng mục đều mang dấu ấn của tính trách nhiệm và sự chỉn chu.

Song song, việc nằm trong khu đô thị trung chuyển chiến lược của Bắc Ninh mở rộng - BV Bavella Green Park giúp dự phân khu thu hút nhóm cư dân có nhu cầu ở thực lớn như chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động kỹ thuật làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

Hình ảnh phối cảnh dự án Nhà ở Xã hội trong phân khu BV Bavella Green Park

Về phía nhà đầu tư, sự xuất hiện của nhóm cư dân mới được xem là "cú hích" tạo thêm nhu cầu thương mại, dịch vụ và thuê ở dài hạn, qua đó cải thiện hiệu suất khai thác và tăng giá trị vận hành của toàn bộ khu đô thị. Đây cũng là lý do BV Bavella Green Park được nhận định có dư địa tăng trưởng mạnh mẽ khi Bắc Ninh mở rộng đô thị và hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 2025–2030.

Chính sách vượt trội - Tối ưu biên độ sinh lời

Sở hữu nền tảng hạ tầng - tiện ích đã hoàn thiện cùng lợi thế tăng trưởng rõ rệt của khu vực, BV Bavella Green Park đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư ưu tiên các sản phẩm có giá trị thật và biên độ tăng giá bền vững. Quỹ sản phẩm còn lại hiện khá giới hạn, tập trung tại những vị trí đẹp dọc các trục đường chính, thuận tiện tiếp cận toàn bộ hệ thống 68 tiện ích nội khu đã hoàn thiện 100% và đi vào hoạt động. Mức giá từ 56 triệu/m² được đánh giá cạnh tranh so với mặt bằng các khu đô thị đã hoàn thiện, tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng sở hữu tài sản có tiềm năng tăng giá theo nhịp phát triển của Bắc Ninh mở rộng.

Quỹ căn còn lại tại BV Bavella Green Park hiện ở mức giới hạn, chủ yếu là những vị trí đẹp nhất của dự án

Song song với lợi thế hiện hữu, BV Bavella Green Park áp dụng chính sách tài chính linh hoạt, hỗ trợ tối đa cho người mua. Cụ thể, khách hàng được hưởng ưu đãi tiến độ thanh toán lên tới 36 tháng; hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng cho khoản vay tối đa 70% giá trị hợp đồng; cùng chính sách chiết khấu đến 15% khi thanh toán sớm. Với nhà phố thương mại, chỉ cần thanh toán 30%, khách hàng có thể nhận nhà sớm, phù hợp với nhu cầu khai thác kinh doanh hoặc cho thuê.

Trong bối cảnh thị trường bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới với sự nổi lên của các cực phát triển vùng ven, đây là thời điểm đẹp để các nhà đầu tư xác lập vị thế đón đầu và hưởng trọn dư địa tăng giá. BV Bavella Green Park đang khẳng định vị thế là tọa độ đầu tư không thể bỏ lỡ bởi tốc độ hoàn thiện đô thị, dòng dân cư đổ về và động lực tăng giá của khu vực đều đang đạt ngưỡng mạnh nhất. Việc sở hữu tài sản của khu đô thị ở thời điểm này đồng nghĩa nhà đầu tư bắt trọn biên độ sinh lời trước khi mặt bằng giá bước sang chu kỳ mới.